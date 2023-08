Porto Alegre: da cidade da resistência ao fim trágico do conservadorismo político antidemocrático

Foto: arquivo pessoal.

Rodrigo dos Reis, Geógrafo, acadêmico em Direito (UFRGS) e Oficial do MPRS

Diligências envolvendo o ex-vereador cassado e que virou alvo do MPF e CPMI podem revelar financiadores do movimento político que reivindicou intervenção militar e fechamento do Congresso e STF nas imediações do Comando Militar do Sul.

Porto Alegre, capital gaúcha, cuja história é atravessada por acontecimentos políticos importantes - movimento pela legalidade, orçamento participativo, fórum social mundial, junho de 2013 - virou pauta nacional, desta vez não pela sua trajetória de luta e resistência, mas sim porque veio a público que a Câmara de Vereadores promulgou, em julho, lei que institui o 8 de janeiro como Dia do Patriota.

O projeto foi de autoria do ex-vereador Alexandre Bobadra (PL), o qual já foi indiciado por violência política de gênero e sindicado na esfera administrativa por suposta corrupção e formação de quadrilha e que recentemente foi cassado pela justiça eleitoral por abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e Supremo (STF) decidiu suspender a lei, mas diante da repercussão negativa do caso, a Câmara, na data de hoje, também revogou a lei.

Isto no campo jurídico, porque no campo político o parlamentar pode não ser tão peixinho morto como alguns podem pensar, sobretudo aos seus correligionários, vez que sua prosopografia política aponta para trajetória e relação com outras lideranças políticas que representam o bolsonarismo na capital do Rio Grande do Sul.

É fato histórico que as imediações do Comando Militar do Sul, no centro histórico de Porto Alegre, tornaram-se palco por muito tempo ao movimento que foi contrário ao resultado das últimas eleições presidenciais; a cidade inclusive foi parar no noticiário nacional, uma vez que militantes comemoraram notícia fake dando conta da "prisão" do Ministro Alexandre de Moares.

Mas agora a situação parece ter ficado séria, já que o político virou alvo da PGR e de CPMI; tanto o Ministério Púbico Federal quanto a Comissão estão investigando o lastimável atentado contra o Estado Democrático de Direito, quando então as sedes do Palácio do Planalto e STF foram depredadas, justamente no dia 08 de janeiro.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito promete inovar com uso da delação premiada, mecanismo já previsto em lei, mas até agora nunca utilizado no bojo de uma investigação parlamentar.

Por outro lado, diligências têm potencial de revelar a origem dos financiamentos do movimento bolsonarista no sul do Brasil, que acampou em frente ao quartel para reivindicar intervenção militar e fechamento do Congresso e da Suprema Corte.

O desfecho desta panaceia ao que parece vai influenciar no contexto político das eleições municipais em 2024, cujo prefeito Sebastião Melo é pretenso candidato à reeleição, mas tem nos vereadores apoiadores do movimento golpista e antidemocrático sua principal base política de sustentação.

Quem são os vereadores que votaram a favor do projeto de lei que homenageou a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito no país

Alexandre Bobadra (PL), Idenir Cecchim (MDB), Ramiro Rosário (PSDB), Alvoni Medina (Republicanos), Cassiá Carpes (PP), Gilson Padeiro (PSDB), Comandante Nádia (PP), Márcio Bins Ely (PDT), Tiago Albrecht (NOVO), Mauro Pinheiro (PL) e Giovane Byl (PTB).