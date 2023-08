O que significar viver "no mundo que o iMac criou"?

Imagem: arquivo pessoal.

Lucas Busani Xavier, Aluno de PhD na Schulich School of Business - York University, Mestre em Administração de Empresas pela FGV EAESP. Estuda cultura de consumo, sócio-materialidade, videogames e tecnologia | Twitter: @BusaniLucas

Em sua coluna recente, Pedro Doria aproveita a comemoração de 25 anos do iMac para nos mostrar como os artefatos tecnológicos que, hoje, usamos diariamente, tem o computador revolucionário da Apple quase como um ancestral comum. Foi a partir dele que muito do que entendemos por tecnologia se formou, e, em especial, a nossa relação com a tecnologia. Não é, de forma alguma, uma afirmação errônea. Mas, a meu ver, mais interessante ainda seria perguntar: e o que isso significa?

Longe de uma coluna crítica, sua constatação sobre importância das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício e seu domínio sobre nossa percepção, entendimento e relação com tecnologias é um dos pontos centrais de Morozov (2018). Mesmo focado na relação entre dados, algoritmos, IA e a cultura resultadista que domina as implementações atuais de tais tecnologias e sua relação contraditória com princípios democráticos, o argumento central de Morozov é de que, hoje, nos encontramos incapazes de imaginar um mundo radicalmente tecnológico, mas livre das amarras do Vale do Silício - o que nos lembra muito do Realismo Capitalista de Mark Fisher (2020). O mesmo vale para os iMac.

Isso é dizer que a herança de Steve Jobs e seu computador colorido são unicamente ruins? De forma alguma. É preciso entender, porém, que artefatos tecnológicos são profundamente paradoxais (Mick & Fournier, 1998). Ou seja, se de um lado o iMac era menos intimidador e de fácil uso para os menos versados com tecnologias, de outro, ele tirou de seus usuários o controle sobre seu sistema e suas funções, além de, ao deixar de ensinar seus usuários sobre seu funcionamento, introduziu um grupo gigante de pessoas tecnologicamente vulneráveis dentro de um mercado dominado por experts tecnológicos.

Hoje, os resultados paradoxais do movimento da indústria para tal caminho são evidentes: ainda que nossos celulares e outros smart devices sejam altamente acessíveis e intuitivos - ao menos no papel -, isso vem acompanhado de uma precariedade massiva em termos do conhecimento sobre tecnologia por parte dos usuários. Sem tal conhecimento, é fácil explorar essa base com as mais diversas mentiras e meias verdades.

Um exemplo que descobri recentemente é do Dropbox, quando tentaram compartilhar uma pasta de trabalho comigo, que até então não tinha nem conta na plataforma. Diferente de qualquer outro serviço de armazenamento em nuvem que eu conheça, a Dropbox não cobra por espaço em disco disponível, mas por espaço disponível para cada usuário acessar. Ou seja, caso eu tenha muito espaço contratado no serviço, e tenha uma pasta com 100Gb de arquivos que quero compartilhar com você, você só pode acessar tais arquivos se também tiver ao menos 100Gb contratados. O modelo é completamente deslocado da realidade material de como discos rígidos funcionam, e uma afronta ao consumidor. Se eu pago por 100Gb em um disco remoto dentro de um servidor, eu deveria poder escolher quem acessa tais dados ou não, e isso não custaria mais armazenamento para o provedor do serviço. Mas, para ficar revoltado com esse absurdo, como eu fiquei, é preciso de um entendimento mínimo de tal funcionamento.

Podemos elencar inúmeros outros paradoxos, por exemplo: com perfis de redes sociais posso me expressar mais do que nunca, mas estou confinado às possibilidades da plataforma e às amarras sociais; com ebooks posso carregar comigo todos os livros que eu quiser, mas estou preso aos que estão disponíveis na loja do meu aparelho; com o ChatGPT não preciso mais saber redigir um texto - risos -, mas agora preciso aprender como dar o prompt correto para ele não soltar mentiras. Em suma, é impossível fugir dos paradoxos da tecnologia, e buscar algum tipo de meio termo ideal é não só ingênuo, como incompatível com o conceito de paradoxo em si: um paradoxo delimita que é "ao mesmo tempo X e não-X" (Mick & Fournier, 1998, p. 125, tradução livre). É preciso lidar com os paradoxos, não os evitar.

Por isso, é fundamental que entendamos não apenas quais os paradoxos que os artefatos tecnológicos com os quais interagimos diariamente trazem, mas de que maneira tal paradoxo é apresentado em termos de suas affordances (Gibson, 2014; Hutchby, 2001). Artefatos tecnológicos são, afinal, objetos intencionais e agênticos, ou seja, são desenvolvidos com todo o seu funcionamento pensado para enquadrar o comportamento do usuário dentro das intenções de seus criadores (Shaw, 2017). Tal enquadramento pode não delimitar fundamentalmente, mas encoraja e desencoraja certos comportamentos, proíbe alguns, manipula outros etc (Davis & Chouinard, 2016). Assim, da mesma forma que podemos vanglorias Jobs pelo lado "benéfico" da forma com que suas criações manifestaram seus paradoxos tecnológicos, também podemos criticá-lo pelo lado "maléfico".

Hoje, viver "no mundo que o iMac criou" significa muito mais do que viver num mundo de belas tecnologias coloridas e intuitivas. Significa viver em um mundo profundamente dependente de artefatos tecnológicos complexos, mas que é majoritariamente incapaz de decodificá-los propriamente. Em um mundo de usuários - e aqui o termo compartilhado com o mundo das drogas é preciso - que não apenas não compreendem o funcionamento no nível mais básico dos aparelhos que dominam suas vidas, como, mesmo se soubessem, tais aparelhos são desenhados para impedir qualquer uso que não seja o desejado por seus criadores. Em um mundo ignorante sobre sua própria ignorância.

