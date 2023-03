Por que contamos?

Foto: Arquivo Pessoal

Maria Ribeiro, Cientista Social e Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC SP / Paris-Diderot). Professora no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades (FFLCH USP) e na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão (COGEAE PUC SP), integrante do Grupo Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas

Rosangela Hilário, Professora Permanente do Programa de Pós- Graduação em Educação da UNIR. Membra da Executiva da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República

Jéssica Kellen Rodrigues, Doutoranda em Filosofia na Unicamp. Professora de Filosofia do Curso de Pós-Graduação em História da Filosofia e do Pensamento Feminino na Faculdade Vicentina e Professora de Filosofia da Escola Cooperativa de Ensino e Integração. Membra da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas

“Antes da gente entrar, foram dez anos antes com Jurema e dez anos, antes da Jurema, a Benedita. A gente não pode esperar mais dez anos ou achar que eu estarei ali por dez anos”, Marielle Franco (1979-2018)

Quando nós, as negras mulheres autoras, recebemos o convite para escrever sobre os “21 dias de ativismo contra o racismo”, tomamos a decisão de traçar uma estratégia narrativa que cuidasse para não repetir aquilo que já sabemos todas as pessoas, independente da nossa classificação dermatológica.

Todas as pessoas já sabemos que os piores índices socioeconômicos apontam para as populações não brancas, sobretudo e no Brasil, as populações negra e indígena. Se à leitura da raça incluirmos a de gênero, o parafuso dará mais uma volta e somos -- há mais de uma década -- o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o globo terrestre. O caso é que, no resta um da história, todas as recompensas são para o Homem Branco.

Continua após a publicidade

Desde quando nossa gente ancestral foi sequestrada d’África à primeira pessoa indígena abatida por força da pólvora ou da doença, vivemos sob o jugo de uma figura universal. E uma figura que é universal, exatamente, por ter sido ela mesma a criar a ideia de “universal” e desde as exigências do conteúdo programático ditado pela tríade racismo, colonialismo e capitalismo.

É, assim, universal o Homem Branco que entende ser o seu próprio órgão genital a determinação de uma cadeia significante inescapável, quer dizer, um pênis exige uma vagina que exige bebês que exigem saia o portador do pênis de sua casa para o seu trabalho importante ao passo que à portadora da vagina caberá bem cuidar do lar e tudo o que dentro dele viva porque o lar é o centro planetário de cuidado e o lugar onde a força de trabalho ganha fôlego para seguir sendo explorada até o último suspiro; um mês de férias ao ano para celetistas.

O quadro se mantém mais ou menos o mesmo para todas as pessoas, a não ser que a sua epiderme exiba cor outra que não a branca, quer dizer, não sendo “branca” a pessoa deverá cumprir um outro desígnio que é aquele reservado para grupos hostilizados em razão de um “defeito de cor”, para falarmos como Ana Maria Gonçalves.

Então, está aí um diagnóstico sociogenético e que pode ser realizado a partir de inúmeros outros pontos referenciais, muito embora, quaisquer outros pontos referenciais culminarão com a seguinte imagem -- tudo aquilo que não for “Homem Branco” seguirá orbitando ao redor Dele, à imagem Dele, por vontade Dele etc.

A presença do Homem Branco é sol regente e todas as instituições haverão de repetir o seu códice, impingindo uma realidade normativa que busca a pessoa não branca ainda no útero, por ordem da violência obstétrica, perseguindo-a na totalidade de espaços públicos e privados conhecidos, da escola sucateada à rua sitiada, do judiciário moroso ao shopping center vigiado, do barraco engolido pela lama todo ano à fila da emergência hospitalar.

Pois, no ano de 2021, ainda sob os efeitos cósmicos da pandemia, nossa atual ministra da Igualdade Racial Anielle Franco e a socióloga Ana Carolina Lourenço organizaram um livro intitulado A radical imaginação política das mulheres negras brasileiras, publicado pela Oralituras e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Na ocasião, mulheres negras autoras tomaram para si a tarefa de desenhar aquilo que uns Panteras Negras -- Kwame Ture e Charles Hamilton -- chamaram de “cronogramas para a liberdade”. Para as pessoas não brancas, “cronogramas para a liberdade” são exercícios de fabulação de mundos possíveis que partem do que está posto em direção ao enfrentamento.

A epígrafe que abre o artigo que a pessoa leitora agora lê, tomamos de empréstimo da referida obra.

Continua após a publicidade

Nós, as negras mulheres autoras, viemos abrir uma das incontáveis caixas-pretas mantidas por grupos tornados socialmente minoritários pela violência de Estado, operante a violência por meio das políticas públicas e do livre arbítrio policial. Com vistas à derrocada das experiências manicomiais que nos recebem de braços abertos onde quer que estejamos, compartilhamos aqui uma proposta.

A proposta de construção de um comum radical que ponha abaixo a diferença racial feita a autorização para o genocídio do povo negro-brasileiro, do povo indígena e de todas as inscrições de presença no mundo entendidas pelo cânone como desobedientes.

O cânone quando não mata, adoece. E a desobediência é a prova dos nove.

Nós nos contamos para nos sabermos numericamente subtraídas, desde o princípio, quando o Verbo decidiu que as nossas manifestações culturais seriam globalmente tidas por pagãs, impuras, pactuadas com o Diabo e demais delírios sobrenaturais.

Todas as pessoas identificadas como “outras” pelo Ocidente, contam, final do mês, as misérias recebidas pelo trabalho de múltiplas jornadas; isso porque a fome se aplaca com a conta do armazém ou com a medida do chão plantado. Contamos cinco anos desde o assassinato de Marielle Franco, contamos um, três, 24, 32, 59, 63... Contamos 80 tiros de fuzil disparados por “engano” contra Evaldo Rosa; contamos cada um dos 23 anos que separam a expectativa de vida de uma pessoa moradora dos Jardins, zona oeste de São Paulo, e uma pessoa moradora do Jardim Ângela, zona sul do mesmo município; contamos 135 anos desde o primeiro 13 de maio e chão que deu uvas; contamos dezenas de ossadas depositadas na vala clandestina de Perus; contamos oito meninos vítimas da Chacina da Candelária; contamos o fato de que crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia que crianças brancas; contamos em voz alta, isso uns poucos anos atrás, quando uma mulher negra, Nilma Lino Gomes, assumiu, pela primeira vez, a reitoria de uma universidade federal no país.

Contamos muitas primeiras vezes em que ocupamos as salas das instituições e salas outras que não aquelas destinadas ao “quarto de despejo”. Carolina Maria de Jesus, presente. Nós contamos a quantidade de pessoas não brancas nas universidades públicas, que são núcleos de produção de conhecimento científico, porque as ações afirmativas garantem que a nossa história não seja contada por meio das estatísticas, mas desde a sua potência revolucionária.

Contamos às nossas crianças que a primeira mulher a morrer em decorrência da COVID-19 era negra, empregada doméstica e cujo nome preservamos porque assim quis a família. Contamos dois estados brasileiros, pelo menos, Pará e Pernambuco e, enquanto uns compravam oxigênio para manter respirando seus parentes esquecidos em macas empilhadas, o poder público tornou o trabalho doméstico um serviço essencial, tal como são considerados essenciais os serviços de custódia de pessoas encarceradas, de distribuição de energia elétrica, os serviços funerários, o controle de tráfego aéreo e a erradicação de pragas.

Continua após a publicidade

Hoje, no primeiro dos “21 dias de ativismo contra o racismo”, contamos com a sua implicação ética para que possamos suspender a crença de que corpos negros e indígenas são naturalmente matáveis porque biologicamente inferiores. Contamos com todas as pessoas que, nos demais 344 dias do ano, estão dispensadas de andar com RG para comprar pão uns metros distantes de casa; dispensadas de escolher entre o boné e os óculos escuros porque o uso de ambos, simultâneos, pode levar ao “engano” a polícia -- o mesmo se aplica ao uso simultâneo de guarda-chuva e canguru para carregar bebês; dispensadas de preservar a memória do seu povo porque, do contrário, bala, boi e Bíblia.

Mais sobre as autoras

Maria Ribeiro, Redatora-geral do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto (SIAPARTO), integrante do Coletivo Margens Clínicas, da Rede para Escutas Marginais (REM) e do conselho do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos (Diversitas/FFLCH-USP). Seu relatório de estágio pós-doutoral (FFLCH-USP), intitulado “Ginecológicas: o nascimento negro para além da tragédia”, foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAC), na categoria “ensaio de não-ficção” e será publicado em 2023

Rosangela Hilário, Líder do Grupo de Pesquisa Ativista Audre Lorde e Membra Titular do GAEPE/ Igualdade Racial

Jéssica Kellen Rodrigues, Membra do Grupo de Estudos Metafísica e Política - (GEMP), do Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas (GEPEF) e do Grupo de Trabalho Filosofia e Raça da Anpof