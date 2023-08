Ouro para o bem do Jair

Fonte: arquivo pessoal.

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado - Escola de Administração - UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Uma grande parcela do eleitorado brasileiro sabia que havia algo de podre na República do Brasil durante o governo Jair Bolsonaro. Não acreditavam nisto, os fanáticos, adoradores do "mito", os incautos e setores desesperançados que foram levados pela pregação messiânica do Messias. É oportuno recorrer a um documento da Transparência Internacional (TI) intitulado "Retrospectiva Brasil 2022", de janeiro 2023. (https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/retrospectiva-brasil-2022), que faz referência ao fato de que Bolsonaro promoveu um desmonte dos marcos legais e institucionais anticorrupção que havia levado décadas para ser implantado. Ao lado disso, empenhou-se na degradação da governança democrática.

Podemos dizer que ocorreu um aparente paradoxo, pois Bolsonaro foi eleito empunhando uma bandeira anticorrupção, sendo que em sua longa vida parlamentar de sete mandatos como deputado federal jamais apresentou, qualquer projeto de lei para o combate da corrupção, como não perfilou ao lado dos que dedicaram esforços contra as práticas de corrupção. De qualquer forma, na sua autodeclarada posição de candidato antissistema se apresentou como porta-bandeira da luta contra a corrupção. O que se sabia, a boca pequena, era seu envolvimento em práticas ilícitas, mas que não eram nunca reveladas, até que, mesmo antes da sua posse, estourou o escândalo das rachadinhas, que trouxe ao público o verdadeiro perfil ético do futuro presidente e sua família.

Abundantes evidências mostraram que o patriarca e sua família, com três filhos na carreira parlamentar, haviam enriquecido com o desvio de verbas parlamentares, adotando esquemas de "baixa sofisticação", diz o documento da TI, o que também podemos chamar de corrupção miúda, low profiile, onde se ganha não é no ato corrupto, mas na escala, na continuidade de sua prática. Assim, a soma de parcelas modestas, associadas a outras práticas, podiam se materializar em bens imóveis. Jair e sua prole aproveitavam-se das brechas que o sistema dava para contratar assessores e acertavam com estes uma partilha dos seus salários. A Val do Açaí virou referencia no conjunto desses funcionários fantasmas. Nada foi investigado porque o chefe montou um esquema de blindagem no Procuradoria Geral da República e na Câmara Federal.

Porém, na parte final do mandato a família descobriria outra brecha no sistema, os presentes de países visitados pelo Presidente, presentes esses de alto valor financeiro. Foi uma oportunidade de burlar o sistema e "fazer algum dinheiro", em cifras em torno de R$12 milhões, dando um upgrade das prosaicas rachadinhas para o padrão ouro e saindo do circuito Rio/Brasília para o internacional. Agora, neste 2023, vem a lume esse novo esquema, desbaratado pela PF, CGU, sob novas direções, o STF e com forte apoio da mídia e de entidades da sociedade civil.

O ouro tem uma inserção forte na história pátria, desde o ciclo do ouro do século XVIII, ainda na condição de colônia, passando pelo episódio da exploração em Serra Pelada nos anos 1980, chegando as últimas décadas à exploração ilegal na Amazônia, com seu rastro de destruição do meio ambiente e de populações autóctones. Mas não pode se deixar de fazer referência ao episódio conhecido pela Campanha Ouro para o Bem do Brasil deflagrada em maio de 1964, uma vez consumado o golpe de 31 de março. A campanha sob responsabilidade dos Diários Associados, a mídia dominante na época, convocava patriotas e democratas para fazer doações para o pagamento da dívida externa, sendo aceitas contribuições em dinheiro vivo, cheques e ouro. Foram feitas doações por parte de pessoas físicas, empresas, comerciantes, entre outros. O destino dos valores arrecadados nunca foi devidamente apurado.

Agora, Jair Bolsonaro e sua trupe recorrem novamente ao ouro. As condições imperantes nos dois momentos são muito diferentes. Em 1964 vivia-se o auge da guerra fria sendo latente o argumento da ameaça comunista. O golpe perpetrado tinha participação e articulação civil e militar e visava pretensamente salvar o Brasil. Sem entrar no mérito a iniciativa tinha origem na sociedade civil com um objetivo supostamente coletivo. Em 2022/23 a motivação é fundamentalmente privada, particular da família Bolsonaro e seu entorno, o que inclui setores do Exército. A transformação do ouro em cash visava ao interesse do chefe Jair, burlando a lei e se apropriando de um patrimônio da Nação. Um outro traço do perfil corrupto da família Bolsonaro reside no fato de operarem sempre em dinheiro vivo, à margem do sistema bancário, para não deixar rastros da origem do dinheiro. Mas não se esgota aí as produções do laboratório de ideias do capitão. Em supostas dificuldades financeiras, encerrado seu mandato, e com contas a descoberto, oriundas de multas durante seu mandato (recusa ao uso de máscara durante a pandemia), mobiliza seus seguidores que fizeram uma gorda vaquinha que rendeu R$17 milhões, dinheiro que foi aplicado no sistema financeiro para gerar mais dinheiro sem serem pagas as multas. Parece ser patológica a tendência do senhor Jair à transgressão um viciado em crimes, de vários tipos, um dependente.

Ao longo de seu mandato bem como nas duas campanhas eleitorais de 2018 e 2022 o capitão ainda recorreu ao argumento da ameaça comunista como se ainda estivéssemos em tempos da guerra fria, revelando-se um ardente defensor dos tempos de 1964 e anos seguintes, um forte indicador da quebra do nosso processo civilizatório. Ao que tudo indica essas descobertas podem ser apenas a ponta do iceberg. À medida que as investigações forem avançando, reinstalados os parâmetros democráticos, novas informações sendo coletadas poderão mostrar que as garras de Bolsonaro se espalharam por outros setores, identificando janelas de para "fazer dinheiro", uma obsessão de sua vida.

Como ficarão os envolvidos, arcarão sozinhos, preservando o "mito", o mestre, ao serem responsabilizados? Valeria a pena defender Jair Bolsonaro? Este ainda é um ativo de valor no jogo político? Cabe lembrar que o capitão saiu, ou foi saído, do Exército sendo considerado pelo General Geisel um "mau militar". Na Câmara Federal onde encaixou sete mandatos consecutivos a partir de sua base no Estado do Rio sempre foi considerado um político do baixo clero, sem serviços relevantes prestados à Nação. Agora, para encerrar sua carreira, ao que tudo indica, deve sair da vida pública com as mãos manchadas de vários crimes, das mais variadas ordens, incluindo agora à luz do dia sua faceta de corrupção. Desfaz-se o mito do incorruptível. Desfaz-se o mito, o suposto mito.