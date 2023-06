Para o "centrão", que fins justificam o "meio"?

Foto: arquivo pessoal.

Romero Maia, Gestor de Pesquisas do IBGE, e colaborador do Grupo de Métodos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E-mail: romeromaia@gmail.com

O Brasil é um dos poucos países classificados como megadiverso. Apenas 17 países têm esse nível de biodiversidade a ponto abarcarem praticamente todas as espécies existentes nos mais 190 países do globo. Esses países são especiais e qualquer ação que possa gerar risco de impacto ambiental severo deve receber do Estado um cuidado especial para evitar retrocessos. Extinguir espécies afeta o equilíbrio da capacidade produtiva dos territórios e um efeito cascada imprevisível na provisão de alimentos e bebidas para quem for da espécie humana.

O IBGE colocou recentemente à disposição de todos a pesquisa "Contas de ecossistemas", que traz uma lista da fauna e flora atualizada, enfatizando níveis de risco de ameaça que a atividade humana traz a cada espécie. No Brasil, tínhamos catalogadas, em 2022, 50.313 espécies de plantas e 125.251 espécies de animais. Esses resultados fazem parte do esforço contínuo do órgão, enquanto coordenador do sistema nacional de estatísticas, no monitoramento da cobertura e uso da terra, sobretudo no que diz respeito à extensão das áreas e seu estado de conservação de acordo com parâmetros internacionais. Esses registros devem cumprir também o objetivo de desenvolver uma metodologia nova capaz de estimar o valor adicionado de bens e serviços ambientais no clássico cálculo do PIB.

Com relação a essa atualização de lista de espécies, o que temos é um valor adicionado negativo. A pesquisa apresentou a variação da quantidade de espécies, entre 2014 e 2022, em pelo menos 5 estágios de ameaça que podemos entender como alarmantes: quase ameaçada, vulnerável, em perigo, criticamente em perigo e extinta. E o que se constatou, conforme pode ser visto no gráfico abaixo, é que, ainda que os pesquisares tenham conseguido observar muitas espécies não ainda listadas em 2014, mesmo assim o impacto da atividade humana no país foi capaz de elevar o percentual de espécies em vulnerabilidade em 4,46% no período.

Gráfico: Quantitativo de espécies em 5 níveis de vulnerabilidade (2014 e 2022)

Elaboração do autor a partir de dados do IBGE

Continua após a publicidade

O mais intrigante é que esses dados estavam agendados para divulgação e de fato vieram a público no mesmo dia que a medida provisória (MP) de reorganização da Esplanada dos Ministérios. Essa MP foi redigida para atender demandas de políticos do chamado "centrão", ligados à atividade rural, em detrimento da capacidade de gerenciamento da ministra Marina Silva. Mas o dia não seria mesmo fácil para ambientalistas, e depois da queda veio o coice. Uma outra MP que tramitava desde o final do governo anterior para abrandar as regras de proteção da Mata Atlântica também foi aprovada pela Câmara. Bioma esse onde a mesma pesquisa do IBGE verificou a maior quantidade de espécies ameaçadas e o maior número de espécies extintas.

Pode-se pensar que Brasil, por outro lado, tem motivos para comemorar a contribuição da agropecuária com o crescimento do PIB no último trimestre. E de fato tem. Entretanto, disso ainda não se pode subtrair o impacto ambiental do setor, porque é justamente esse o esforço metodológico que está em desenvolvimento pelo IBGE. O valor adicionado é, por ora, calculado como se tratasse de uma atividade sem qualquer externalidade sobre recursos naturais essenciais. A depender da Frente Parlamentar da Agropecuária, que atingiu cerca de 60% da Câmara dos Deputados, não temos como vislumbrar grande entusiasmo e investimento em ciência para acelerar esse aperfeiçoamento da técnica estatística. Contudo, a tendência é que a modernização metodológica global das contas nacionais de todos os órgãos de estatística siga um progresso contínuo. Não apenas pelo risco do desastre geral provocado pelo aquecimento global, mas também pelo caso específico de que, no Brasil, os recursos naturais já foram estimados em cerca de US$ 20 trilhões, mais de 10 vezes o PIB anual do país inteiro em 2022. Como dito no começo, aqui a ecologia conta e muito.

Essa ilusão do crescimento econômico sem preocupação com limites da sustentabilidade ecológica, sem atenção ao princípio da precaução e nem com desenvolvimento das devidas métricas para fazer a conta ambiental, pode ser mais facilmente percebida pelo leitor pragmático da seguinte maneira. Para produzir mais alimentos (sobretudo grãos que seguem para nutrição de animais que, por sua vez, são usados na dieta humana, num ciclo vicioso de ineficiência energética e de uso da água) à custa da extinção de espécies, a economia brasileira termina ameaçando sua própria segurança alimentar. Essa é a contradição que emerge dos dados.

A estabilidade na oferta de alimentos está diretamente relacionada ao equilíbrio entre as espécies. Exemplo famoso disso é o caso das plantas e sua relação com a fauna polinizadora. No Brasil, só as abelhas geram uma economia de aproximadamente R$ 50 bilhões para o setor agropecuário. E já se sabe que no Brasil pelo menos quatro espécies de abelhas estão ameaças de extinção. A conta não fecha quando um sistema de contas nacionais de um país megadiverso começa a atribuir valores ao meio ambiente. Pelo contrário, a conta do PIB se abre para números extremamente preocupantes, como vistos acima, e que não ressoam num parlamento conservador. A maioria do Congresso pressiona no sentido de menor regulação e que gera incertezas sobre o futuro da pasta ambiental no país, e é nesse contexto delicado que o trabalho do IBGE deixou na certa uma mensagem: no fim a conta vai chegar.