Políticos de nicho: um problema da representação política-extrema na Democracia

Crédito: Valdir Amaral

Requião Filho, Advogado Especialista em Políticas Públicas, e reeleito pela terceira vez Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Paraná

É natural, quando falamos de representação política, pensarmos que determinado setor da sociedade se aglutina e vota naquele que representa seus interesses. Candidaturas proporcionais elevam isso à potência máxima, estrategicamente, afinal precisam de uma parcela significante para se eleger. A popularização de redes sociais e os likes exagerados, contribuem para a criação de popstars especialistas do próprio umbigo.

Você pode me perguntar: qual é o problema disso? Afinal, interesses são representados dentro de um espaço de diálogo, de conversa, de troca mútua de opiniões distintas... Sim, mas o problema começa pelos extremos, quando aparecem aqueles figurões apontando saídas milagrosas (e perigosas), que colocam em xeque a inteligência da população e em risco a saúde da Democracia, onde ideias que seriam reprovadas pela maioria absoluta da população, acabam ganhando voz e vez, sob o discurso da tal "liberdade de expressão", num espaço importante do legislativo, por exemplo, pelo voto de 1% ou menos do povo.

Acredito que um ponto válido de debate, quando se fala em representação democrática, é a eficiência desse tipo de "político de nicho", dentro do processo legislativo. Se ao entrar no processo não se interessar, debater e estudar sobre os diversos temas que compõem o dia a dia das Casas de Leis, se tornará um político sazonal, refém da própria pauta.

Veja, o problema não reside necessariamente no espectro ideológico da coisa, afinal, ideologia é importante como norte, como algo que molda nossas atitudes e a ausência dela só demonstraria que o político é um nada, alguém desprovido de interesses que não sejam apenas o próprio ego ou a vontade de poder.

A raiz desta questão pode ser encontrada na transformação digital da sociedade, com as redes sociais desempenhando um papel crucial para a polarização e a caça intensa por viralizações e likes. A criação de bolhas, grupos e redes, que apenas concordam entre si, a aglutinação de nichos e de falta de espaço ao contraditório, ao questionamento, faz com que isso seja exportado para a política, transformando espaços civilizados em campos de batalha de nicho.

Continua após a publicidade

Fazendo uma analogia, imagine uma mãe ou pai de família indo ao mercado fazer a compra do mês, planejado, pensando na subsistência daquela casa e como aquilo deve durar. Enquanto isso, devem negociar com a criança birrenta, esparramada ao chão, pois ela quer um pote de creme de avelã. É direito da criança querer o pote de Nutella, mas não significa que poderá tê-lo. E quando ela cresce, enxerga que a vida não é só isso e que deve pensar no almoço, na janta, na eficiência daquela compra, para conseguir trabalhar e ter dinheiro para comprar o tão sonhado pote do doce quantas vezes quiser.

Na política real não é diferente, é preciso que o político entenda como funciona o orçamento, a Casa de Leis e o processo legislativo em si, para que não faça birra enquanto faz-se o mercado do mês. Cada coisa a seu tempo! Nada é ignorado, mas tudo deve ser aproveitado na sua devida hora. A confusão gerada pela confusão de pautas leva ao empobrecimento do debate e a consequente falta de efetividade do poder público.

Essa abordagem rasa e polarizadora do identitário, sem engajamento real com as questões que realmente afetam a minoria, amplifica a divisão social e atrapalha a progressão dos debates. Em vez de construir pontes, aprofundam os abismos.

Portanto, o problema não reside necessariamente no nicho, mas como esses políticos se comportam. É a falta de engajamento em uma gama mais ampla de questões, a falta de interesse em abordar assuntos complexos e a concentração em tópicos que lhes rendem mais curtidas nas redes sociais, do que seguidores de suas prioridades verdadeiras na vida real.