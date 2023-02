O que diz a Transparência Internacional sobre a percepção da corrupção no Brasil nos últimos vinte e dois anos?

Pedro Nascimento, Cientista Político. Doutorando em Ciência Política pela UFPE e Mestre em Ciência Política pela UFCG. Desenvolve pesquisa sobre transparência, corrupção, accountabilty, democracia e políticas públicas

Duília Dalyana Ribeiro Santos da Nóbrega, Cientista Social. Mestre em Ciência Política e Doutoranda em Ciência Política pela UFPE. Professora do departamento de Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba

A Transparência Internacional publica desde 1995 relatórios sobre o Índice de Percepção de Corrupção (IPC) de 180 países e territórios. O IPC é o principal indicador de corrupção do mundo e tem sido utilizado frequentemente por especialistas, pesquisadores e acadêmicos. Sua pontuação varia de 0 a 100, em que, quanto maior a pontuação, menor é a percepção de corrupção do país. Um de seus muitos benefícios é o de tornar públicos os diferentes níveis de corrupção percebida no mundo, permitindo que a sociedade, governos e comunidade científica tomem conhecimento da complexidade do problema e possam, a partir disto, pensar em mecanismos para enfrentá-lo.

No relatório referente ao ano de 2022, divulgado no mês de janeiro do corrente ano, o Brasil perdeu 5 pontos em relação ao resultado de 2012, caindo da 69ª para a 94ª posição, conforme o gráfico 1.

Grafico 1 - Índice de Percepção de Corrupção no Brasil (2012 - 2022)Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Transparencia Internacional

Foto: Estadão

A linha de tendência esboçada sobre o gráfico sugere uma queda expressiva na percepção do combate à corrupção no Brasil, sobretudo nos anos de 2018 e 2019. Nos anos seguintes, o que se percebe é uma estagnação, que se mantém até 2022. Esses resultados são, sem dúvidas, reflexo dos desmanches das instituições de controle promovido pelo ex-presidente Bolsonaro. Um dos exemplos claros foi a tentativa de inviabilizar a Lei de Acesso à Informação durante a pandemia da COVID-19.

De fato, a percepção sobre o combate à corrupção no Brasil tem piorado. Selecionamos dados da Transparência Internacional, referentes aos anos de 2001 a 2022, com o objetivo de avaliar a percepção da corrupção no Brasil ao longo desses 22 anos. Dividimos esses dados em duas tabelas, refletindo, assim, a mudança metodológica na avaliação do IPC.

Tabela 1 - Índice de Percepção de Corrupção no Brasil (2001 - 2011)

Foto: Estadão

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da Transparência Internacional

De acordo com os dados da Tabela 1, percebe-se que a pontuação do Brasil em relação à percepção sobre o combate à corrupção sofreu variação ao longo dos onze anos, chegando a amargar 3,3 pontos em 2006. A variação maior ocorre em sua posição no ranking dos países avaliados, com destaque para o ano de 2002, quando o Brasil ficou na 45ª colocação. Porém, mesmo assim não há motivos para comemorar, pois o Brasil só figura entre os melhores colocados quando a avaliação conta com quantidade reduzida de países. No referido ano, por exemplo, só foram avaliados 102 países. Nos anos de 2012 a 2022, a realidade não é diferente, como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 - Índice de Percepção de Corrupção no Brasil (2012 - 2022)

Foto: Estadão

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da Transparência Internacional

De acordo com a Tabela 2, as maiores pontuações obtidas pelo Brasil na avaliação ocorreram em 2012 e 2014, quando figurou na 69ª posição, sendo esses os melhores cenários dos onze anos avaliados (2012 a 2022). Ainda nesse cenário, os anos em que a percepção da corrupção no Brasil aumentou foram nos anos de 2018 e 2019, quando obteve 35 pontos.

Essa realidade nos permite tirar algumas conclusões. A primeira delas é que, a percepção sobre o combate à corrupção no Brasil tem piorado ao longo do tempo. Em vinte e dois anos de avaliação, se olharmos a partir dos dados, poucas são as melhoras, seguida sempre de um aumento na percepção da corrupção. Outra conclusão é a de que, independentemente do governo, os casos de corrupção ou até mesmo atitudes no sentido de frear as instituições de controle são perceptíveis. Temos a impressão de que, mesmo com a existência de instituições cuja função é orientar, fiscalizar e até punir atos considerados ilícitos, os governos não têm a preocupação efetiva em contribuir com a redução da corrupção no território nacional.