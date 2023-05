Realismo, Cinismo e Interpassividade na discussão do PL das Fake News

Foto: arquivo pessoal.

Lucas Busani Xavier, Graduado e Mestrando em Administração de Empresas (FGV EAESP). Estuda culturas de consumo, com foco em videogames, e a relação humano-tecnologia sob a lente da sócio-materialidade| Twitter: @BusaniLucas

Em meu último artigo neste blog, sobre a defesa do PL das Fake News, argumentei que parte da sua defesa pode ter se dado não por acreditar nele, mas como válvula de escape. Dada a incapacidade - e, de certa fora, indisposição - individual de tomar atitudes com real capacidade de solução, aprovar o PL significaria poder continuar usando as mesmas plataformas nocivas das quais hoje dependemos, em vez de propor algo verdadeiramente novo. Não foi uma militância em prol de um novo paradigma das redes, mas da mitigação de alguns males do paradigma atual, sem o contestar fundamentalmente.

É verdade, porém, que meu argumento desconsidera a realidade do jogo político que toma conta da discussão. Mas o faz conscientemente. A aprovação do PL significaria não apenas a possibilidade de medidas agora, como uma vitória do governo atual perante sua oposição indo muito além do PL em si. Não nego nada disso. E sei que muitos de seus defensores mantém consciência cínica sobre essas questões. Mas é exatamente esse cinismo que quero contrapor.

Em seu livro "Realismo Capitalista", Mark Fisher (2020) elucida o conceito de "interpassividade" usando como exemplo do filme Wall-E (2008). O filme, em sua crítica ao consumismo exacerbado e suas consequências nefastas - a Terra como planeta inabitável por humanos, fuga da civilização para o espaço, e a dominação das mentes e corpos dessa sociedade pela empresa Buy n Large, a maior responsável por tudo isso -, realiza o anticapitalismo em nosso lugar. Assim podemos continuar consumindo aberta e inconsequentemente. Essa interpassividade só se torna possível devido ao cinismo perante o estado das coisas, ou seja, devido ao realismo capitalista que domina mesmo os movimentos progressistas atuais.

Cena do filme Wall-E (2008) mostrando uma cidade devastada e tomada pelo lixo e uma das lojas da corporação fictícia Buy N Large.

Continua após a publicidade

E, como argumenta Zizek (2008), se tomarmos a definição clássica de ideologia, "na qual a ilusão se situa no conhecimento", o cinismo atual que temos em relação à nossa realidade capitalista nos tornaria uma sociedade pós-ideológica. Porém, "o nível fundamental da ideologia [...] não é o de uma ilusão mascarando o estado real das coisas, mas o de uma fantasia (inconsciente) que estrutura nossa realidade como tal" (p. 30). Ou seja, somos uma sociedade ainda fundamentalmente ideológica, a medida em que, mesmo nos distanciando cínica e ironicamente de comportamentos consumistas e degradantes das relações sociais, do meio ambiente, da cultura e da sociedade como um todo, continuamos a nos comportar da mesma maneira. Como se a mera consciência do mal promovido por tal estilo de vida fosse suficiente para nos redimir pela manutenção desse estilo de vida.

Por fim, o que nos resta é a incapacidade de imaginar futuros radicalmente diferentes da realidade na qual vivemos atualmente. Quando confrontados com problemas reais e graves, defendemos, cinicamente, decisões políticas inefetivas. Ao mesmo tempo em que criticamos e militamos em prol da regulação das redes, continuamos utilizando ferramentas tecnológicas cujo modelo fundamental é a própria causa dos problemas que buscamos abolir. Fisher comenta sobre o movimento anticapitalista já no início do século, dizendo que "talvez o objetivo não fosse mais superar o capitalismo, mas apenas mitigar seus excessos". Da mesma forma, a militância progressista parece não mais ter como objetivo superar a colonização das redes, apenas mitigar seus excessos.

Daí que, apesar do realismo e cinismo que tomaram a discussão sobre o PL, me apego ao argumento de meu texto anterior. Se não ousarmos imaginar um futuro novo, com novos paradigmas e novas formas de interação com e através das redes, ninguém o fará por nós. Não é sobre a viabilidade jurídica ou sobre o cálculo político em relação às decisões, mas sobre abrir espaço para que algo novo possa florescer.

Toda essa bagunça me remete a uma fala famosa do músico Frank Zappa sobre o declínio da indústria musical. Zappa critica uma nova onda de empresários e executivos que passaram a ocupar cargos na indústria musical em meados dos anos 1970. Para ele, a nova geração seria ainda mais conservadora do que os antigos "capitalistas com charutos". Se os anteriores, em sua ignorância artística, promoveram uma indústria fértil e experimental visando apenas maiores lucros, os novos diretores "descolados", entendidos sobe os gostos da juventude, buscaram padronizar a produção musical, enquadrando-a de acordo com os desejos atribuídos ao público jovem de então. O que Zappa presenciava a época era o início de um longo processo de aproximação entre neoliberalismo e pautas progressistas, foco do livro "O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer" de Nancy Fraser (2021).

Como nos conta Fraser, antes da ascensão da nova direita neoliberal e ultraconservadora de Trump - e Bolsonaro -, o bloco hegemônico que tomou conta de boa parte do ocidente era o do neoliberalismo progressista. Uma junção esdrúxula, mas poderosa, de políticas neoliberais e ideologia meritocrática, envernizada por - algumas - pautas progressistas extraída - parcialmente - dos movimentos anticapitalistas. Os diretores descolados aos quais Zappa se referem são exemplo primoroso dessa junção: sustentados pela legitimidade meritocrática corporativa, esses gestores usavam - e ainda usam - os conceitos de movimentos de contracultura e da juventude como verniz para uma produção industrial e anticriativa de produtos musicais. Produtos esses que, muitas vezes, tomavam a forma do anticapitalismo que nos permite interpassividade ao consumi-los.

O resultado dessa hegemonia foi, de acordo com Fraser, a formação de uma lacuna retórica, na qual se inseriram e insurgiram figuras como Trump, prometendo um populismo reacionário para se eleger, e entregando um neoliberalismo hiper reacionário quando no poder. Ainda mais preocupante para a autora, a solução que se apresenta não é a de um progressismo populista - representado por figuras como Bernie Sanders - mas um neoliberalismo zumbi - que vimos se efetivar na eleição de Biden. E, como alertou a autora antes do ocorrido: "Nenhum deles [neoliberalismo hiper reacionário ou neoliberalismo progressista] pode reverter os padrões de vida declinantes, o crescente endividamento, as mudanças climáticas, os 'déficits dos benefícios sociais' ou as intoleráveis tensões sobre a vida comunitária. Reinstalar qualquer um desses blocos no poder significa assegurar não apenas sua continuidade, mas uma intensificação da crise atual" (p. 58).

Será que, mais uma vez, alongaremos as diversas crises que nos assolam? Incapazes de visualizar qualquer perspectiva de futuro verdadeiramente novo, escolheremos a opção "menos pior"? Satisfeitos em mitigar os males das estruturas que nos assolam, sem nunca ousar alterá-las radicalmente? Parece que estamos fadados a cometer os mesmos erros que permitiram a ascensão do que buscamos combater. Tudo porque, em nosso cinismo e realismo - capitalista -, nos tornamos incapazes de sequer imaginar, pleitear mudanças estruturantes, e nos satisfazemos com válvulas de escape, consumismos progressistas e doses insalubres de interpassividade. Regular as Fake News e as Big Techs tem sua urgência e função, mas é só disso que somos capazes? É só até aí que estamos dispostos a imaginar?

Continua após a publicidade

Referências

Fisher, M. (2020). Realismo Capitalista: É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? (1o ed). Autonomia Literária.

Fraser, N. (2021). O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer (1o ed). Autonomia Literária.

Zizek, S. (2008). The Sublime Object of Ideology (2o ed). Verso Books.