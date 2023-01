Para uma nova visão orçamentária: o PPA como norteador da estabilidade fiscal

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV - EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC

Constantino Cronemberger Mendes, Doutor em Economia na área de Setor Público (UnB), Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e ex-Subsecretário de Planejamento Governamental do Ministério da Economia

Dalmo Palmeira, Economista, pós-graduado em Orçamento Público, cursa mestrado em Políticas Públicas no Ipea. Foi Consultor do FMI e Secretário Adjunto de Planejamento e Orçamento no Governo do Distrito Federal. É Analista de Planejamento e Orçamento, do Ministério da Economia, cedido ao Senado Federal

Segundo Hyde, em sua obra "Government budgeting: theory, process, and politics" publicada em 2002, o processo de decisão da orçamentação pública é considerado um dos mais importantes no âmbito governamental. No caso brasileiro, isso não é diferente, sendo o processo orçamentário federal referenciado como vanguarda no tocante a introdução de inovações teóricas, com impactos nos entes federados, como no caso de avanços em governança pública tratados por Ferreira et al. no artigo intitulado "Integração do planejamento e orçamento", publicado no jornal científico Contabilidade, Gestão e Governança em 2016.

No entanto, é notório que tais inovações são acompanhadas por dispositivos, por vezes, questionáveis, do ponto de vista de agregação de qualidade ao processo decisório público, a exemplo da recente implementação do "teto do gasto" como ferramenta de governança orçamentária. Nos termos da tese de doutorado de Girley Damasceno (intitulada "Governança orçamentária e a aprovação de regras fiscais no Brasil: fatores determinantes e o papel dos stakeholders na implantação do teto de gastos", defendida em 2022), alguns mecanismos adotados tem sido objeto de constante quebras institucionais, traduzindo-se em frágil instrumento de controle fiscal. Nota-se, assim, que o teto de gasto não impediu a gastança de recursos públicos, em especial, de quem tem poder para conseguir alterações constitucionais ou para viabilizar desonerações, sob o bastião de elevadas liberações de emendas de relator (pejorativamente chamadas de "orçamento secreto").

Musgrave afirma, em 1959, no seu clássico livro "Teorias das finanças públicas", que as funções governamentais devem se caracterizar por três principais objetivos, quais sejam, promover a estabilidade econômica, a alocação dos recursos públicos e a distribuição de renda. Nessa toada, as ferramentas estatais de planejamento e orçamento devem convergir com vistas a atingir tais propósitos de forma integrada e harmônica. Portanto, não há de se falar em alcance de metas de endividamento (perspectiva fiscal estabilizadora), sem observar, por exemplo, questões relacionadas com o nível de pleno emprego (social com foco distributivo) e de implementação de investimentos públicos (visão desenvolvimentista alocativa).

As leis orçamentárias precisam absorver efetivamente tais prerrogativas financeiras e fiscais sem perder, no entanto, suas qualidades de ferramenta de gestão governamental. O instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo (de quatro anos), conhecido por PPA (Plano Plurianual), deve contribuir como peça-chave para as escolhas públicas na priorização dos investimentos estratégicos, como preconiza a Constituição. Ademais, sob a perspectiva de dispositivo que incorpora o diagnóstico das desigualdades sociais e regionais, o PPA promove o diálogo entre as visões de longo e curto prazos, mediando o conflito distributivo latente na sociedade, utilizando os resultados intermediários das políticas públicas como ponto chave para tal feito. Por fim, a condução dos processos avaliativos de políticas públicas (monitoramento e avaliação) necessita alinhar os resultados de curto prazo com os objetivos futuros, sem perder de vista as necessidades de ajustes de rumos.

Portanto, o PPA deve ser melhor utilizado, inclusive abrindo a possibilidade de ser regulamentado no âmbito do Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cujo veto foi um equívoco histórico sem sequer haver sido debatida sua função sobre o aspecto estabilizador, para além do seu papel alocativo e distributivo. Por outro lado, atribuir metas fiscais a uma lei que visa estabelecer diretrizes orçamentárias com caráter anual, como no caso da LDO, que é uma lei de vigência curta, institui a visão míope sob uma temática que carece de tempo para se concretizar. Observa-se que a instituição da Lei Complementar prevista na CF/88 para regulamentar o processo orçamentário deixaria evidente o questionamento da real necessidade de existência da LDO.

Outrossim, é premente a necessidade de ruptura da ideia falaciosa de que países de baixa e média renda têm a tendência de minorarem os seus problemas fiscais, como referenciado na obra "Orçamento Público" do autor Giacomoni (7ª edição, de 1997), de maneira que seriam incompatíveis com a adoção de modelos de planejamento orçamentário de médio e longo prazo. Infelizmente, é nessa premissa que o atual PPA se apresenta, apenas como uma peça meramente informativa, sem cunho autorizativo de maneira a não se constituir um instrumento efetivo de programação orçamentária, reforçando, assim, a miopia sob os resultados de médio e longo prazos a partir das deliberações no âmbito da lei orçamentária anual (LOA).

Um PPA que faça a ponte entre o curto e o longo prazos é urgente, incorporando a gestão das metas fiscais sob a perspectiva plurianual. Na perspectiva temporal, o longo prazo deve abarcar 3 períodos de PPA ou de 3 governos, pelo menos, mas também visando o monitoramento anual (de curto prazo) para a sua concretude. O alargamento do tempo de cobertura do ato de planejar vai levar ao resgate da visão estratégica no processo de construção das políticas públicas planejadas. Adiciona-se a este fato, o controle mais intensivo das escolhas dos investimentos priorizados. Ademais, as metas intermediárias dos programas governamentais devem orientar para o alcance de resultados efetivos das políticas públicas, minorando as desigualdades sociais e regionais. Assim, sob uma nova perspectiva orçamentária, os resultados das ações públicas devem solucionar os problemas complexos de desenvolvimento sustentável e não apenas gerenciar "voos de galinha" de crescimento econômico, com foco em reeleições de governo.

Muito embora a notória racionalidade limitada vigente sob o processo decisório orçamentário, com o advento de técnicas informatizadas modernas e sofisticadas para análise dos dados, cada vez mais observa-se ganhos com possibilidades prescritivas de políticas públicas mais assertivas. Isso contribui enormemente para a obtenção de respostas, tendo como base o dilema levantado por Key em 1940, em sua obra "A ausência de uma teoria orçamentária" no tocante à razão de se alocar um montante de recursos em uma programação em detrimento de outra.

A atual configuração de consolidação do orçamento público brasileiro, concentrada sob a égide do poder executivo, tem também necessidade de ser debatido. O poder legislativo precisa se responsabilizar mais sobre a qualidade das decisões orçamentárias, como se espera em uma democracia (aliás isso já fora proposto na primeira constituição da república brasileira), buscando evitar os processos de "toma lá dá cá", que imperam em destarte com liberações de emendas com perfil "paroquiais" contestáveis. Casos como os dos "anões do orçamento", os "sanguessugas" e o "orçamento secreto" colocam em xeque o interesse público, interesse esse que deve reger as decisões orçamentárias com foco em resultados efetivos de médio e longo prazo.

Diante do exposto, nota-se que a implementação de uma nova visão orçamentária perpassa pela reformulação dos instrumentos constitucionais, com destaque para a implementação de um PPA norteador sob as escolhas públicas e as funções governamentais, que incluem os aspectos da estabilidade fiscal. Além de incorporar tal perspectiva estabilizadora, o PPA deve assumir um caráter mais efetivo para as questões alocativas e distributivas, quais sejam mirando a concretude sobre as entregas dos investimentos públicos e a implementação dos resultados intermediários, sem perder de vista os resultados de longo prazo.

Para tanto, considera-se como essencial que o PPA deixe de ter apenas uma prerrogativa formal e informativa, para atuar como real instrumento norteador das políticas públicas de médio prazo, construindo a ponte entre o curto prazo (anual) e o longo prazo (mais de dez anos), a partir de definições de metas não apenas financeiras, mas do contexto fiscal. Destarte, conclui-se ser necessário avançar das visões míopes atuais (como as da LDO e do Teto do Gasto) para um ambiente em que as funções estabilizadora (fiscal), alocativa (investimentos) e distributiva (desigualdades sociais e regionais) de políticas públicas integrem às ferramentas estatais de planejamento e orçamento (PPA e LOA), buscando alcançar tais propósitos de forma harmônica.