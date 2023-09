Política ambientalista externa brasileira e o exercício da liberdade em um cenário de desigualdades

Imagem: arquivo pessoal.

Ana Helena Brigatto da Silva, Graduanda em Administração Pública (FGV EAESP)

Giovana do Espirito Santo Rodrigues, Graduanda em Administração Pública (FGV EAESP)

Isabela Lemos Santos, Graduanda em Administração Pública (FGV EAESP)

Luane Santos de Souza, Graduanda em Administração Pública (FGV EAESP)

A política externa ambiental brasileira tem sido objeto de intensos debates e transformações ao longo do tempo, refletindo a importância do país em termos de biodiversidade e recursos naturais. O Brasil desempenhou um papel significativo nas negociações internacionais sobre questões ambientais, como mudanças climáticas e conservação da Amazônia. No entanto, enfrenta desafios consideráveis, incluindo o desmatamento na Amazônia e mudanças na liderança política. Este ensaio examinará as diferentes abordagens adotadas pelos governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva em relação à política externa ambiental e como essas abordagens impactaram a imagem do Brasil no cenário internacional.

No governo de Jair Bolsonaro, a política externa ambiental brasileira foi marcada por um afastamento da comunidade internacional e por uma ruptura das premissas diplomáticas tradicionalmente associadas à pauta ambiental. Sua gestão desgastou a imagem internacional do Brasil, resultando em relações exteriores deterioradas. Bolsonaro adotou uma postura mais cética em relação às mudanças climáticas, deixando de cortar emissões de gases de efeito estufa e se alinhando com países que buscavam obstruir as negociações climáticas globais. Isso culminou na exclusão do Brasil de eventos importantes, como a Cúpula Climática de 2020, devido à falta de ações concretas para enfrentar a emergência climática. Além disso, o país perdeu prestígio internacional, não sendo convidado para reuniões com as principais economias mundiais, como o G7. A gestão de Bolsonaro negligenciou os povos indígenas, permitindo o avanço do garimpo ilegal e adotando o Marco Temporal, que limitava os direitos territoriais dessas comunidades.

Em contrapartida, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma abordagem mais responsável e cooperativa em relação à política externa ambiental. A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desempenhou um papel fundamental na busca por cooperações internacionais em prol do meio ambiente e do combate às mudanças climáticas. Foram implementadas políticas e programas ambientais, como o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, visando a sustentabilidade e a proteção dos povos indígenas.

Lula também promoveu a reforma do Conselho de Segurança da ONU, buscando uma maior representatividade das economias emergentes e em desenvolvimento. Ambos os presidentes compartilharam a visão de que a ONU precisa se adequar aos desafios do século 21, mas suas abordagens divergiram em relação à reforma em si.

A política externa ambiental brasileira tem passado por mudanças significativas nos governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto Bolsonaro adotou uma postura cética e nacionalista, resultando em tensões com a comunidade internacional, Lula buscou cooperação, destacando a importância da proteção ambiental e dos povos indígenas. Ambos compartilham a visão de uma reforma na ONU, mas suas abordagens diferem. O Brasil enfrenta o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e lidar com as pressões internacionais. O caminho escolhido terá um impacto significativo na proteção do meio ambiente e no cumprimento dos objetivos globais de sustentabilidade.

A representação democrática e a responsividade dos líderes políticos são aspectos cruciais em qualquer sociedade. No contexto atual, as desigualdades sociais são um desafio global significativo. A forma como os presidentes abordam essas desigualdades e enfrentam crises internacionais é um reflexo de sua responsabilidade perante suas populações e a comunidade global. Um exemplo notável é o discurso de liberdade proferido pelo presidente Bolsonaro, que contrasta com o aumento dos níveis de desigualdade no Brasil, a ponto de o país retornar ao mapa da fome, conforme dados da FAO.

Além disso, Bolsonaro fez declarações impactantes sobre a saída do Brasil da ONU, questionando a utilidade dessa instituição internacional. Essa postura levanta questões sobre a relação do Brasil com a ONU e o comportamento político do país em fóruns globais, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP).

Em relação às mudanças climáticas, o governo Bolsonaro defendeu que o problema do Brasil é principalmente uma questão de "imagem". Isso reflete uma tentativa de persuadir o mundo de que as preocupações com o desmatamento no Brasil são motivadas por interesses comerciais, em vez de preocupações legítimas com o meio ambiente.

No entanto, essa abordagem tem sido alvo de críticas por parte de ambientalistas e especialistas em relações internacionais, que argumentam que a resposta do Brasil às mudanças climáticas deve ser mais ambiciosa e eficaz. Além disso, no setor do agronegócio, há diferentes perspectivas, com a CropLife Brasil atribuindo a má imagem do país na área ambiental a "maus brasileiros" e "entidades que passaram a viver dessa agenda". Essa diversidade de opiniões destaca a complexidade das questões ambientais e políticas relacionadas ao meio ambiente.

Em meio a debates sobre representação democrática, responsividade dos líderes e desigualdades, o Brasil enfrenta desafios significativos no cenário internacional, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas. A postura do país em relação à ONU e sua percepção sobre a imagem internacional destacam a necessidade de um compromisso mais sólido com políticas ambientais e a cooperação global.

A luta contra as mudanças climáticas é inseparável da busca por um mundo menos desigual e mais justo, como indicam dados sobre a desigualdade nas emissões de carbono. O Brasil tem um papel importante a desempenhar na proteção do meio ambiente, especialmente na preservação da Amazônia, e na promoção de políticas sustentáveis. Portanto, é fundamental que as políticas públicas e a diplomacia brasileira considerem a interconexão entre economia e meio ambiente, adotando uma abordagem de desenvolvimento sustentável que garanta a preservação do ambiente para as gerações futuras. A participação ativa do Brasil em fóruns globais, como a COP, é essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover uma agenda ambiental eficaz.