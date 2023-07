O que você faria se seu filho usasse o Twitter?

Imagem: arquivo pessoal.

Dalson Figueiredo, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford - 2021/2022) | E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

Romero Maia, Gestor de Pesquisas do IBGE, e colaborador do Grupo de Métodos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E-mail: romeromaia@gmail.com

Essa pergunta foi feita em um vídeo jocoso e ilustra os efeitos de uma pesquisa de opinião "poorly designed". Termo que o famoso escritor nordestino Ariano Suassuna traduziria apenas como "ruim que só a peste (bubônica)", evitando anglicismos. De perguntas mal feitas, embora bem humoradas, vêm respostas inúteis. No cotidiano de trabalho com dados se diz: "de onde entra lixo, sai lixo"; ou "garbage in, garbage out". Vejamos algumas delas:

"Eu mandava prender para não soltar mais nunca".

"Eu não aceitava não. Isso não é para um homem. É para uma mulher".

"Eu tenho pena, faz a maior tristeza, maltrata pai, maltrata mãe".

As respostas revelam um problema grave, já bem conhecido por especialistas de uma área denominada Aspectos Cognitivos da Metodologia de Survey, que estuda como as pessoas respondem a questionários. As pessoas estão respondendo coisas diferentes do que se busca no trabalho de pesquisa porque a metodologia não tem validade. O primeiro entrevistado parece entender que o Twitter está listado no código penal, talvez no título de crimes contra a vida. O outro compreende o Twitter com um viés de gênero. E o último associa a rede social a comportamentos socialmente indesejáveis.

Agora imagine. Uma pesquisa recente do DataFolha indicou que 52% dos brasileiros concordam com a afirmação de que o Brasil corre o risco de virar comunista. Entre os eleitores de Bolsonaro, essa estimativa é de 73%. Resta tentarmos elucidar algumas limitações, para dizer o mínimo, desse tipo de resultado.

A primeira é que só faz sentido interpretar esses 52% para toda amostra e os 73% para o subgrupo de bolsonaristas se o conceito de comunismo for igualmente compreendido pelos 2.010 respondentes que participaram do levantamento. O que provavelmente não é o caso. Mesmo entre especialistas políticos a compreensão do conceito de comunismo varia. Como no caso pitoresco do Twitter, as respostas não têm valor.

A segunda diz respeito ao conceito de "priming", também conhecido como ativação semântica. É quando a exposição prévia a um determinado conteúdo influencia a resposta. Bolsonaro passou quatro anos falando sobre temas diversos, de "Golden Shower" a Cloroquina e, evidentemente, comunismo. Vejamos a frequência do termo comunismo entre julho de 2018 e junho de 2023, conforme estimativas do Google Trends:

De tempos em tempos podemos visualizar um pico de hits, o que pode revelar um comportamento sazonal da quantidade de menções. A palavra comunismo foi revigorada no imaginário popular por meio de um trabalho de propaganda política que se assemelhou a uma espécie de ação reversa de "branding". Como a Coca-Cola, hoje "comunismo" é um termo que todo mundo lembra, mas não sabe muito bem do que é feito.

A terceira limitação diz respeito à forma de mensuração do que se pretende medir. O DataFolha utilizou uma técnica conhecida como Escala Likert. Ela procura aferir a intensidade de concordância dos respondentes em relação a itens pré-determinados no instrumento. Ela também é utilizada para medir variáveis que não podem ser diretamente observadas, porque são categorias mentais de valores e significados que os psicólogos chamam de construtos.

No questionário, os respondentes foram expostos ao seguinte estímulo: "O Brasil corre o risco de se tornar um país comunista?" Perceba que se a pergunta fosse sobre vir a ser uma democracia plena não seria apropriado usar "risco". Ao optar por essa palavra que traz conotação negativa se estabelece um "efeito framing" que induz uma tomada de decisão num estado de referência de aversão ao risco, seja lá ele o que for. No caso, o comunismo. Essa é a base da teoria dos prospectos, que garantiu o prêmio Nobel para o psicólogo Daniel Kahneman em 2002. Depois dessa formatação da pergunta, as respostas possíveis foram apresentadas em formato de escala e na seguinte ordem:

Concorda totalmente

Concorda em parte

Nem concorda, nem discorda

Discorda em parte

Discorda totalmente

Não sabe

A quarta limitação diz respeito à composição da amostra. Dado o alto valor e as dificuldades logísticas de uma amostra aleatória, os institutos de pesquisa costumam empregar amostragem por quotas. No Brasil, o dimensionamento é tradicionalmente em torno de 2 mil casos, com erro de dois pontos para mais ou para menos. As quotas segmentam a amostra em termos de raça, escolaridade e gênero com o objetivo de aumentar a representatividade da parte para compreender o todo. No entanto, pouca ou nenhuma informação é fornecida aos consumidores dos resultados da pesquisa sobre a composição da amostra. Em nenhum relatório de pesquisa há menção dos problemas da amostragem por quotas como viés de seleção e dificuldade em conseguir consentimento dos entrevistados. Não se registram as taxas de recusa e não há informações sobre como a não-resposta pode impactar as inferências. Mas todas essas dificuldades afetam o que podemos concluir desse tipo de pesquisa.

A quinta limitação é a transparência. Os institutos não garantem acesso aos dados originais, também conhecidos como microdados. Com dados abertos, analistas políticos poderiam explorar a qualidade das respostas e examinar em que medida existe relação entre os conceitos utilizados. Jornalistas poderiam selecionar os itens diretamente relacionados a suas pautas de interesse. Jovens estudantes poderiam utilizar essas informações em seus processos de aprendizagem e fazer trabalhos de replicação científica. Todo mundo sairia ganhando.

Saber que 52% da população brasileira concorda que o Brasil corre o risco de se tornar comunista é tão útil quanto descobrir que um jovem deveria seguir para prisão perpétua por usar o Twitter. Não é conhecimento, é ilusão de conhecimento. Gera desinformação e sentimentos de hostilidade entre grupos sociais. Ariano é quem, como sempre, estaria correto na sua forma, e não "framing", de falar. Não é só ruim divulgar um dado como esse, é "ruim que só a peste". Ainda bem que para esse tipo de moléstia já conhecemos a vacina: boa metodologia e transparência.