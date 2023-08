Reconstruindo e Transformando o Estado brasileiro pela gestão de pessoas e democratização das relações de trabalho no setor público federal

Imagem: arquivo pessoal.

José Celso Cardoso Jr., atual Secretário de Gestão de Pessoas do MGI, governo federal, Brasil

José Lopez Feijóo, atual Secretário de Relações de Trabalho do MGI, governo federal, Brasil

O novo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) nasceu como desmembramento acertado do Ministério da Economia, mas não se trata apenas de um empacotamento de secretarias já existentes. Embora o foco tradicional das mesmas esteja mantido, ele foi ampliado, pois há novas abordagens, missões e desafios colocados a cada uma delas, assim como há a imensa tarefa da reconstrução com transformação institucional do Estado, sem o que o próprio processo de governar estará em risco no governo Lula.

A principal tarefa de início consiste em recuperar a capacidade governativa que foi destroçada ao longo dos últimos anos. Isso é condição necessária para conseguir colocar em movimento - de modo rápido e eficaz - as novas políticas e prioridades governamentais no menor intervalo de tempo possível. Daí a relevância de uma reconstrução com transformação do aparelho de Estado de natureza republicana e democrática, que traga mais transparência aos processos decisórios, no trato da coisa pública de modo geral, condição inescapável para redirecionar a ação governamental, (re)criar e fortalecer as capacidades estatais para o atendimento das necessidades vitais da população.

Para tanto, o MGI está organizado a partir de três eixos complementares de atuação, que agrupam de forma orgânica as suas secretarias (SETE, SSC, SEGES, SGP, SRT, SGD, SEST, SPU e AN),[1] empresas (Dataprev)[2] e fundações (Enap e Funpresp).[3] São eles: i) gestão de pessoas e do desempenho institucional do setor público federal; ii) gestão de processos, digitalização e entregas efetivas de bens e serviços à população; iii) gestão e governança de empresas públicas e patrimônios da União.

Desses três grandes eixos estratégicos, importa aqui destacar o de gestão de pessoas e do desempenho institucional do setor público federal. Para além das questões administrativas cotidianas relacionadas à centralização de serviços de inativos, pensionistas e órgãos extintos, bases de dados e informações gerenciais de órgãos e pessoas, esse eixo de atuação ministerial também se responsabiliza pela alocação e movimentação de servidores, concursos, carreiras públicas e relações laborais, remuneração, saúde e segurança no trabalho. Em seu cerne estão o planejamento e dimensionamento da força de trabalho no setor público federal, cada vez mais dotados de iniciativas que promovam os direitos humanos, a representatividade, a diversidade e a inclusão no próprio interior do Estado, bem como a valorização e profissionalização do funcionalismo público civil e das funções públicas ao longo do tempo, com redirecionamento da gestão e atuação das pessoas para o atendimento das necessidades e garantia de direitos da população.

Uma vez que se entenda serem os serviços públicos altamente intensivos em recursos humanos, percebe-se a relevância de estruturas administrativas e inovações centradas em gestão de pessoas e gestão de desempenho. Assim, para além do aperfeiçoamento dos concursos públicos como forma principal de ingresso em cargos públicos e do RJU (Regime Jurídico Único) como normativo principal de regulação dos mesmos, há sete fundamentos que precisam ser levados em consideração para uma boa estrutura de governança e por incentivos corretos à produtividade e ao desempenho institucional satisfatório dos servidores e organizações.

São eles: i) a democracia como valor político em si e como método de governo para a obtenção de consensos mais aderentes à realidade e duradouros no tempo; ii) a diversidade social como fator de convergência entre o perfil da população e o perfil da força de trabalho no setor público brasileiro; iii) a estabilidade na ocupação, idealmente conquistada por critérios meritocráticos em ambiente geral de homogeneidade econômica, republicanismo político e democracia social, visando a proteção contra assédios e arbitrariedades - inclusive político-partidárias - cometidas pelo Estado-empregador; iv) a remuneração adequada, isonômica e previsível ao longo do ciclo laboral; v) a escolaridade e/ou qualificação elevadas desde a entrada e capacitação permanente no âmbito das funções precípuas dos respectivos cargos e organizações; vi) a cooperação - ao invés da competição - interpessoal e intra/inter organizações como critério de atuação e método primordial de trabalho no setor público; e vii) a liberdade de organização e autonomia de atuação sindical no setor público.

Com vistas a dar concretude institucional a tais princípios, cabe destacar a reativação em 2023 da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP). Ela havia sido instituída em 2003, no primeiro mandato presidencial de Lula, mas foi interrompida em 2016 e assim permaneceu até o início do mandato presidencial ora em curso. Durante os catorze anos em que este instrumento de participação e negociação foi utilizado pelos governos Lula e Dilma, foram realizados 175 Termos de Acordos, que beneficiaram cerca de 1,2 milhão de servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas.

Com a reinstalação da mesa, o governo retoma o diálogo com os servidores públicos e volta a incentivar a construção de canais participativos de natureza deliberativa, reconhecendo a valorização das relações do trabalho como pressuposto para a democratização do Estado. O primeiro acordo fechado na Mesa de Negociação em maio de 2023 entre o MGI e as entidades representativas de servidores públicos federais resultou em reajuste salarial de 9% para todos e aumento de 43,6% no auxílio-alimentação.

No dia 11 de julho de 2023, por sua vez, com a assinatura conjunta do protocolo que reinstituiu a MNNP por parte das bancadas governamental e sindical, e a publicação do regimento interno, as regras de organização e funcionamento da mesa foram oficializadas. Deste modo, ela está composta por duas bancadas. A bancada sindical é composta por vinte representantes das entidades sindicais representativas e de abrangência nacional, organizadas de acordo com o art. 8º da Constituição de 1988, escolhidos entre seus pares, e por um representante de cada Central Sindical que tenha entidade sindical filiada que represente servidores e empregados públicos civis da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

De seu lado, a bancada governamental, expressando o peso político e institucional que o governo Lula tem dado a este tema, está composta por um representante de cada um dos seguintes órgãos: i) Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; ii) Casa Civil da Presidência da República; iii) Secretaria-Geral da Presidência da República; iv) Ministério da Fazenda; iv) Ministério do Planejamento e Orçamento; v) Ministério do Trabalho e Emprego; vi) Ministério da Educação; vii) Ministério da Saúde; e viii) Ministério da Previdência Social.

Desse modo, a MNNP constitui-se em um sistema de negociação que busca abarcar tudo que se relaciona com a vida laboral de servidores e servidoras públicos federais, e prevê três modalidades de negociação, a saber:

A Mesa Central recepciona a pauta comum a todos/as servidores/as públicos federais entregue à MNNP; nela as reuniões da mesa são trimestrais e extraordinárias sempre que necessário e de comum acordo entre as bancadas; As Mesas Setoriais são espaços de negociação de condições e relações de trabalho, sem impacto orçamentário, a serem instaladas nos ministérios e órgãos de governo, e são compostas por representantes dos sindicatos dos/as servidoras/es e por representantes do governo indicados/as pelo/a dirigente máximo/a do ministério ou órgão; e As Mesas Específicas e Temporárias, enfim, recepcionarão as pautas específicas apresentadas pelas entidades representativas das carreiras do funcionalismo, que tenham impacto orçamentário. As demandas serão apresentadas à SRT - Secretaria de Relações de trabalho do MGI, que juntamente com a SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas, constituirão as mesas com representantes das entidades dos/as servidores/as e com representantes oficiais do órgão ou ministério em que atuam os/as servidores/as. Essas mesas serão encerradas ao final das negociações.

Com isso, a Mesa Nacional de Negociação Permanente representa a construção de um espaço democrático de diálogo com servidores/as em busca de aprimorar as relações e condições de trabalho para que o Estado possa prestar à população o melhor serviço público que lhe seja possível e necessário. Nesse sentido, a futura regulamentação da convenção 151 da OIT, que o atual mandato do presidente Lula pretende levar a cabo, preencherá uma lacuna deixada pela Constituição de 1988, pois esta reconheceu o direito de servidores/as se organizarem coletivamente em sindicatos, mas não lhes outorgou o direito de negociação coletiva.

Ao fim e ao cabo, para o MGI trata-se de deflagar e coordenar mudanças institucionais que, guiadas pelos princípios e objetivos da inovação pública e da inclusão social, permitam ao Estado brasileiro reinventar-se rumo à construção de uma administração profissional condizente com os grandes desafios nacionais da contemporaneidade. As evidências disponíveis demonstram a relevância das organizações e carreiras públicas sãs, saudáveis e sustentáveis para qualquer projeto de desenvolvimento que se almeje ao Brasil neste século XXI.

Desmontar tais capacidades em nome de um fundamentalismo liberal iria, ao mesmo tempo, destruir o potencial transformador que a sociedade brasileira construiu por meio do Estado ao longo de mais de cem anos de República, como comprometer as chances de emancipação e desenvolvimento social de sua população - sobretudo a mais vulnerável - justamente num contexto econômico (nacional e internacional) marcado por enorme complexidadee exclusão, frente às quais soluções aparentemente rápidas e fáceis se mostram, de saída, fadadas ao fracasso.

Notas

[1] SETE: Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado; SGC: Secretaria de Governança Corporativa; SEGES: Secretaria de Gestão e Inovação; SGP: Secretaria de Gestão de Pessoas; SRT: Secretaria de Relações de Trabalho; SGD: Secretaria de Governo Digital; SEST: Secretaria de Coordenação das Estatais; SPU: Secretaria de Patrimônio da União; AN: Arquivo Nacional.

[2] Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência.

[3] Enap: Escola Nacional de Educação Pública; Funpresp: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo.