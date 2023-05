Pelo retorno da agenda pública nacional de salvaguarda compartilhada do patrimônio afro-brasileiro: o relato de uma reunião histórica

Fonte: arquivo pessoal.

André Luis Nascimento dos Santos, Vice-Diretor da EAUFBA, pesquisador do CIAGS e do CEAO, Coordenador da Milonga, Editor da Revista NAU SOCIAL e Ogã da Casa de Oxumarê (Olopa)

Marcos Fábio Rezende Correia, Ojuobá da Casa de Oxumarê, Mestre em Gestão Social pelo PDGS da EAUFBA, Pesquisador Associado da Milonga, Coordenador Internacional do Coletivo de Entidades Negras

Balbino Daniel de Paula, Alapini do Culto de Egungun tradição da Ilha de Itaparica, Mestrando em Gestão Social pelo PDGS da EAUFBA e Pesquisador Associado da Milonga

Isaura Genoveva, Ekedi de Ogum do Terreiro da Casa Branca, Mestranda em Direitos Fundamentais e Alteridade pela Universidade Católica do Salvador. Membra do Grupo de Pesquisa Rede Norte/Nordeste Brazilian Academy of Animal Law and Nature Rights - BRAN - Academia Brasileira de Direito Animal e da Natureza. Especialista em Políticas Públicas em Gênero e Raça (UFBA), graduada em Direito (UCSAL), Advogada. Pesquisadora FAPESB

No dia 12 de maio, em uma sexta feira, dia da semana dedicado a Oxalá, os Terreiros Tombados do Brasil, na sua maioria localizados no Estado da Bahia, foram convocados pelo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico - IPHAN na superintendência deste órgão na cidade de Salvador para uma primeira reunião de escuta acerca da agenda de salvaguarda compartilhada do Patrimônio Cultural dos Terreiros Tombados, uma agenda política interrompida pelo Estado brasileiro desde o golpe de 2016, situação de completo abandono que se aprofundou ao longo do governo passado.

As relações entre Terreiros Tombados e o IPHAN nos últimos trinta anos foram marcadas por dinâmicas de estranhamentos e aproximações. Gilberto Velho (2006), em um clássico texto no qual relata a experiência do primeiro Tombamento de Terreiros no Brasil, qual seja, o Terreiro da Casa Branca, nomeia esse momento político de alguma afirmação multiétnica do Estado brasileiro como um verdadeiro processo de negociação e conflito no campo do Patrimônio Cultural, uma conquista que por muito pouco não ocorreria naquele momento, não fosse a pressão de atores da sociedade civil em prol desse reconhecimento. Esse primeiro tombamento que ocorreu no ano de 1984 (e só apensado no livro de Tombo em 1986) é um verdadeiro marco não só para o patrimônio afro-brasileiro, mas, sobretudo, para a formulação de uma nação que quatro anos depois construiu uma constituição federal exemplar que desde o seu preâmbulo já se comprometia em assegurar "uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social".

Nos anos subsequentes, o IPHAN ao se deparar com uma série de outros pedidos de tombamentos de terreiros, se amparou em critérios restritivos de valoração desses bens afro-brasileiros, tais como a matricialidade, a antiguidade e a vinculação à tradição africana dos ritos, critérios esses que se por um lado legaram ao país 12 casas de Axé tombadas desde 1984, por outro, nos legou também o passivo de uma fila de dezenas de pedidos de tombamento de Terreiros sem a oportuna tramitação desses processos administrativos devidamente instruídos e, consequentemente, sem uma resposta formal desse órgão de salvaguarda. O quadro sugere que os critérios de valoração desses tombamentos foram forjados a partir de um discurso patrimonial profundamente atrelado às etnografias produzidas sobre os candomblés baianos na primeira metade do século XX, um movimento que tem produzido um modelo de terreiro de candomblé que não encontra projeção nos processos de tombamentos de terreiros que ainda se encontram em aberto nessa instituição da salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro (TOZI e SANTOS, 2018).

Decorridos mais de três décadas de salvaguarda de patrimônios afro-brasileiros, uma série de lacunas permeiam essa relação entre o IPHAN e os Terreiros, algo que se traduz em um rosário de expectativas recíprocas ainda não equalizadas e consequentemente um rol de necessidades insatisfeitas e frustrações aprofundadas. Nesse sentido, pensar o que deve ser uma política de salvaguarda compartilhada do patrimônio cultura de terreiros é um problema de pública relevância que precisa ser enfrentado pelo Estado Brasileiro, sobretudo nos tempos atuais no qual reside no imaginário coletivo que estamos, sim, a experimentar movimentos sonoros de reconstrução do país através do fortalecimento das instituições democráticas de direito.

Nesse cenário foi muito simbólico que tenha sido em Salvador, mais precisamente no auditório da Casa dos Sete Candeeiros, local que em dado momento da história recente desse órgão, técnicos comprometidos com essa agenda pública ousaram de modo clandestino, sem aquiescência e conhecimento da chefia imediata, se reunir com algumas lideranças dos Terreiros Tombados, a fim de construir estratégias de manutenção e resistência desta agenda pública. Uma verdadeira conspiração. Ao replicar para as representatividades dos Terreiros Tombados o mesmo teor de falas do ministro Silvio Almeida quando da sua posse no ministério dos Direitos Humanos, sobre quão importante para o Estado brasileiro de hoje é a atuação e a existência das comunidades tradicionais de terreiros, o presidente do IPHAN Leandro Antônio Grass Peixoto, junto com seus diretores e superintendente, Andrey Rosenthal Schlee (Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização - DEPAM), Deyvesson Israel Alves Gusmão (Departamento do Patrimônio Imaterial - DPI), Desirée Ramos Tozi (Departamento de Cooperação e Fomento - DECOF) e Hermano Fabrício Oliveira Guanais (Superintendência do IPHAN- BA) assumiram publicamente o compromisso de retomar os esforços do passado em construir uma agenda pública de atenção aos terreiros tombados, realizando assim a tão sonhada política de salvaguarda compartilhada.

Dada a palavra aos terreiros, de pronto, três casos emblemáticos vieram à baila, quais sejam: O caso da edificação ilegal vizinha ao Terreiro da Casa Branca, colocando em risco o Templo de Omolu, o caso da obra de requalificação do Terreiro Tumba Junsara e a demanda pelo tombamento definitivo do Terreiro do Icimimo Aganju Didê.

O primeiro caso, trata-se justamente de uma construção ilegal que importuna, devassa, intimidade e coloca em risco espaços religiosos pertencentes a Casa Branca, o primeiro bem afro-brasileiro tombado no Brasil. Uma edificação irregular de cinco andares na Avenida Vasco da Gama, essa área soteropolitana de profunda especulação imobiliária, que não respeitou em nenhum momento as limitações da poligonal advindas pelo tombamento, em que pese as diversas denúncias realizadas pela comunidade tanto ao órgão de salvaguarda, como a municipalidade, o que de fato ocorre é uma clara demonstração das negligências e do racismo institucional perpetrado pelos poderes públicos em relação aos povos e comunidades tradicionais de terreiro.

O segundo caso, por sua vez, trata-se da negligência profunda em relação à situação do Terreiro do Tumba Junsara que durante as chuvas de 2019, respondendo aos reclames da Defesa Civil do município de Salvador, interditou a casa da Mameto Iraildes (Mesoeji), espaço que para além da residência oficial da sacerdotisa dessa casa, é também o local que abriga o roncó (baquice), espaço de iniciação religiosa, qual seja, o útero da raiz Tumba Junsara. Desde 2019, ano em que se comemoraria o tombamento estadual e federal, bem como o centenário dessa casa tombada, essa comunidade se viu obrigada a adiar todas funções públicas destinadas ao culto dos Inkissis. Por outra via, passou a nutrir esperanças recorrentemente frustradas de apoios públicos federais e estaduais para uma obra de requalificação que ainda não ocorreu até os dias de hoje, obra sem a qual todas as atividades culturais e religiosas restarão em suspenso em nome da segurança e da integridade física dos seus membros e visitantes, deixando em falta não só a comunidade religiosa, mas toda a comunidade brasileira alijada desse bem cultural tombado tanto pelo IPHAN como pelo IPAC no ano de 2018.

O terceiro caso, por sua vez, foi o relato da expectativa de Tombamento definitivo do Terreiro do Icimimo Aganju Didê por parte dos seus representantes nessa reunião. Essa casa que desde alguns anos já figurava um pedido de tombamento, processo esse que estava sendo instruído a partir do Projeto Perguntando a Onilê, uma parceria da Universidade Federal da Bahia, o Coletivo de Entidades Negras/CEN e o Terreiro do Icimimo, precisou reivindicar a salvaguarda emergencial quando diante de uma grave ameaça decorrente de um conflito fundiário que emergiu em fevereiro de 2019. Esse conflito que colocou em risco a integridade física dessa comunidade, encontrou no passado recente do país um contexto político profundamente desfavorável ao Tombamento de Terreiros, ao que naquele momento, a saída encontrada foi justamente realizar algum nível de salvaguarda emergencial dessa Casa fundada por Mãe Judite, para no tempo propício, levar esse processo para a apreciação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado de decisão máxima do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para as questões relativas ao patrimônio brasileiro material e imaterial.

Seguindo o itinerário desse encontro, atores de terreiros ligados à Universidade Federal da Bahia historicizaram para o novo presidente do IPHAN os passos da agenda de cooperação técnica entre Terreiros Tombados, Universidade e este órgão da salvaguarda do patrimônio cultural nacional. Essa relação nasce com o GT IPHAN - Terreiros Tombados em 2012, quando por demanda dos Terreiros Tombados, o IPHAN à época, propôs um grupo de trabalho com o intuito de compreender as demandas desses atores, tanto em relação a salvaguarda de emergência desses bens culturais, a exemplo da salvaguarda das memórias e reformas estruturais desses espaços sagrados, como, de modo mais perene, a necessidade de se construir uma política pública de salvaguarda desses patrimônios. Foi justamente nesse período que a Universidade Federal da Bahia foi convocada a se juntar ao GT com a missão de construir através de um projeto de extensão uma prática social criativa capaz de criar sinergias entre todos os atores envolvidos no sentido de estabelecer metas e expectativas comuns entre terreiros tombados, o IPHAN e demais entes públicos também responsáveis por aspectos da salvaguarda.

Diante desse contexto, a Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia/EAUFBA entre 2015 e 2017 coordenou o I Curso de Extensão da Salvaguarda Compartilhada do Patrimônio Cultural dos Terreiros Tombados, uma ação de extensão universitária estruturada a partir dos eixos Memória, Políticas de Salvaguarda e Gestão Sócio Territorial do Desenvolvimento que legou para os Terreiros Tombados e a sociedade brasileira uma série de ações importantes para a construção de uma agenda pública do Patrimônio Afro-brasileiro, quais sejam:

a) Formação de 60 lideranças de Terreiros Tombados e em vias de tombamento pelo IPHAN ou salvaguardados pelo IPAC a partir de aulas, palestras e encontros temáticos ao longo de dois anos, um processo que oportunizou a interação entre atores e o fortalecimento institucional e político das Casas tombadas e demais terreiros participantes;

b) Construção dos Planos de Salvaguarda dos Terreiros Tombados, um conjunto de documentos confeccionado pelos terreiros a partir de suas demandas de curto, médio e longo prazo, demandas essas que se inserem no rol de práticas de prospecção de futuro no campo da salvaguarda desses patrimônios materiais, imateriais, paisagísticos e socioambientais oriundos das matrizes afro-brasileiras;

c) Formação da Comissão de Terreiros Tombados, uma ação política organizada dos Terreiros Tombados para fortalecer suas demandas coletivas de salvaguarda tanto em relação ao IPHAN, como, também, a outros órgãos de salvaguarda, com o IPAC do Estado da Bahia e a Fundação Gregório de Matos da prefeitura de Salvador, bem como demais secretarias estaduais e municipais que interseccionam demandas de pública relevância ligadas às Comunidades Tradicionais de Terreiros de um modo geral;

d) Compromisso do Governo do Estado da época em priorizar nos seus editais públicos e ações focais para povos e comunidades tradicionais de Terreiros as ações descritas em Planos de Salvaguarda de Terreiros. Uma prática que em determinado momento foi de fato presente, mas que atualmente anda profundamente negligenciada pelo novo governo do Estado da Bahia;

e) Uma agenda de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia a partir do campo do Patrimônio afro-brasileiro e das agendas étnico raciais, algo que se expressa em uma série de projetos oriundos da Milonga: Laboratório de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Políticas Públicas e Gestão da Diversidade, tais como:

Construção das Disciplinas ACCS (Ação Curricular em Comunidade e Sociedade) ADMH 048 Lugares de Memória, Poder e Redes de Solidariedade do Povo Negro da Bahia: A Gestão do Futuro e da ACCS ADMH 084 Empreendimentos Étnicos: Identidade, memória, gênero e Gestão;

Participação ativa da ACCS Lugares de Memória no Processo de Tombamento do Terreiro Tumba Junsara da esfera federal e estadual e no Tombamento Provisório do Icimimó Aganju Didê em Cachoeira, inclusive com a produção de documentos apensados aos referidos processos de tombamento;

Construção e realização do Projeto Perguntando a Onilê: Produção de conhecimento para instrução de processos de Tombamento de Terreiros, projeto de pesquisa e extensão em parceria com o Coletivo de Entidades Negras - CEN no qual se produziu uma metodologia voltada para a formação de atores sociais de terreiros para atuarem diretamente nos processos de construção laudos antropológicos, laudos estes com maior tendência de aderência aos anseios das comunidades no que se refere às expectativas de salvaguarda;

Construção e realização do Projeto ITOJU: Gestão da Salvaguarda de Terreiros e Formação de Rede para Articulação Institucional e Prospecção de Futuro - Território Ilha de Itaparica, Salvador e São Félix, projeto de pesquisa e extensão em parceria com o Coletivo de Entidades Negras - CEN financiado com recursos da Lei Aldir Blanc no qual se produziu uma metodologia voltada para a Construção de Planos de Salvaguarda a partir da aplicação de uma série de dinâmicas que incluem roteiros de entrevistas semiestruturadas, gamificações e pesquisas sócio territoriais no campo da cultura, tendo como ponto focal a manutenção e continuidade das atividades sócio culturais do Terreiro.

Construção e realização do Seminário Especializado em Gestão de Políticas Públicas para povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, EAUFBA/ALARI Harvard, curso construído em meio a pandemia no qual se realizou uma reflexão substantiva sobre o que venha a ser (ou o que deveria ser) as Políticas Públicas destinadas a Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros, uma produção tecnológica com a participação de lideranças religiosas e políticas de algumas casas tombadas, tais como, a Casa de Oxumarê, o Ilê Agboula e Tumba Junsara;

Duas dissertações de mestrado no campo do Patrimônio, quais sejam: a) Patrimônios negros, instituições brancas: uma análise sobre a gestão integrada e planos de salvaguarda de terreiros tombados. Autor: Marcos Fabio Rezende sob a orientação de André Luis Nascimento dos Santos e coorientação de Tania Fisher; b) Direito Humano à Cultura: A Experiência de Gestão Sociocultural do Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia e o do Brasil na Lei Aldir Blanc.. Autor: Antonioni Afonso sob a orientação de André Luis Nascimento dos Santos; bem como três dissertações no campo do patrimônio de terreiros em curso a partir das pesquisas de representantes de terreiros que outrora em 2015 participaram ativamente desse curso de extensão, como é o caso do Alapini Balbino Daniel de Paula do Ilê Agboulá, da Yaroba Iraildes Elisia Andrade da Casa de Oxumarê e da Egbome Eliana Falayo também do Ilê Agboulá, tudo isso, fruto desses processos de capacitação, formação e diálogo político junto a esses grupos oriundos dos Terreiros Tombados e não tombados.

Nas palavras ditas pelo Alapini Balbino Daniel de Paula nessa reunião, os Terreiros Tombados e a Universidade Federal, quando provocadas pelo IPHAN e demais órgãos estaduais e municipais sempre responderam com trabalho, dedicação e engajamento, uma recíproca que ainda carece de ser respondida à altura por esse órgão de salvaguarda. Não sem razão, para o ativista Marcos Rezende, nessa ocasião representando a Casa de Oxumarê, defendeu o argumento de que essa ainda se trata de agenda pública pouco equânime e profundamente carecedora de um elemento básico para se realizar a política pública, qual seja, a existência de recursos generosamente distribuídos para esse tipo de salvaguarda no tempo. Em verdade, essa é uma demanda histórica dos terreiros tombados, sobretudo, quando diante do quantitativo que o Estado brasileiro historicamente investe em outros segmentos do patrimônio cultural, como é o caso dos restauros de igrejas e fortificações.

De um modo geral, alguns temas são recorrentes aos Terreiros tombados e não Tombados e precisam ser publicamente enfrentados pelos órgãos de Salvaguarda, como também pelas distintas instâncias temáticas nas esferas federal, estadual e municipal. Segundo o mapeamento realizado a partir do I Curso de Extensão, são temas afetos aos Terreiros tombados e não tombados:

Questão fundiária e a proteção dos territórios sagrados quando diante dos processos de especulação imobiliária e mais-valia da terra urbana e rural;

Dificuldade nos processos de institucionalização e gestão administrativa das entidades de apoio aos terreiros (as associações);

Dificuldade financeira que reverbera na manutenção do patrimônio (em todas as suas dimensões material, imaterial, ambiental e social);

Dificuldade no acesso às informações no que se refere às políticas de captação de recursos em prol da salvaguarda;

Morosidade nos processos de obtenção dos aparatos de reconhecimento e salvaguarda (tombamento, ações de salvaguarda emergenciais, registo, etc.);

É justamente essa ausência de políticas públicas sistêmicas e integradas que incluam de modo efetivo as comunidades tradicionais de terreiro que reverberam em um problema público que reivindica atenção do Estado e demais atores da sociedade, tais como, a Sociedade Civil, a Universidade e, também, os atores do mercado. Uma agenda pública de pública relevância no campo da salvaguarda é necessária, oportuna e relevante na medida em que essas casas tombadas e não tombadas são a expressão de uma memória nacional negligenciada que mais que monumentos, são, sobretudo, territorialidades do povo negro brasileiro que abrigam saberes, fazeres e práticas ancestrais que diz muito do Brasil na sua dimensão de nação.

Por outra via, os terreiros são a expressão mais pujante daquilo que alcunhamos por espaços habitados pela gestão social do patrimônio. Mais do que coisas, paisagens ou práticas culturais mitificadas e objetificadas pela essência do patrimônio cultural e a literatura antropológica, os terreiros de candomblé são territórios onde habitam pessoas, vidas, desejos, quereres, vontades, um conjunto de pulsões e corpos políticos que reivindicam ser e viver esses patrimônios na condição de sujeitos de Direitos, ao que só uma política equânime, solidária e cidadã é capaz de entregar. Que o IPHAN desse novo Brasil que habita as esperanças do hoje pratique essa política com a sensibilidade e a dignidade que essas Comunidades Tradicionais de Terreiros Tombados merecem.

