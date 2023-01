O terno de Janja e o complexo de vira-lata: com que roupa se faz um país?

Miqueli Michetti, Socióloga, Professora da UFPB e autora do livro Moda brasileira e mundialização (Annablume/Fapesp, 2015)

O rei só está nu para quem não reconhece seu poder, ensina a fábula. O poder tem uma dimensão simbólica inescapável e a aparência e a indumentária são parte importante de seu exercício. Vestir camisetas esportivas e chinelos têm significado. Vestir seda também.

Janja subiu a rampa do Palácio do Planalto vestindo um terno de seda. Calça, colete e paletó concebidos por estilistas brasileiras. A subida da rampa, a passagem coletiva da faixa, a presença da cachorra "vira-lata", o traje de Janja, tudo deu o que falar. E há mesmo muito para se falar, inclusive sobre a roupa da socióloga. Por si só, a seda remete a uma longa história de comércio e trocas mundiais, alude, pois, à circulação, ao movimento. Também seu caimento traz a ideia de fluidez, flexibilidade, balanço. As primeiras-damas costumam ser vestidas por nomes nacionais, especialmente em cerimônias oficiais e, para ficarmos apenas com a história mais recente, Marcela Temer e Michele Bolsonaro usaram vestidos de seda em situações públicas. Não nos esqueçamos que se trata se um tecido natural, de produção complexa, caro, difícil de cuidar. É um emblema de posições de poder.

Mas unir a seda à alfaiataria, em especial a peças historicamente construídas como masculinas, tem muita sagacidade. Trata-se de apropriar-se das representações consolidadas sobre o sujeito masculino ativo e enriquecê-las com a leveza e a maleabilidade que historicamente foram construídas como femininas. Equivale a plantear-se agente da história sem abrir mão da potência própria que constitui a vivência das mulheres. O "como-manda-o-figurino" das damas impõe vestido, insta a mostrar o colo e a se dar a ver como pele, carne, objeto de desejo. A essa posição se opõem calça e paletó. A propósito, a septuagenária Lu Alckmin, com vestido de decote fechado assinado por Glória Coelho, cabelos soltos e batom vermelho também destoou do cenário aprincesado da rampa dos últimos anos. Mas as calças, até muito pouco tempo atrás (1993), eram proibidas para mulheres no Senado, por exemplo, e tais restrições não eram exclusivas ao nosso país (na França, só foram permitidas em 2013). Além da calça, Janja apareceu com um blazer cuja cauda remetia o público a figuras como o maestro, o mordomo ou, ainda, o cavaleiro ou o mágico. Sem donzelas à vista. Disso o penteado amazona não deixou dúvidas.

Para além dessa relevantíssima dimensão de gênero, vale prestar atenção também ao destaque conferido ao processo de produção do figurino eleito, pois ele nos fala do ideal de país que está em jogo. Muitos veículos de imprensa divulgaram que foi desenhado por estilistas nacionais (Helô Rocha e Camila Pedroza), feito de crepe de seda vintage, tingido com caju e ruibarbo e bordado à mão com palhas brasileiras por bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Há mais de uma década, depois de anos pesquisando a circulação da moda brasileira no mundo, eu dizia que o posicionamento da criação nacional passava pelo reforço da diversidade e da sustentabilidade social e ambiental. Esse era o ticket de entrada no Brasil na moda mundial - pelo bem e pelo mal, mas isso não vem ao caso agora. De lá para cá, essas pautas só fizeram crescer no mundo. A roupa de Janja contemplou isso tudo com maestria - para remeter ao lugar de maestra que ela assumiu na cerimônia de posse.

Nessas mesmas pesquisas, contudo, eu apontava que para se valorizar em território nacional, a moda nacional buscava circular pelos lugares já consagrados globalmente em termos de moda. Era preciso estar em Paris para ser valorizado entre nós. O que Janja fez em sua subida da rampa foi dar de ombros ao imemorial e ao mesmo tempo tão recente complexo de vira-latas que marca nossa autoimagem. O Brasil produz seda de grande qualidade. O Paraná - que parece ter nos presenteado Janja como forma de redenção - produz muita seda e é um dos principais fornecedores da Hermès, a mais exclusiva marca de luxo do planeta.

Mas o que Janja parece sugerir com a sua roupa é que, talvez, não precisemos da chancela dos estabelecidos para nos orgulharmos de nossas produções. Que o crivo da qualidade e da beleza não está ao norte do Equador, além do Atlântico. E mais, que talvez tenhamos muito a contribuir com o futuro do planeta. Desde que o Brasil se chama por seu nome, essa questão nos atravessa. Quando comemoramos o centenário, nosso modernismo a mastigava. Mas ao invés de antropofágicos, ficamos ruminando esse tema, o da identidade, que se faz como espelho imperfeito. Já o recente bicentenário, ao menos em sua encenação mais visível, reivindicou a fantasia identitária apequenada, que nos mantem réplica malfeita, em cores vivazes, contente com a própria pequenez. Ao subir a rampa com seu terno de seda bordado no Seridó, Janja nos lembra de valorizar o que somos, cobra reconhecimento mundial ao que temos de bom, mas também nos insta a querer ser melhores e maiores. Guiando a Resistência, ela nos faz pensar que talvez seja justamente a superação da busca por pedigree que nos permitirá encontrar no mundo uma posição altiva e soberana.