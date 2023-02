O putsch fracassado da Praça dos 3 Poderes

Foto: Estadão

Ruben C. Keinert, Professor titular aposentado da FGV EAESP

Era previsível algum tipo de façanha exuberante, advinda do bolsonarismo renitente, em face do declínio no noticiário que o movimento vinha enfrentando. Não se esperava, entretanto, tamanha ousadia nem tanta articulação entre atores de diferentes níveis e lugares geográficos para a consecução da tarefa.

Houve planejamento, organização, recrutamento de pessoas, coordenação, financiamento, incitação e detalhamento de ações entre agentes civis, militares, aposentados e desocupados em geral em muitos pontos. De Brasília, passando por muitas capitais de estados, cidades médias, fazendas, minerações, serrarias clandestinas, até Miami, onde estava o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo do Brasil e recém-empossado (mas já gozando férias) secretário de Justiça do Distrito Federal, detido por escabrosa omissão, segundo o STF.

A ação engendrada foi a invasão dos palácios da Praça dos Três Poderes (da República) na expectativa de que as Forças Armadas assumissem aqueles centros de decisão, o Governo, para "restabelecer a ordem" e anular as eleições presidenciais, pretensamente fraudadas. O intento não teve êxito, mas a Nação viveu horas de apreensão e horror com a turbamulta depredando e despedaçando os símbolos da democracia brasileira a muito custo e há poucas décadas recuperada.

Foi uma ação política direta para tomar o poder de imediato, que se contrapõe à ação indireta, a representação. Nessa, os pretendentes se filiam a partidos reconhecidos e disputam eleições que acontecem periodicamente, o que implica em alguma demora. Pelas suas características, foi uma tentativa de putsch, de reeditar a Marcha sobre Roma, em que Mussolini teve sucesso ao conduzir seus seguidores, em outubro de 1922, até a capital italiana, desde Milão e de outras cidades do Norte, aos milhares e impressionar de tal modo o rei Vittorio Emanuelle III, que este o nomeou Primeiro-Ministro.

Hitler não conseguiu o que queria no episódio que consagrou o termo, "o putsch da cervejaria de Munique". Ele pretendia tomar o poder na Baviera e dirigir as forças de segurança daquele governo a caminho de Berlim, em novembro de 1923. O comissário do Estado e o general Luddendorf, que Hitler havia conseguido atrair, no entanto, frustraram a expectativa de apoio e o golpe não deu certo. Mais tarde, Hitler chegará ao poder pela via eleitoral.

O putch, portanto, é uma tentativa de golpe de Estado por meio de alguma manifestação de tomada de espaço público, marcha contra centros de poder, desobediência civil, depredação de prédios de governo e outras semelhantes. Visa a mostrar potência para obrigar o poder se render ao grupo que está agindo. O objetivo é desestabilizar o governo instalado.

No Brasil, houve um episódio controverso que não deixou de ser um putch fracassado, a Coluna Miguel Costa-Prestes, surgida na esteira das revoltas tenentistas dos anos vinte. Os tenentistas liderados por Miguel Costa, inconformados com a derrota no levante de São Paulo, dirigiram-se a Foz do Iguaçu, onde se encontraram com o grupo revoltoso do também tenentista Luiz Carlos Prestes. De lá partiram para uma marcha pelo interior do país, propagando ideias contra o governo de Arthur Bernardes e contra o regime vigente, a "República do café com leite". A marcha durou entre 1925 e 1927, em flagrante desafio ao governante. Quando estava a ponto de ser detida, boa parte de seus integrantes internou-se na Bolívia.

Outro episódio controverso - porém exitoso - do tenentismo, foi a marcha dos apoiadores de Getúlio Vargas em direção ao Rio de Janeiro, então capital da República, em 1930. Para evitar um confronto que poderia levar a uma guerra civil, os comandantes das Forças Armadas depuseram o presidente Washington Luís e cancelaram a posse de Julio Prestes, recém-eleito e passaram o poder a Getúlio.

Nos anos trinta, houve a "Intentona comunista" e a tentativa de golpe dos integralistas. Nos anos cinquenta aconteceram Jacareacanga e Aragarças, todas tentativas frustradas de golpes que anteciparam o processo exitoso de 31 de março de 1964, quando os militares conseguiram depor o poder civil. A história do Brasil é farta de exemplos de tentativas de golpes e de golpes bem-sucedidos.

Mesmo neste período que vem desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, de relativa tranquilidade, houve as duas deposições, de Fernando Collor e de Dilma Roussef, cuja classificação é contraditória, não há consenso interpretativo. A democracia liberal é pouco compreendida no Brasil e a crença arraigada na ação salvadora de líderes autoritários e moralistas prospera, mesmo entre quem não se espera. Como diria Drummond, "é uma rima, não uma solução".