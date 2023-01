Quem controla os controladores dos controladores?

Fabiano Angélico, Mestre e Doutorando em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP. Pesquisador da Universidade de Lugano, na Suíça

Quem controla os controladores? Nas críticas que se fazem aos profissionais que exercem funções de controle da gestão pública, essa é uma pergunta recorrente e frequentemente encontrada em debates sobre governança pública, sobre controles democráticos e, mais especificamente, sobre accountability, esse termo em inglês de difícil tradução para o português. Em nosso idioma, a expressão mais próxima a accountability é "prestação de contas pública". E essa prestação de contas diz respeito a duas dimensões: resposta (a questionamentos) e sanção. Isto é: ao haver questionamentos sobre ineficiências ou más condutas de agentes estatais (eleitos ou não), como o Estado reage, como ele presta contas publicamente? Ele dá respostas a esses questionamentos? Faz correções nos rumos da política pública? Pune quem se desviou da rota? Se há respostas, elas são adequadas, aceitáveis? Há punição a condutas antiéticas? As punições são na medida exata ou são excessivas? Ou, ao contrário, há impunidade mesmo após a confirmação de condutas inaceitáveis ou criminosas?

Quando falamos de políticas de controle da corrupção, a discussão sobre accountability é ainda mais difícil, dado o altíssimo grau de partidarização e ideologização. Uma vez que corrupção envolve competição eleitoral, ideologias, questões relativas à ética e à moral, o debate sobre accountability e corrupção é mais emocional e emotivo do que racional.

E não se trata aqui de defesa do rational choice, da tecnocracia, do império da razão. Ao contrário, na verdade. O que me motivou a escrever esse artigo foi precisamente um sentimento. Um sentimento de profunda tristeza e indignação.

Estou triste e indignado porque uma das figuras mais respeitadas e queridas no ecossistema anticorrupção do Brasil acaba de ser punido de maneira extremamente injusta - e, simbolicamente, a sanção se deu no mesmo dia em que um sentimento de impunidade atingiu a sociedade brasileira, dia em que o ex-governador do Rio Sergio Cabral deixou a prisão, mesmo tendo sido condenado a centenas de anos por corrupção.

Mas qual foi a punição injusta a que me referi no parágrafo anterior? Foi uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), presidido por Augusto Aras, de punir o procurador Eduardo El Hage, um dos membros do Ministério Público Federal (MPF) que aprendi a respeitar e admirar nesses meus 15 anos de atuação na agenda de transparência e anticorrupção.

E qual foi a "indisciplina" do Eduardo? Pasmem: um comunicado à imprensa. A Força Tarefa da Lava Jato no Rio, a qual ele liderava, publicou um press release sobre uma acusação formal do MPF. Os alvos da acusação, Romero Jucá e Edison Lobão, reclamaram que o comunicado se relacionava a dados sigilosos.

Nem mesmo a magistrada do caso deu razão a Romero "um grande acordo nacional" Jucá e ao ex-ministro Lobão. A comissão processante do CNMP também não viu nada de errado no release e apresentou um relatório de 73 páginas com diversos depoimentos e análises sobre a adequação do comunicado exarado pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio. Recomendação da comissão processante: rejeitar a denúncia contra Eduardo El Hage e outros dez membros do MPF. Apesar disso tudo, o CNMP resolveu punir Eduardo com suspensão e impor pena de censura à procuradora Gabriela de Goes.

O cientista político Andreas Schedler defende uma reformulação dos sistemas de accountability. De entrada, diz Schedler, é importante admitir que accountability seja um conceito "modesto" dado que a política "é um empreendimento humano, que como tal se caracteriza por elementos de liberdade e indeterminação". Para o autor, accountability deve apoiar-se em regras cuidadosamente construídas, mas não deve sufocar o exercício de poder em uma camisa de força regulatória.

Schedler defende ainda um formato de uma "rede recursiva que mantenha relações intransitivas de prestação de contas". Isto é: A presta contas a B, que presta contas a C, que presta contas a A.

Além da "modéstia relativa" e da "recursividade", o autor lista outros cinco elementos. Os sistemas de accountability deveriam:

1) Ser de natureza obrigatória - para evitar que os profissionais da política apresentem a prestação de contas como um ato de generosidade;

2) Apoiar-se nos três pilares (informação, justificativa e responsabilização) - para evitar que "os políticos nos vendam pratos rápidos de informação confusa como se fosse o menu completo de accountability";

3) Ter caráter público - para não "nos contentarmos com exercícios de controle nos bastidores";

4) Reconhecer-se de natureza multifacetada - para evitar que nos "resignemos diante do fracasso de uma ou outra forma específica de prestação de contas";

5) Atentar à complementaridade dos controles vertical e horizontal - para não nos esquecermos e não diminuirmos a relevância de nenhuma das duas "colunas fundamentais da accountability democrática".

Rosemary McGee, em seu artigo "Rethinking accountability: a power perspective" ("Repensando accountabilty: uma perspectiva de poder"), publicado em 2020, lembra que é preciso ter uma visão menos ingênua e "mais complexa" sobre accountability. Segundo a autora, as falhas do Estado em prestar contas adequadamente vão além dos gestores e dos órgãos públicos tomados individualmente e devem considerar também "os vieses nas instituições públicas e nos serviços públicos que são 'capturados' pelas elites que desejam preservar seus privilégios".

É preciso, prossegue McGee, um envolvimento permanente do Estado e da sociedade em uma "política de accountability"' (accountability politics) para neutralizar, substituir e, por fim, transformar comportamentos, atitudes e culturas inteiras de governança. Segundo a autora, na ausência de accountability, as pessoas relativamente impotentes, isto é, sem poder, apenas solicitam respostas.

Nesse sentido, os abusos de partidos políticos, agentes políticos, altos burocratas e atores econômicos precisam, urgentemente, ser neutralizados por um sistema de accountability mais eficiente, ao mesmo tempo "modesto" e "mais complexo". De natureza pública e obrigatória.

Mas não apenas os poderes políticos, Executivo e Legislativo, cometem abusos. Da mesma forma, os excessos do Sistema de Justiça, entre os quais os operadores da finada Lava Jato e de quaisquer ações anticorrupção, devem estar sujeitos a formas eficientes de accountability.

Mas as falhas, como essa decisão absurda do CNMP bem demonstra, não estão apenas nos controladores. Pode haver erros também daqueles que controlam os controladores.

Os fatos recentes no Brasil, em que se alternam excessos e omissões no combate à corrupção, indicam que é chegada a hora de inovar nos sistemas de controle. O Brasil já inovou nessa seara, com os pioneiros portais da transparência e orçamento participativo. Mas essas duas ações jogam por demais nas costas da Sociedade o peso do sucesso. É preciso inovar também nos sistemas de controle horizontal.

A liderança política e institucional será crucial para se reconstruir os sistemas de accountability horizontal e de combate à corrupção no Brasil. O Ministério Público, a quem a Constituição de 1988 deu bastante poder, é ator chave nessa reconstrução, ainda mais considerando que o PGR é automaticamente presidente do CNMP. Nesse sentido, o próximo PGR e seus sucessores devem ser alguém com alto grau de respeitabilidade, com destacada liderança institucional e política. Devem ser respeitados por seus pares e pela Sociedade.

Um bom começo seria alterar a maneira de se escolher o Procurador Geral da República (PGR), cargo-chave para o País. Não é possível que se mantenha a prática atual, em que o presidente da República tem total poder discricionário.

Não se trata de "criminalizar a política" -- política, de resto, com graves problemas em termos de qualidade da representação -- ou de considerar que o cominho é a tecnocracia. Mas também não é possível concordar que a política possa tudo. É preciso balancear técnica e política. Nesse sentido, a maneira mais adequada de se indicar o PGR é promovendo a participação dos membros do MPF e da Sociedade. Um caminho interessante pode ser a construção de uma lista sêxtupla, por parte dos membros do MP, a qual deve ser enviada aos poderes políticos. A Presidência da República poderia então enviar, a partir desses seis nomes, uma lista tríplice para o Senado, o qual deveria realizar audiências públicas com alto grau de transparência e com a participação de integrantes da Sociedade. O Senado poderá então recomendar, de maneira pública e transparente, um nome ao Presidente da República. Tal mecanismo, idealmente inscrito em lei, evitará o cenário no qual um Presidente da República escolhe a dedo quem será o chefe do MPF e do CNMP.

A decisão do CNMP ao punir Eduardo e Gabriela não tem efeito devastador apenas na carreira dessas duas pessoas físicas. O entendimento do atual colegiado do CNMP a respeito da transparência das ações anticorrupção provavelmente levará no curto prazo a um cenário de opacidade em relação aos atos de órgãos controle no que diz respeito a suas atividades de combate à corrupção, particularmente em relação a denunciados e réus poderosos. A transparência não é uma panaceia, longe disso. Mas é insumo, matéria prima essencial para o controle democrático.

Espera-se que em breve o CNMP e o MPF possam se reconstruir e que profissionais respeitados do Ministério Público sejam exaltados e não injustamente punidos. E que o controle horizontal possa ser exercido na dosagem correta e, sobretudo, em caráter público, em nome da transparência e da Democracia.

Fabiano Angélico é autor do livro "Lei de Acesso à Informação: Reforço ao Controle Democrático" e co-organizador do livro "Novas Medidas contra a Corrupção". Foi coordenador de projetos na Transparência Brasil (2007-2010), consultor sênior na Transparência Internacional - Brasil (2015-2019) e já prestou consultorias a projetos da UNESCO, UNODC e Banco Mundial sobre transparência e Integridade. No setor público, foi o primeiro servidor a liderar a área de transparência, ética e controle social da Controladoria Geral do Município de São Paulo (2013-2015)