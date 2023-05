Para além da Transparência Orçamentária e Financeira

Fonte: arquivo pessoal.

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Titular da UDESC. É líder do Centro de Investigação em Governo Aberto e Transparência (CIGAT). É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP).

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP). É membro do Centro de Investigação em Governo Aberto e Transparência (CIGAT).

Parece não haver dúvidas sobre o vínculo entre os conceitos de governo aberto e democracia. Em governos abertos a administração pública prioriza o cidadão já no desenho - e posterior entrega - de serviços e políticas públicas, constrói ações voltadas ao exercício da transparência das informações e da participação cidadã, ao combate da corrupção e ao desenvolvimento de tecnologias que possam construir governos responsivos por suas ações, bem como preparados para atender às necessidades dos cidadãos [1]. Neste artigo priorizamos a discussão sobre um desses princípios: o da transparência, que determina que as informações sobre as atividades de governo devem ser abertas, compreensíveis, tempestivas, livremente acessíveis e atender ao padrão básico de dados abertos [2].

É sabido que ao longo de mais de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), um dos primeiros textos legais brasileiros a exigir transparência da informação pública, foram observados importantes avanços, a implantação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e do site Portal da Transparência, a aprovação da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à Informação (LAI). Mesmo que tenham sido destacadas ações empreendidas exclusivamente a partir do topo de nosso ordenamento federativo, ocorrências importantes protagonizadas por entes subnacionais também poderiam ser mencionadas [3].

Ainda que a perspectiva orçamental e financeira seja, por questões óbvias, de grande destaque nas discussões envolvendo o tema da transparência da ação governamental no Brasil, aqui se pretende utilizá-la mais como um ponto de referência, pois o objetivo é o de chamar a atenção para outros aspectos da gestão pública que, na nossa visão, são importantes, mas que não se tornaram objeto de medidas institucionais que os tornem obrigatoriamente transparentes, necessitando, pois, de empreendimento de esforços para tal. Esses aspectos dizem respeito à chamada transparência social (cívica).

A transparência social consiste na existência de mecanismos de informação e atenção ao cidadão e compromisso com a cidadania [4]. Listamos a seguir alguns aspectos que podem ser analisados a partir desta perspectiva: horários de funcionamento, especialidades dos estabelecimentos de saúde, existência de mecanismos de participação e acompanhamento de audiências públicas, existência de fóruns, existência de espaço para as associações sem finalidade de lucros divulgarem suas informações, existência de informações sobre os conselhos, sua organização, funções, responsáveis e responsabilidades, metas, avaliação de desempenho e formas de participação [4].

Continua após a publicidade

Mas, afinal, em que medida os entes governamentais estão exercendo a transparência social?

Nesta primeira investigação empírica sobre o tema, buscamos evidências por meio da Escala Brasil Transparente (EBT) - Avaliação 360º, que é uma metodologia de avaliação da transparência adotada pela CGU e que já está na sua 2ª Edição. Comparativamente à edição anterior, na avaliação 360º houve uma mudança para contemplar as transparências ativa e passiva. Foram também incorporados aspectos da transparência ativa como a verificação da publicação de informações sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura administrativa, servidores públicos, acompanhamento de obras públicas e outras. Os dados desta edição consideraram levantamentos efetuados em 2020 [5].

Partimos do pressuposto de que os aspectos da transparência social devem ser exercidos, primordialmente, por meio da transparência ativa, ou seja, disponibilizados independentemente de motivações derivadas de pedidos de informação. Para tanto, nossa análise inicial consistiu em verificar se tais aspectos estão contemplados no questionário da EBT para a transparência ativa. Como resultado, observamos que os itens avaliados não consideram de forma explícita os aspectos da transparência social, ficando restritos, preponderantemente, às exigências da Lei de Acesso à Informação (LAI). Imbricado nesta constatação decorre um outro achado, qual seja, o fato de que a própria LAI, na sua atual versão, talvez ainda não contemple a essência da transparência social.

Mesmo não sendo itens explicitamente avaliados pela EBT, pressupomos que os municípios melhores ranqueados pela EBT poderiam, em maior ou menor grau, contemplar aspectos da transparência social em seus portais eletrônicos. Nesta direção, optamos por consultar os portais dos municípios brasileiros que obtiveram nota 10,0 na escala, ou seja, os primeiros lugares do ranking e que estão explicitados na Tabela 1.

Tabela 1. Municípios brasileiros que obtiveram nota 10,0 na EBT - Avaliação 360º - 2ª Edição

Fonte: EBT - Avaliação 360º - 2ª Edição [5].

Continua após a publicidade

No dia 04 de maio visitamos os portais eletrônicos das prefeituras dos municípios acima identificados com a intenção de verificar a existência ou não de aspectos da transparência social (cívica). Os endereços dos portais foram facilmente identificados por meio de consultas ao site

Google

, e considerou-se como fonte de informação a página principal da prefeitura, bem como as subpáginas existentes, por exemplo, de secretarias. Por meio da Tabela 2 apresentamos a síntese dos resultados encontrados.

Tabela 2. Presença de aspectos da transparência social nos portais dos municípios

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Constatou-se, de forma geral, que, apesar de bem ranqueados na EBT, tais municípios não contribuem para o exercício da transparência social, visto a quase inexistência de seus aspectos. Os municípios estariam preocupados e empenhados em disponibilizar informações que possam representar o atendimento às exigências legais. Entendemos que se isso acontece com os melhores ranqueados, a possibilidade de identificar aspectos da transparência social nos municípios das próximas posições do ranking pode tornar-se ainda mais remota.

Além da necessidade de avançarmos na disponibilização de informações que vão além das exigências legais, este cenário também nos remete a necessidade de repensarmos o exercício da transparência de acordo com os diferentes públicos interessados, ou seja, a partir da qual diferentes informações devem ser segmentadas em razão dos objetivos dos diferentes interessados. A intenção de um cidadão ao visitar um portal eletrônico, centrada na transparência social, possivelmente é diferente do interesse de uma empresa participando de um processo licitatório, de um jornalista, e de membro de determinado Observatório Social. A transparência precisa ser útil e um caminho que pode favorecer isso é trabalhar dentro da perspectiva da transparência social (cívica).

Continua após a publicidade

Notas e Referências

[1] OGP. Open Government Partnership. (2017). About Open Government Partnership. Disponível em: https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp Acesso em: 02 maio 2023.

[2] CGU. Controladoria-Geral da União. (2023). O que é governo aberto. Disponível em: https://www.gov.br/cgu/pt-br/governo-aberto/governo-aberto-no-brasil/o-que-e-governo-aberto Acesso em: 02 maio 2023.

[3] RAUPP, F. M.; SACRAMENTO, A. R. S. Lentos "construtores" versus vorazes destruidores da accountability. Estadão. Disponível em: https://www.estadao.com.br/politica/gestao-politica-e-sociedade/lentos-construtores-versus-vorazes-destruidores-da-accountability/ Acesso em: 02 maio 2023.

[4] ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro. Brasília: Enap, 2019.

[5] CGU. Escala Brasil Transparente (EBT) - Avaliação 360º - 2ª Edição. Disponível em: https://mbt.cgu.gov.br/publico/avaliacao/escala_brasil_transparente/66#ranking Acesso em 03 maio 2023.