Quando o feminismo faz bem aos homens?

Luiz Fernando Miranda, Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da Universidade Tiradentes - Alagoas (SOTEPP - UNIT). Doutor em Ciência Política (UFF). É membro da Transparência Brasil e tem pesquisado sobre os seguintes temas: corrupção, instituições políticas, políticas públicas e metodologia de pesquisa. E-mail: lfmiranda2005@yahoo.com.br Site: linktr.ee/lfmiranda

Tenho construído minha carreira acadêmica, já com uns bons anos, em torno de temas ligados à compreensão sobre como a corrupção afeta os sistemas políticos, como encontramos formas eficazes de combatê-la e como construímos sistemas satisfatórios de accountability. Hoje, proponho-me a algo bastante diferente. Todo acadêmico tem interesse em temas que não são seus temas de pesquisa e já faz algum tempo reflito, leio debato sobre questões feministas. Meu lugar de fala é, portanto, de um homem. Destrinchando um pouco mais é um lugar de um homem branco de classe média e acadêmico. Não sou um profundo conhecedor do assunto, mas creio que do meu campo de visão eu enxergue coisas que possam ser uteis ao debate sobre popularização do feminismo. Esse é meu intuito aqui.

Minha percepção sobre a positividade da busca por um mundo sem sexismo e sem opressão já é antiga e fazia tempo eu tinha vontade de escrever este texto, mas receava ser incompreendido ou acusado de adentrar um espaço que não me pertence. Eu nunca quis ser invasivo, mas sempre cultivei a ideia de que tinha coisas interessantes a dizer. A questão é tão delicada que certa vez um colega cientista político e amigo bem próximo leu um texto que escrevi, e não publiquei sobre o tema, me aconselhou a não o publicar sob risco de ser incompreendido. Tal alerta me conteve por um certo período, mas minha reflexão de que a ação política necessita incorrer em certos e riscos lá vou eu. Seguem, aqui, algumas reflexões preliminares.

Faz poucos anos li meu primeiro livro da autora e militante feminista bell hooks, 'Ensinando a Transgredir'. Como professor o livro me foi útil para refletir sobre como o sistema educacional pode ser opressivo e como devemos buscar meios de educação que promovam a inclusão, a igualdade e a liberdade entre os alunos. No livro há uma série de relatos sobre experiências racistas e sexistas enfrentadas pela autora. Li o livro, fiz minhas reflexões e mantive a caneta dentro da gaveta. Recentemente fui a uma reunião de amigos. Entre uma conversa e outra, uma cerveja e outra, eu comecei a ouvir de algumas mulheres desse grupo discursos machistas bastante enraizados. Frases como "Ele pode, ele é homem". "Homens são mais racionais". As frases eram proferidas naturalmente. Meu primeiro ato de espanto foi pensar como alguém pode refletir tanto contra si mesmo. Depois deduzi, em sequência, que sistemas opressivos convencem o oprimido de que aquilo que o oprime é bom, desejado, ideal, sagrado ou imutável.

O que eu poderia fazer? Eu poderia retrucar, conversar, debater, mas frente ao que era dito com tamanha veemência achei melhor não retrucar na hora e recomendar uma leitura mais propícia do que meus argumentos de pró-feminista iniciante. Fui em uma livraria, procurei o livro "O Feminismo é para todos", também da bell hooks. Fiquei ali num canto da livraria lendo um pouco do livro e saí dali com a certeza de que comprara o livro certo para o meu propósito. O encontro seguinte era aniversário de uma dessas minhas amigas e eu levei o livro para presenteá-la. Sabia que reações contrárias poderiam me esperar. Ela abriu o presente, achou inusitado, mas ficou feliz, agradeceu e esqueceu o livro na mesa do restaurante na hora de ir embora. Um esquecimento "freudiano"? Nunca saberei. Fato foi que trouxe o livro para minha casa, e, no dia seguinte, disse a ela que só o devolveria quando tivesse terminado de ler. Se o esquecimento do livro pode ter sido conveniente para ela foi inevitavelmente conveniente para mim.

O resultado do início da leitura de mais um livro da bell hook foi me encorajar a escrever e refletir sobre um assunto onde eu sou essencialmente um coadjuvante. Faz tempo que venho refletindo, de modo bastante assistemático, sobre como o patriarcado, o machismo e o sexismo podem ser altamente danosos e prejudiciais aos homens. Seja pela pressão psicológica que força os homens a se comportarem de maneira 'dominante', seja pela selva capitalista que acredita que competir é gerar equilíbrios, seja pela crença de que basta um esforço próprio para se alcançar seus objetivos, o patriarcado capitalista oprime e neurotiza os homens. É claro que as pessoas mais afetadas são as mulheres, as não-brancas e as pobres, mas o pacote ético e moral sobre os homens também é altamente opressivo. O sistema de obrigações dada aos homens como uma benção é, na verdade, um fardo que não é leve de se carregar. Estar sempre atento, sempre viril, sempre racional, sempre controlado, bem-sucedido, provedor são cobranças que geram um modus operandi bastante suscetível a distúrbios psicológicos. Como já havia proferido a tempos atrás, Reich nos disse que o capitalismo adoece. O patriarcado também. Aos homens também.

Como parte da ilusória narrativa patriarcal, os homens pobres são convencidos de que o pouco que conseguiram conquistar, apesar de um sistema altamente exploratório, é sinal divino de que eles são grandes senhores dos seus domínios. Essa imagem é bastante poderosa. Ela cria no imaginário do homem de que ele controla boa parte das variáveis da vida em que é completamente alheio. Seus domínios não lhe garantem um bom sistema de saúde, um bom sistema educacional, segurança, esgoto, ar limpo. Na verdade lhe garante bem pouco, mas esse pouco lhe parece muito.

Por fim, cabe mencionar outro mal comum que o patriarcado causa nos homens: a síndrome do pequeno poder. Ela não é exclusiva aos homens, mas no patriarcado mais os favorecem. Ela é vista no excesso de autoridade policial e judicial. Ocorre entre pais e filhos, patrões e empregados. O assedio moral, sexual e a cultura do estupro são ações neste entorno. Uma cultura de paz não pode ser obtida no patriarcado. É preciso que algo seja reformado, transformado.

Este texto não tem uma configuração que nos remeta a um artigo científico, com dados, hipótese testada e conclusões. São reflexões, que ficaram incubadas por tempos, mas que agora encontraram o espaço correto de erupção e divulgação. Embora o período de latência tenha sido considerável, estas são as primeiras reflexões escritas, com todos os riscos que se incorre em algo novo. Ela tem o intuito de chamar atenção para os homens de que eles devem se engajar na causa feminista, não só porque o patriarcado lhes oprime, mas também porque devemos cultivar postulados éticos de isonomia e justiça social para todos, sob o risco de cultivarmos uma sociedade cínica, amedrontada e violenta.

