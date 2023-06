O que mudou para as políticas de redução de desigualdade, em especial para os programas de transferência de renda?

Imagem: arquivo pessoal.

Bianca Monteiro Moratelli, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

Isabel Tomaselli, Graduanda em Administração Pública na FGV EAESP

Luiz Felipe Zampieri Martinez, Graduando em Administração Pública na FGV EAESP

Durante quase vinte anos do Bolsa Família nos governos petistas, 3,4 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema e 69% das primeiras famílias contempladas com essa política conseguiram deixar o programa, segundo dados apurados pelo jornal O Estado de São Paulo. O Bolsa Família se manteve durante os governos Dilma e Temer, mas teve fim no governo de Bolsonaro, que criou dois programas de transferência de renda: o Auxílio Emergencial e o Auxílio Brasil.

O Auxílio Emergencial foi implementado por conta da pandemia do Covid-19, com o objetivo de fornecer uma proteção momentânea para aqueles que não tinham um trabalho fixo e estável, a exemplo de autônomos, trabalhadores informais e desempregados. Para alguns especialistas, como o economista Ricardo Paes de Barros, o Auxílio Emergencial foi muito mal desenhado, já que excluiu pessoas que não tinham acesso à internet por funcionar somente no meio digital, foi palco de diversas fraudes e evidenciou a péssima gestão da pandemia.

O Auxílio Brasil foi substituto mais próximo do Bolsa Família. A principal crítica que gira em torno dessa política é que ela não levava em conta as especificidades de cada família, como por exemplo o número de filhos ou o estado civil da pessoa. Um homem solteiro, por exemplo, recebia a mesma quantia que uma família composta por uma mãe e seus cinco filhos.

Ainda acerca do Auxílio Brasil, mais fraudes tomaram conta dessa política, quando o número de beneficiários individuais aumentou drasticamente. As condicionalidades ligadas à educação e saúde que existiam no Bolsa Família foram também cortadas, o que dificultava a quebra da pobreza geracional, consequência de uma baixa adesão de crianças nas escolas e baixa frequência nos equipamentos de saúde, principalmente quando se fala do pré-natal e da carteira de vacinação. Em busca da reeleição, Bolsonaro aumentou de R$ 400,00 para R$ 600,00 o Auxílio Brasil no ano eleitoral, mesmo tendo concretizado esse benefício nos últimos meses de seu governo.

O atual governo Lula (Lula III), trouxe de volta o programa de transferência de renda mais conhecido no Brasil e que virou sua marca registrada, Bolsa Família. A principal mudança implementada por ele foi a atualização do CadÚnico como pré-requisito para entrar no programa, a fim de diminuir o número de fraudes que foram problemas do último governo, e a continuidade do pagamento de R$ 600,00 por família. Outra novidade é que, agora, o Bolsa Família pagará R$ 150,00 a mais por criança de até seis anos, o que não existia no Auxílio Brasil. Com isso, os objetivos iniciais do programa, de estimular o emprego e aumentar a renda familiar, voltam a se tornarem mais claros, tentando diminuir a desigualdade brasileira de maneira mais eficaz e concreta.

As diferenças entre governos não ficam apenas no campo da transferência de renda quando se fala de políticas públicas, mas também no campo habitacional. O Minha Casa Minha Vida, criado no segundo mandato de Lula (Lula II), tinha como objetivo principal diminuir a desigualdade no âmbito habitacional por meio do subsídio de casas ou apartamentos para pessoas que ainda não tinham condições de ter sua casa própria. No início do programa, as famílias eram divididas em quatro faixas de acordo com a renda familiar, onde a primeira era composta por aquelas que tinham uma renda inferior a R$ 1.800,00.

No governo Bolsonaro, extinguiu-se essa política e criou-se o Casa Verde e Amarela, tentando mais uma vez dissociar sua imagem de Lula no âmbito de programas sociais. Nesse projeto, o ex-presidente cortou cerca de 95% da verba disponível e foi responsável pela descontinuidade da produção subsidiada para a população da faixa 1, a mais pobre, que parou de ser contratada pelo programa. Lula III voltou com o programa criado em suas últimas gestões com novas mudanças. O Minha Casa Minha Vida, a partir de 2023, terá apenas 3 faixas, já que as duas primeiras se juntarão, aumentando a renda para R$ 2.640,00. Além disso, moradias urbanas usadas, a adesão de pessoas que se encontram em situação de rua e a maior proximidade aos centros urbanos são outras novidades do programa, que cumpre o seu papel de diminuir a desigualdade no Brasil diferente do Casa Verde e Amarela, o qual excluía quem mais precisava.

Fica evidente que houve mudanças significativas nas políticas de redução de desigualdades entre os últimos governos. As implementações feitas por Lula (I e II), e que permaneceram durante os governos de Dilma e Temer, foram abrangentes e bem estudadas, e, por isso, mostraram-se efetivas ao terem sido construídas nas supracitadas condicionalidades voltadas à saúde e à educação. As substituições feitas por Jair Bolsonaro não trouxeram melhorias aos programas e, infelizmente, apenas retrocederam o progresso que já havia sido feito. A falta de planejamento básico e fiscalização fez com que o Auxílio Emergencial, e depois o Auxílio Brasil, não levassem em consideração as vulnerabilidades e carências da população brasileira. Seja na falta de acesso à internet para poder resgatar o auxílio ou a quebra da condicionalidade imposta nos programas do PT.

A maneira com que cada plano foi estruturado demonstra a relação que cada governo tem em manter a democracia, pois logo, quando a democracia é um tópico tratado como prioridade, o governante fará de tudo para que o país esteja relacionado com princípios democráticos de igualdade, justiça social e participação cidadã. As alterações feitas nos programas de transferência de renda e de políticas habitacionais refletem a importância dada pelos governos de Lula (I, II e III) e de Bolsonaro nas diferentes abordagens para a redução de desigualdades. Sobretudo, salienta-se, aqui, a forma como cada política foi desenhada e implementada, revela muito do lugar que as institucionalidades, as políticas e os servidores públicos tiveram e têm em cada governo.