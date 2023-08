PEC do hino de autoria do PL gaúcho é inconstitucional

Foto: arquivo pessoal.

Rodrigo dos Reis, Geógrafo, acadêmico em Direito (UFRGS) e Oficial do MPRS

Proposta de Emenda à Constituição que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ofende comandos da Constituição Federal e princípios democráticos da separação entre os poderes, da simetria, pluripartidarismo e proteção às minorias.

Proposta de Emenda à Constituição n. 295/2023, assinada por 19 parlamentares (Republicanos, PL, PP, PTB, PSD, Podemos e NOVO), é de autoria de Rodrigo Lorenzoni, filho de Onyx Lorenzoni (PL), o qual foi candidato ao Governo do Estado na última eleição e ex-ministro da Casa Civil do Presidente Jair Bolsonaro, alvo de inúmeras investigações da Polícia Federal.

Iniciativa para alterar a Constituição já foi aprovada em 1º turno e tem por objetivo dificultar qualquer alteração nos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul, elencados no art. 6º da Carta Estadual, a que mudanças sejam possíveis somente por maioria absoluta dos votos dos Parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa.

A PEC é resposta à movimentação da bancada negra no Parlamento, formada pelos deputados Matheus Gomes (PSOL), Laura Sito (PT) e Bruna Rodrigues (PcdoB), os quais criticam trecho de conotação racista constante no hino gaúcho: Mas não basta, pra ser livre; ser forte, aguerrido e bravo; povo que não tem virtude; acaba por ser escravo.

Eles relembram regime escravocrata na história do Estado e diversas formas de racismo ainda infelizmente existentes e que são reproduzidos na sociedade, enquanto deputados à direita alegam defender valores, princípios e a tradição cultural.

Continua após a publicidade

Fato é que a sociedade brasileira é desigual, racista, violenta, plural, hierárquica, marcada por diferenças regionais e geográficas, consequência de um País cuja extensão territorial é continental; que forjou diversas identidades e formas de cultura durante o processo histórico de formação do território nacional.

Não por outro motivo que o artigo 1º da Constituição estabelece que a República é formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito, tendo também por fundamento o pluralismo político.

Quis o constituinte originário reafirmar a riqueza cultural da Nação, a refletir e proteger as diferentes compreensões do mundo e das coisas existentes no território, tanto é que erigiu direitos e garantias individuais a cláusulas pétreas, conforme dispõe o artigo 60, § 4º, IV, da Constituição Federal (CF).

O núcleo sensivelmente protegido abarca os direitos de nacionalidade, dentre os quais o direito de os Estados, Distrito Federal e Municípios poderem ter símbolos próprios, o que é possível mediante edição de Lei Ordinária (13, § 2º, da CF).

Condicionar, portanto, a mudança do hino à lei a ser aprovada por maioria absoluta, que depende de mobilização parlamentar mais intensa à criação de maiorias consolidadas no âmbito do Parlamento e de capitais político e institucional que propiciem tal articulação, ofende o princípio da simetria, premissas constitucionais do pluripartidarismo, de proteção às minorias e o núcleo protegido do texto constitucional.

Verdade seja dita, o arranjo democrático-representativo instituído não permite que o Legislador estadual, mediante exercício do poder constituinte reformador, crie óbice, como quórum qualificado, à discussão de matérias para as quais a Constituição Federal não demandou tal espécie normativa.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado e admite ação direta de inconstitucionalidade contra emenda constitucional que viole cláusulas pétreas.

Continua após a publicidade

Normas produzidas pelo poder reformador têm validez e eficácia condicionadas à legitimidade que recebem da ordem constitucional originária, inclusive a jurisprudência do Supremo e a doutrina reconhecem a legitimidade do Parlamentar para impetrar mandado de segurança preventivo para coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional manifestamente incompatíveis com disposições constitucionais protegidas.

É preciso lembrar que povo gaúcho escolheu conduzir à Assembleia Legislativa do Estado uma bancada negra e reelegeu pela primeira vez na história recente um Governador (autodeclarado gay), não parecendo, portanto, que Parlamentares da base aliada estejam autorizados a flertar com o conservadorismo e o vergonhoso passado do regime da escravatura, em pleno século XXI.

Saiba quem são os Deputados que assinam a PEC n. 295/2023

Rodrigo Lorenzoni, Adriana Lara, Guilherme Pasin, Airton Lima, Gustavo Victorino, Capitão Martim, Joel Wilhelm, Cláudio Tatsch, Kelly Moraes, Delegado Zucco, Marcus Vinícius, Eliana Bayer, Paparico Bacchi. Elizandro Sabino, Professor Claudio Branchieri, Felipe Camozzato, Professor Issur Koch, Frederico Antunes, Sergio Peres e Gaúcho da Geral.