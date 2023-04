Foto: arquivo pessoal.

Marcelo de Almeida Medeiros, Professor Titular de Política Internacional Comparada do Departamento de Ciência Política da UFPE e Pesquisador PQ-1C do CNPq. E-mail: marcelo.medeiros@ufpe.br

Em 25 de agosto de 1944, Paris poderia ter ardido completamente nas chamas do Terceiro Reich. Hitler ordenara ao General von Choltitz, governador militar da capital francesa ocupada, aniquilar a cidade diante da iminente chegada das tropas aliadas desembarcadas semanas antes na Normandia. O oficial, contudo, decide não cumprir a ordem do Führer, negocia com Nordling, Cônsul da Suécia, e se rende ao General Leclerc, comandante francês da famosa 2a DB. Tal relato é minuciosamente narrado na monumental obra de Dominique Lapierre e Larry Collins: Paris brûle-t-il?[1]

Com efeito, as labaredas não consumiram a Paris livre, idolatrada para sempre pelo General De Gaulle em seu inflamado e histórico discurso pronunciado na prefeitura: "Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré !"[2]. Contudo, a Cidade Luz, dada sua incontestável relevância política, econômica e cultural parece abrigar uma simbologia intrínseca e altamente inflamável. Paris reifica o poder centralizado da França: do Rei Sol Luís XIV, passando pelo conquistador Napoleão, desembocando na 5a República de Charles De Gaulle. Se a gestão da coisa pública vai bem, ela é reverenciada; se tal gestão vai mal, faíscas são produzidas e Paris se vê ameaçada pelas chamas. Na contemporaneidade, os eventos de maio de 1968 eram, até muito pouco tempo, o melhor exemplo. As turbulências desse período promoveram progressos sociais, mas deixaram um inegável rastro de destruição do patrimônio que contrasta com a prática democrática e o respeito da res publica.

Nas últimas semanas, a França tem sido, mais uma vez, palco de intensas e vultuosas mobilizações sociais. Ainda não se sabe se comparável ao ocorrido nos idos de 1968. Todavia, no último dia 23, mais de um milhão de cidadãos ocupava as ruas, em rara demonstração de indignação e de violência[3].Dois gatilhos principais: o aumento da idade mínima para a aposentadoria e o uso do mecanismo constitucional 49.3.

Tendo contagiado o mundo ocidental a partir da Revolução de 1789 com o estandarte Liberté - Égalité - Fraternité, erguido sobre as cinzas da Bastilha, o sistema previdenciário francês é um dos mais generosos da Europa. Ele prima pela igualdade de tratamento dos cidadãos e pelo seu caráter universal. Hoje se trabalha na França 35h por semana e a aposentadoria pode acontecer a partir de 62 anos. Na Alemanha e Suiça, países vizinhos e não menos desenvolvidos, a situação é diferente: Berlim estipula 40h e 67 anos, enquanto Berna 42h e 65 anos. E o quadro não é muito diferente nos demais países da União Europeia. Indo na contra-mão da racionalidade atuarial, a mobilização tem sido marcada por uma visão imediatista, de curto prazo, que não considera o aumento da esperança de vida e a necessidade de aposentadorias cada vez mais longevas. Tal qual se encontra, o sistema corre risco elevado de desmoronar com o passar do tempo.

Destarte, já em seu segundo mandato presidencial e, portanto, impossibilitado de se candidatar nas próximas eleições, Emmanuel Macron está nitidamente disposto a levar a cabo a reforma da aposentadoria. O elemento mais revelador dessa vontade se manifesta na decisão de adotar legalmente tal reforma através do mecanismo constitucional conhecido como 49.3. Este mecanismo permite que o Primeiro Ministro adote um projeto de lei sem votação no plenário. Todavia ele prevê que, nesse caso, o parlamento pode, em 24h, elaborar moção de censura que, se aprovada, anula a adoção do projeto e promove a queda do gabinete[4]. E isso quase aconteceu. No dia 20 de março passado, a moção de censura encaminhada pelo grupo Liot[5] foi rejeitada por uma diferença de apenas nove votos[6]. O governo de Elizabeth Borne não ruiu por um triz. Em 65 anos de V República esta foi a centésima vez que o dispositivo foi acionado: 33 vezes por um chefe de governo de direita, 56 vezes pela esquerda e 11 vezes pela atual primeira-ministra[7]. E toda vez é a mesma litania: ato legal, mas ilegítimo. Donde a onda de protestos que brada contra o modo antidemocrático da aprovação da nova lei. De fato, a simples existência do 49.3 na Carta Magna francesa pode surpreender os menos entendidos, uma vez que, a priori, seria mais comum a existência de mecanismo legislativo dessa natureza em regimes de cunho mais autoritário - e não na pátria de Montesquieu.

Continua após a publicidade

Por outro lado, mais uma vez, surge o debate sobre os recorrentes processos de apropriação do movimento social por atores oportunistas que o maculam através de uma deriva que cultiva brutalidade e destruição. A violência em movimentos sociais é um assunto controverso e que gera discussões acaloradas. Há quem argumente que ela pode ser uma forma legítima de protesto em certas circunstâncias, tal qual Slavoj ?i?ek[8], enquanto outros, tal qual Hannah Arendt[9], aduzem que a violência não deve ser empregada. O fato é que o fenômeno Black-bloc está fortemente presente nas atuais manifestações que assolam a França[10]. Estão claras as táticas de vandalismo e confronto físico com a polícia durante os protestos. Objetos como pedras, garrafas, coquetéis Molotov e até mesmo explosivos caseiros têm sido usados para danificar propriedades e enfrentar a polícia. Segundo dados do Ministério do Interior quase 1000 policiais foram feridos. Do lado dos manifestantes as cifras ainda não são conhecidas[11]. Uma paisagem de desolação que constrange cidadãos e turistas do mundo inteiro. Estes últimos estupefatos com a selvageria e agressividade das ações[12]. Algo que assustaria Rousseau e que confirmaria seu argumento do "bom selvagem": transformado em homem civilizado que se comporta de maneira egoísta, violenta e desonesta[13]. Paris parece realmente estar ardendo.

As negociações políticas entre Executivo, Legislativo e Sindicatos estão a todo vapor na França. Mas o caminho para a saída da crise parece ainda muito nebuloso em razão da arraigada efervescência social e da inflexibilidade do Presidente Macron. Se sussurros palacianos se espalham nos corredores do Eliseu, Matignon e Bourbon, a Marselhesa parece não querer cessar de ecoar nos boulevards de Paris e alhures:Allons ! Enfants de la Patrie! Le jour de gloire est arrivé!

Notas

[1] LAPIERRE, Dominique & COLLINS, Larry, Paris brûle-t-il?, Robert Laffont, Paris, 2004.

[2] Discurso do General De Gaulle na Prefeitura de Paris em 25 de agosto de 1944. Ver: https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/25-aout-1944-paris-outrage-paris-brise-mais-paris-libere (Acesso em 29/03/2023).

[3] Journal du Dimanche (JDD), 26/03/2023, p. 02.

[4] Ver: https://www.gouvernement.fr/actualite/l-article-49-3-comment-ca-marche (Acesso em 28/03/2023).

Continua após a publicidade

[5] Ver: https://www.groupeliot.fr/ (Acesso em 28/03/2023).

[6] Ver: https://www.lejdd.fr/politique/direct-reforme-des-retraites-entre-10-15-deputes-lr-devraient-voter-la-motion-de-censure-de-liot-133857 (Acesso em 28/03/2023).

[7] Ver: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/17/comment-fonctionne-l-article-49-3-utilise-pour-la-onzieme-fois-par-elisabeth-borne_6146430_4355771.html (Acesso em 28/03/2023).

[8] ?I?EK, Slavoj, Violência, Boitempo, São Paulo, 2014.

[9] ARENDT, Hannah, Sobre a Revolução, Companhia das Letras, São Paulo, 2011.

[10] Para uma breve análise do fenômeno Black-bloc, ver: DUPUIS-DERI, Francis, "Penser l'action directe des Black Blocs", Politix - Revue des sciences sociales du politique, 2004, 68, pp. 79-109.

[11] Ver: https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/reforme-des-retraites-pourquoi-les-autorites-ne-communiquent-elles-pas-de-bilan-sur-le-nombre-de-manifestants-blesses_5735921.html (Acesso em 28/03/2023).

Continua após a publicidade

[12] A França é o país mais visitado do globo. Ver: https://fr.statista.com/statistiques/471942/les-dix-pays-les-plus-visites-au-monde/ (Acesso em 28/03/2023).

[13] ROUSSEAU, Jean-Jacques, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, L&PM, Porto Alegre, 2008.