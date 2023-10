Precisamos falar sobre energia: 10 desafios não inconvenientes

Imagem: arquivo pessoal.

João Guilherme Mattos, Executivo do grupo OnCorp. E-mail: joao.mattos@oncorp.com.br

Diego Costa, Biólogo, Doutorando em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: diego.loliveira@ufpe.br

Dalson Figueiredo, Professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences a visiting scholar na Universidade de Oxford - 2021/2022 - E-mail: dalson.figueiredo@ufpe.br

05/10/2023: o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) autorizou o governo federal a acionar duas usinas termelétricas com o objetivo de assegurar o fornecimento de energia na região Norte, principalmente em Rondônia e no Acre. A medida de urgência foi tomada em função da forte seca que atinge a região, impossibilitando a produção de energia por hidroelétricas. Em agosto deste ano, um blecaute afetou 26 das 27 unidades da federação no Brasil e colocou o tema da energia de volta ao debate público, conforme demonstra a frequência do termo "apagão" no Google Trends (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Número de hits "apagão" no Google Trends

A produção global de energia enfrenta uma série de desafios que dependem da interação de fatores tecnológicos, ambientais, econômicos e geopolíticos. Por exemplo, uma forte estiagem - como está ocorrendo agora na região Norte - pode reduzir ou inviabilizar a produção de energia hidroelétrica. Uma guerra do outro lado do mundo pode comprometer a oferta de gás natural para todo um continente e colocar tanto a economia quanto a segurança térmica individual em risco. Imagine passar o inverno na Europa sem aquecimento, por exemplo? Esses desafios reforçam a necessidade de soluções sustentáveis que possam garantir a segurança energética da nossa e das próximas gerações. Vejamos alguns temas que devem entrar na agenda pública de forma definitiva:

1. Mudanças Climáticas e Preocupações Ambientais: existem evidências científicas abundantes de que a utilização de combustíveis fósseis para a geração de energia contribui para as emissões de gases de efeito estufa e para o aquecimento global. Veja, por exemplo, o artigo de Christophe McGlade e Paul Ekins publicado na Nature. Encontrar alternativas mais limpas e sustentáveis e acelerar o caminho de transição energética são cruciais para mitigar o impacto ambiental e viabilizar a transição para um futuro energético de baixo carbono.

2. Esgotamento de Recursos: todo aluno de ensino fundamental aprende que os combustíveis fósseis, incluindo carvão e petróleo são recursos finitos. A dependência excessiva desse tipo de matéria prima é um problema que, se não resolvido agora, produzirá repercussões catastróficas sobre a segurança energética global e, consequentemente, sobre a dinâmica econômica mundial. As evidências científicas mais robustas apontam para uma relação não-linear entre temperatura e mortalidade, de modo que tanto o frio extremo quanto o calor excessivo representam um grave risco à viabilidade da vida humana na Terra. Um exemplo é o artigo de Liu e colaboradores (2022).

3. Transições Tecnológicas: a transição para fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidrelétrica, requer avanços tecnológicos e investimentos substanciais. Os governos devem fomentar a abertura do mercado de Gás Natural a fim de viabilizar o processo de transição energética. Estrategicamente, seu uso será fundamental para o desenvolvimento da produção industrial, que utiliza calor para a confecção da respectiva matéria-prima, como o setor do gesso, que tem Araripina (PE) responsável por mais de 90% da produção do país, mas que ainda usa lenha como principal fonte energética. Sistemas eficientes de armazenamento de energia em locais de centro de carga e promoção da melhoria da infraestrutura da rede trarão segurança, confiabilidade e modicidade tarifária. Esses procedimentos são fundamentais para a transição energética, acomodando fontes renováveis intermitentes e garantindo a oferta de energia confiável. Atualmente, no Brasil, cerca de 200 projetos de lei contendo o termo "energia renovável" tramitam na Câmara dos Deputados, sendo 28 propostos em 2023.

4. Acesso à Energia e Equidade: apesar dos avanços recentes, uma parcela significativa da população mundial ainda não tem acesso à energia. Estimativas recentes do Our World in Data indicam que 940 milhões de habitantes vivem sem energia, o que significa 13% da população mundial. Superar a pobreza energética e garantir a distribuição equitativa dos recursos energéticos continua sendo um desafio, especialmente em áreas rurais e subdesenvolvidas. Robert Hahn e Robert Metcalfe, no artigo "Efficiency and Equity Impacts of Energy Subsidies", estimam o impacto dos subsídios fiscais sobre consumo de energia e degradação ambiental. Tecnicamente, ampliar o acesso passa por intervenções potencialmente danosas ao meio ambiente e que dependem de uma concertação complexa entre governos e o setor produtivo.

5. Tensões Geopolíticas: o atual conflito bélico entre Rússia e Ucrânia ilustra como a produção e distribuição de energia interage com interesses geopolíticos. O continente europeu, fortemente dependente do gás russo, enfrenta um aumento significativo no custo da energia. Por sua vez, o aumento do preço do gás pressiona a cadeia produtiva, fomentando a inflação. Na zona do euro, o crescimento da inflação foi de 8,5%, chegando a quase 11% na Itália. O Gráfico 2 ilustra a variação da inflação na Europa entre 2010 e 2023.

Gráfico 2 - Inflação na Europa (2010 - 2023)

Fonte: https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-inflation/bloc-1b.html

Internacionalmente, a competição por recursos energéticos pode levar a tensões entre nações, afetando a estabilidade global e a segurança. Desenvolver portfólios de energia diversificados pode ajudar a reduzir esses riscos geopolíticos.

6. Fatores Econômicos: o setor de energia desempenha um papel fundamental para o crescimento das economias de todo o mundo. Variações abruptas nos preços de energia podem impactar a inflação, os saldos comerciais e inibir o crescimento industrial. Equilibrar a necessidade de energia acessível com métodos de produção sustentáveis é um desafio que deve ser atacado agora. Artigo publicado na prestigiosa Energy Policy indica que a difusão de inovações energéticas depende do nível de desenvolvimento econômico dos países receptores.

7. Eficiência Energética: maximizar a eficiência energética em todos os setores é crucial para reduzir o desperdício e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, principalmente os finitos. O governo deve fomentar a adoção de tecnologias e práticas energeticamente eficientes. A Agência Internacional de Energia (International Energy Agency) compila informações sobre o padrão de eficiência energética desde 2000. Existem dados detalhados sobre emissões de gases, consumo mensal de energia, reservas de recursos energéticos, entre outros.

8. Complexidade Regulatória e de Políticas: a elaboração e implementação de políticas energéticas depende de uma complexa acomodação de interesses políticos e econômicos. O investimento em pesquisa e inovação bem como o diálogo com os setores empresariais é de fundamental importância para uma transição energética bem-sucedida. Um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social indica, por exemplo, que as reformas regulatórias nos Estados Unidos são caracterizadas por três elementos centrais: pioneirismo, gradualismo e pragmatismo. No Brasil, o trabalho de Vicente Pereira avalia a regulação do setor elétrico conforme as recomendações da OCDE.

9. Descarbonização dos Setores de Alta Intensidade Energética: setores como a indústria pesada e o transporte de longa distância dependem fortemente de combustíveis fósseis e processos de alta intensidade energética. Encontrar alternativas viáveis e economicamente competitivas para descarbonizar esses setores, como biocombustíveis, gás natural liquefeito e tecnologias de hidrogênio verde, é um desafio crítico para atingir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Artigo recente de Lucas Feitosa e Rafael Mesquita, publicado na Brazilian Political Science Review, identifica três principais temas nos conteúdos das resoluções de documentos da Assembleia Geral das Nações Unidas (2000 - 2020): acesso à energia, tecnologia e, principalmente, transição energética.

10. Conscientização e Aceitação Pública: Construir apoio público para novas tecnologias energéticas, projetos de infraestrutura e mudanças nos padrões de consumo de energia são ações vitais para garantir uma transição energética com legitimidade popular. Superar eventuais resistências e combater cadeias de desinformação requer esforços de comunicação e educação eficazes. As inovações tecnológicas no setor energético podem encontrar obstáculos em termos de confiança da população, o que por sua vez pode minar o protagonismo empresarial e inibir a difusão de políticas públicas de incentivo à eficiência energética.

Abordar esses e outros desafios requer um esforço colaborativo envolvendo governos, indústrias, mercado de óleo e gás, academia e sociedade civil. Um futuro energético global sustentável exige a implementação de soluções inovadoras que equilibrem segurança energética, gestão ambiental e bem-estar social. Este artigo é o primeiro da série "Precisamos falar sobre energia".