PL 490: quem prosperará com o caos jurídico que vem por aí?

Fonte: arquivo pessoal.

Leonardo Barros Soares, Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFV e colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA. Mestre e doutor em Ciência Política pela UFMG, com período sanduíche na Université de Montréal, também é coordenador do Grupo de Pesquisa Política e Povos Indígenas nas Américas

O substitutivo do Projeto de Lei 490 de 2007, de autoria do deputado do União Brasil da Bahia, Arthur Maia, está na iminência de ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Nesse momento, milhares de indígenas estão mobilizados em todo o país contra sua aprovação, lançando mão de um repertório de ação coletiva que inclui desde ações diretas - como o bloqueio de estradas em São Paulo - a mobilização de redes sociais. A pressão da sociedade civil será o suficiente para demover Arthur Lira e seus aliados de seus intentos nefastos? Infelizmente, eu duvido.

É importante começar dizendo que os povos indígenas têm sido bem-sucedidos, nos últimos anos, em repelir as reiteradas tentativas de aprovação do referido PL e também da conhecida PEC 215. A capacidade de mobilização do movimento indígena brasileiro não encontra similar em nenhum movimento social no brasil contemporâneo. Vejam as reuniões anuais do Acampamento Terra Livre em Brasília; as mobilizações durante os julgamentos sobre o Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal; as expedições internacionais das lideranças indígenas no continente europeu. Quando Raoni sai do país ele se encontra com chefes de estado e altas lideranças políticas. Que outra liderança indígena mundial faz isso? Mérito de uma árdua construção coletiva de agência política por parte dos povos indígenas e seus aliados nos últimos cinquenta anos.

Apesar de poderem muito, todavia, eles não podem tudo. A eleição de 2022, que destronou Bolsonaro por uma margem ínfima de votos, também produziu o congresso mais conservador do país em toda a sua história. Madeireiros, grileiros, garimpeiros, desmatadores e seus representantes foram empoderados de forma inédita no último quadriênio presidencial, e eles estão com um apetite insaciável sobre as últimas fronteiras de biodiversidade e ecossistemas protegidos. Nem mesmo o inédito número de indígenas eleitas para o parlamento parece conseguir reunir forças para fazer frente ao rolo compressor dos eternos donos do poder.

A PEC 490 é um tiro de morte para os direitos constitucionais indígenas por atacá-los em duas frentes distintas, porém complementares. Por um lado, visa institucionalizar a já infame tese do Marco Temporal, que busca estabelecer um critério artificial para auxiliar no julgamento da legitimidade de uma determinada demanda por demarcação de terra indígena. Por outro, traz em seu bojo uma série de permissões para atividades econômicas e de construção de infraestrutura que vulnerabilizam, de forma definitiva, a integridade dos territórios indígenas, o lastro fundamental para a própria constituição dos povos indígenas como coletividades singulares.

Não à toa, os movimentos indígenas estão falando de "genocídio legislado". Isso não é força de expressão ou mera retórica de combate. É a realidade do que já acontece, em alguma medida, em alguns lugares, e que passará a ser a realidade de todos os povos indígenas do país caso a medida seja validada. É importante deixar bastante claro, com todas as letras, que quem compactua com isso estará endossando um futuro que se parecerá cada vez mais com a situação de tragédia humanitária do povo Yanomami.

Seus defensores costumam argumentar que a consagração legislativa do Marco Temporal "trará paz ao campo" e "acabará com a insegurança jurídica para o agronegócio". Isso, em absoluto, não deverá encontrar respaldo na realidade. Nossa hipótese é de que o efeito será justamente o contrário, pois trazer ao ordenamento jurídico brasileiro uma tese rival à tese do indigenato, de vigência secular, deverá proporcionar uma explosão inédita da judicialização das demarcações de terras indígenas no país. O panorama fundiário brasileiro, que já é secularmente - e por projeto político de suas elites políticas e econômicas, não por mero acaso - caótico, violento e brutal, onde impera a lei do mais forte e de quem pode mais, ficará ainda mais ingovernável. E quem prosperará com o caos jurídico que sucederá?

A resposta a essa pergunta é sabida de todos nós desde que o primeiro português colocou as botas em Pindorama. Caio Prado Júnior, para ficarmos em apenas um nome famoso, já na década de 1970 demonstrava de forma cabal a dominação política das elites agrárias. Em nosso caso histórico particular, não há muita distinção entre as classes dominantes: o grande latifundiário é também o grande industrial que, muitas vezes, também tem ramificações nas grandes empresas de mídia, no mercado financeiro, no estamento militar, enfim, em toda a estrutura social. Está tudo dominado, pois o "agro é pop" e "alimenta o mundo". Para essa turma, o horizonte do Brasil é ser uma eterna gigantesca fazenda regada a agrotóxico. E pior para quem acha que nem tudo pode ser comprado com o poder do dinheiro.

Não nos enganemos: caso o PL 490 seja efetivamente aprovado, o mais provável é que o caos fundiário que vige no país se agrave de forma radical, aumentando a conflituosidade no campo. A questão é: que tipo de atividade econômica é essa que deve se beneficiar de um cenário político mais propício à violência, ilegalidades e injustiças de toda ordem?

O mundo está observando o que se passará, nas próximas horas, na Câmara dos Deputados. Espero estar errado e, em breve, comemorar mais uma vez aliviado a superação dessa grave ameaça não apenas para os povos indígenas, mas para todos os brasileiros que desejam um país com menos violência e mais justiça.