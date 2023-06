Políticas públicas de turismo: o fim da isenção de vistos para turistas estrangeiros e o papel e repercussão da academia nesta e em outras questões

Fonte: arquivo pessoal.

André Fontan Köhler, Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP e Mestre em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP. Professor da EACH-USP do bacharelado em Lazer e Turismo e pesquisador do Laboratório de Gestão de Governamental (Lab.Gov) da USP

Em 2019, o governo Bolsonaro (2019-2022) retirou, unilateralmente, a necessidade de visto para turistas de quatro países estrangeiros (Estados Unidos da América [EUA], Reino Unido, Japão e Austrália), cumprindo, desta forma, com uma de suas promessas da campanha eleitoral. A exigência de vistos para turistas destes quatro países - notadamente os EUA - era apontada como um dos principais empecilhos à atração de turistas internacionais, por parte de Jair Messias Bolsonaro, e foi repetida, ad nauseam, pelo político e então candidato à presidência da república. No que concerne ao turismo, apenas sua indignação à assim considerada excessiva proteção ambiental de parte do território e do litoral do Município de Angra dos Reis recebeu atenção similar de Jair Messias Bolsonaro, ao longo de 2018.

Por mais que a retirada unilateral supracitada tenha "atropelado" uma tradição e práticas centenárias da política externa brasileira - a da reciprocidade -, ela foi feita com relativa facilidade, inclusive por contar com a simpatia e o apoio de parte relevante das forças sociais e políticas que levaram Jair Messias Bolsonaro à presidência da república. A avaliação de sua efetividade para aumentar a atração de turistas dos países supracitados acabou por ser, irremediavelmente, prejudicada, dada a pandemia de COVID-19/Coronavírus, a qual assolou cerca de dois terços do governo Bolsonaro.

Com a derrota da chapa Jair Messias Bolsonaro - Walter Souza Braga Netto, parecia óbvio que esta isenção estava com os dias contados. Os governos petistas do período 2003-2016 nunca cogitaram adotar tal isenção, pois isto feriria o princípio da reciprocidade, consagrada na política externa brasileira, desde o tempo do Barão do Rio Branco à frente do Itamaraty (1902-1912). Além disto, a visão e a posição do Brasil, frente aos EUA, sofreu uma mudança profunda com o advento do governo Lula 3 (2023-), o que apressou a comunicação à sociedade de que o Decreto n. 9.731, de 16 de maio de 2019, seria revogado. Esta medida foi anunciada em março de 2023, tendo sido formalizada, por meio do Decreto n. 11.515, de 02 de maio de 2023.

As críticas e indignações proferidas por docentes e pesquisadores do campo de conhecimento de turismo no Brasil, vinculados, majoritariamente, a instituições de ensino superior públicas, tiveram duas particularidades. Primeiro, elas foram, de modo geral, tardias, emitidas logo após o governo Lula 3 ter comunicado sua decisão. Nos estertores do governo Bolsonaro e nas primeiras semanas do governo Lula 3, o campo supracitado permaneceu, majoritariamente, "calado". Segundo, as críticas e indignações resultaram em pouca coisa, quase nada, no que se refere a efeitos práticos. Pouco conseguiram mobilizar associações e sindicatos patronais, salvo a emissão de notas protocolares, nem sequer engajar governos de unidades da federação e de municípios importantes, no que se refere ao turismo.

Como explicar este fenômeno? E o que ele revela do campo de conhecimento de turismo no Brasil, no que concerne a seus docentes e pesquisadores, principais instituições e veículos de produção e disseminação de conhecimento?

Continua após a publicidade

Com a experiência de 17 anos de docência no Curso de Bacharelado em Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP), acrescida de mais de seis anos de pesquisa sobre o campo de conhecimento de turismo no Brasil, por meio da bibliometria e da análise de redes sociais, é possível colocar alguns pontos importantes em discussão, para tentar responder as perguntas feitas no parágrafo imediatamente anterior.

O primeiro ponto é a preocupante e persistente falta de contato, de troca de dados e informações e de projetos conjuntos, entre a academia e o poder público (esferas federal, estadual e municipal). Isto vai do marcado desconhecimento, por parte do poder público, de o que é produzido pela academia até a ausência de vagas de estágio, destinadas a discentes de bacharelados e cursos técnicos em turismo, em pastas que abrigam a função de turismo. Isto ocorre, até mesmo, em destinos turísticos importantes.

Há, neste ponto, um círculo perverso. Do lado da academia, há a falta de iniciativas para estabelecer pontes com o poder público (notadamente o municipal), atividade penosa, trabalhosa e de médio e longo prazo, a qual não é, devidamente, reconhecida, nos critérios de ascensão e promoção na carreira profissional. Do lado do poder público, há o desinteresse em manter contato com uma academia vista como muito afastada do mercado de turismo.

O segundo ponto é um dos responsáveis pela existência do primeiro - ele refere-se à pesquisa feita no campo supracitado. É possível afirmar que uma alta porcentagem da pesquisa publicada centra-se em uma diminuta parcela do mercado de turismo brasileiro, ao passo que segmentos e destinos turísticos importantes parecem ser, solenemente, ignorados pelos docentes e pesquisadores com atuação neste campo. Por que isto ocorre?

Há, aqui, dois fenômenos que explicam isto. De um lado, a produção científica em turismo tem centrado-se em casos de estudo bem delimitados; em alguns casos, chega-se à assim chamada micro pesquisa, quando se estuda algo muito específico com notada profundidade. Tem-se a proliferação de estudos muito restritos, com baixa capacidade de generalização. Há fatores que ajudam a explicar este estado de coisas, como, por exemplo, a redução do tempo de formação na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e a crescente necessidade de publicar, principalmente por parte de docentes credenciados nestes programas.

Do outro lado, o acompanhamento da produção científica brasileira em turismo mostra que tem ocorrido uma concentração desproporcional da publicação em uma parcela diminuta do mercado de turismo, ao passo que a maior parte deste mercado parece passar ao largo do interesse de docentes e pesquisadores. No primeiro caso, cumpre ressaltar o expressivo crescimento do interesse no turismo de base comunitária, no turismo de resistência, no afroturismo e em propostas "alternativas" de turismo; no mais das vezes, estas se centram em destinos turísticos pouco expressivos, os quais contam com mais alto nível de controle da comunidade local sobre o turismo, em relação ao verificado em segmentos mais convencionais e em destinos turísticos mais consolidados no Brasil.

Muitos destinos turísticos consolidados, os quais atraem, anualmente, centenas de milhares de turistas, parecem não despertar o interesse de docentes e pesquisadores. Chega a ser constrangedor verificar o baixo número de trabalhos sobre as três principais regiões metropolitanas da Grande Região Nordeste - Fortaleza, Recife e Salvador. Até mesmo os principais destinos turísticos do litoral do Estado de São Paulo "sofrem" com a exiguidade de pesquisas no campo.

Continua após a publicidade

Chama, também, a atenção o baixo número de pesquisas publicadas sobre um dos tipos mais importantes de turismo, no Brasil e no Mundo, a saber: visitas a parentes e amigos.

O terceiro ponto é a grande preponderância da pesquisa qualitativa neste campo, em detrimento da pesquisa quantitativa. Esta é escassa; infelizmente, grande parte do pouco que se produz é básico e descritivo, não havendo, a partir dos resultados gerados, grande repercussão no mercado nem sequer atenção da imprensa.

Goste-se disto ou não, a discussão das políticas públicas de turismo passa, necessariamente, por números. O impacto do turismo em determinado destino turístico, os multiplicadores econômicos do turismo (diretos, indiretos e induzidos), o controle dos elementos sistemáticos e não sistemáticos na pesquisa, a fim de verificar os efeitos de uma determinada política, ação ou projeto; tudo isto é exíguo no campo de conhecimento de turismo no Brasil.

O quarto ponto é a baixa importância atribuída ao turismo, nas esferas federal, estadual e municipal. Não é incomum a secretaria, a coordenadoria ou a diretoria de turismo acabar por servir como "moeda de troca", destinada (no mais das vezes) a aliados políticos menos importantes. Tomando como exemplo a Região Metropolitana de São Paulo, composta por 39 municípios, contam-se nos dedos as pessoas concursadas e em cargos de confiança com formação acadêmica em turismo.

O quinto e último ponto é a falta de um sistema nacional que conforme as políticas públicas de turismo. Há grande discricionariedade sobre o que o gestor público (federal, estadual e municipal) pode fazer - e deixar de fazer. Logo, muitos municípios - e mesmo unidades da federação - implantam suas políticas de turismo, sem sentir a necessidade de contratar alguém com formação acadêmica e/ou atuação profissional prévia em turismo. Mesmo para municípios com mais de 100.000 habitantes, não é raro encontrar casos nos quais a política de turismo consiste, basicamente, na organização, apoio e divulgação de eventos.

Após a retirada do visto, a função turismo segue em ritmo cambaleante, no governo federal. A eventual substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino, de modo a dar visibilidade política ao último, e a escassez de recursos financeiros da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR) ilustram bem isto.

Em resumo, vive-se, atualmente, um círculo vicioso, a saber: a academia mantém-se distante do poder público e mesmo de grande parcela do mercado de turismo, e o poder público ignora a academia, não a avaliando como fonte útil de pesquisa e de mão-de-obra qualificada. Quem mudará este quadro? Por minha experiência própria, é pouco provável que o poder público tomará a iniciativa. Conseguirá a academia superar esta situação?

Continua após a publicidade

* Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Gestão, Política & Sociedade.