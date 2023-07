Pelo reconhecimento da Parada do Orgulho como um bem cultural

Foto: arquivo pessoal.

Giovanni Amaral Cosenza, Coordenador de Cultura do Grupo Dignidade e Coordenador Titular de Cultura da Aliança Nacional LGBTI+. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bacharel em direito pela mesma universidade. E-mail: giovannicosenza1996@gmail.com

Milena Carolina Ribeiro, Doutoranda do Programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, mestre em história e bacharela em História Memória e Imagem pela mesma instituição. E-mail: micarolina.r@gmail.com

José Olímpio Ferreira Neto, Capoeirista. Advogado. Professor. Mestre em Ensino e Formação Docente. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza (GEPDC/UNIFOR). Secretário Executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult). jolimpiofneto@gmail.com

A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de patrimônio cultural, incluindo bens tangíveis e intangíveis, tais como monumentos, documentos, tradições, expressões culturais e artísticas. O Poder Público, com a colaboração da comunidade, é responsável pela proteção e a promoção do patrimônio cultural brasileiro [1].

Nessa perspectiva, a diversidade cultural foi explicitada, incluindo grupos historicamente excluídos das políticas públicas voltadas ao âmbito cultural, como comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, rurais e, também, a comunidade LGBTQIAPN+, detentora de "patrimônio não-consagrado", a exemplo da Parada do Orgulho, um evento mundialmente celebrado, que se tornou um marco para a memória dessa comunidade no Brasil.

Essa celebração tem a sua gênese no evento ocorrido em 28 de junho de 1969, quando a comunidade gay organizou um movimento de resistência, no bar Stonewall, em Nova York, para se manifestar contra a ação agressiva de policiais. A primeira marcha do orgulho aconteceu na cidade de Nova York, em 1970, e outras foram surgindo, com o mesmo propósito, em outras localidades. Então, o dia 28 de junho foi reconhecido como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, em alusão a esse movimento de resistência [2].

No Brasil, a primeira Parada do Orgulho aconteceu em 1997, em São Paulo. Sendo um dos maiores eventos da capital paulista, é reconhecido como um marco para a memória da Comunidade LGBTQIAPN+ brasileira, além de ser uma das maiores celebrações em um cenário global. A Parada do Orgulho de São Paulo tem impactos diretos na economia da cidade e na sua movimentação turística. Dados referentes à 26ª Parada do Orgulho, em 2022, atestaram que mais de 40% dos turistas vieram à cidade com o objetivo de participar da marcha, isso é, 80% de ocupação em hotéis [3].

Em 2017, ocorreu o ingresso do Projeto de Lei nº 399/2017, na Câmara de Vereadores de São Paulo, que apresentou o reconhecimento da Parada do Orgulho de São Paulo como Patrimônio Cultural Imaterial do Município. No entanto, o parecer final foi negativo. O documento visava reconhecer a Parada do Orgulho como Patrimônio Cultural Imaterial, porém não apresentava o processo de registro da Parada.

O processo de registro de um Bem Cultural consiste em um ato administrativo, aplicado aos Bens de Natureza Imaterial, com base legal no Decreto nº 3.551/2000, além da Resolução 001/06, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que determina o procedimento para o Registro. O uso de Projeto de Lei para esse reconhecimento é inadequado, pois o que se vislumbra é o oportunismo político. É preciso estimular a participação da comunidade para o registro do evento como uma celebração.

Ainda que esse caminho não seja o adequado, o parecer negativo fortaleceu um discurso deslegitimador de ações de reconhecimento de patrimônios oriundos da população LGBTQIAPN+. A seletividade, que ainda permeia alguns grupos da sociedade brasileira, evoca a incompatibilidade do movimento com os valores a serem preservados e promovidos pelas ações de patrimonialização [4].

Assim, é preciso se contrapor e destacar a contribuição da comunidade para a formação da identidade brasileira por meio de suas personagens históricas, como Madame Satã, que carregam outros marcadores de opressão, preta, travesti e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que lutou contra o racismo criminoso. Ou, ainda, por meio da língua pajubá que se incorpora ao vocabulário do cotidiano trazendo contribuições de línguas de origem afro-brasileiras, como iorubá, presentes em religiões de matriz africana. Assim, o reconhecimento da comunidade LGBTQIAPN+, por meio de seus bens culturais, é uma forma de reparação aos povos minorizados em sua pluralidade.

A aproximação do Estado com a comunidade ocorreu pelo setor da Saúde, no final dos anos 1990, numa perspectiva higienista. Nos anos 2000, o Ministério da Cultura criou um Grupo de Trabalho para promoção da cidadania dessa comunidade e apoio a então "Parada Gay''. Em ambos os casos a visibilidade do evento possibilitou a aproximação do Poder Público [5]. No entanto, pelo viés cultural, o evento afirma o direito à expressão de orientação sexual, identidade e expressão de gênero, exercício da cidadania e uma cultura de paz, preservando a dignidade da pessoa humana.

Em síntese, essas marchas, chamadas de Parada da Diversidade, são em alusão ao fluxo de saberes e formas de expressão que permeiam a comunidade, representam um momento de celebração, que possuem um valor histórico, pois remontam às primeiras manifestações da comunidade LGBTQIAPN+ pelos seus direitos. Assim, é possível afirmar a possibilidade do registro da Parada da Diversidade nos Livros das Celebrações, por meio do processo previsto no Decreto nº 3.551/2000. Como a parada ocorre em várias cidades do Brasil, recomenda-se, ainda, uma ação local para o reconhecimento dessa manifestação a nível estadual e municipal, com base em estruturas normativas que regulam o registro de bens imateriais.

Texto elaborado para a disciplina de Direitos Culturais e Desenvolvimento Humano, no curso de pós-graduação (lato sensu) em Gestão Cultural, da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.

