Reflexão sobre o tratamento da insegurança alimentar no Brasil: governos Lula e Bolsonaro

Foto: arquivo pessoal.

Estela Souza, Graduanda em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Gabriela Mendes, Graduanda em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Nicolas Rafael, Graduando em Administração Pública e Governo pela FGV EAESP

Desde meados da década de 1990, o Brasil passou a utilizar estratégias de segurança alimentar e nutricional e conseguiu, em 2014, sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas (ONU). Entretanto, uma série de questões políticas, tais como, aumento do desemprego, desvalorização do real, inflação sobre o preço dos alimentos, redução de políticas sociais de combate à fome e pandemia da COVID, fizeram com que, em 2023, aproximadamente 125,2 milhões de pessoas no país passassem a sofrer de algum grau de insegurança alimentar.

O dado mais chocante: cerca de 33 milhões de brasileiros enfrentam uma situação grave de insegurança alimentar e não têm certeza de quando receberão sua próxima refeição. Além disso, alimentos saudáveis, nutritivos e de alta qualidade não são consumidos regularmente pelos brasileiros. A base da alimentação está constituída de industrializados, transgênicos, de baixo valor nutricional e alto índice calórico.

Para compreender esse retrocesso, serão contextualizadas as sequências históricas da política brasileira que levaram o Brasil para fora do mapa da fome da ONU. Essa construção passou pelos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2.

Continua após a publicidade

Por se tratar de um problema complexo, foi necessária a união de políticas macroeconômicas, sociais, agrícolas e o envolvimento da sociedade civil no processo político. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) foi essencial para monitorar a cooperação e coordenação entre 19 ministérios e os governos federal, estadual e municipal. Programas sociais e de segurança alimentar e nutricional tiveram um aumento de 128% de 2000 a 2012, custando, aproximadamente, U$$ 35 bilhões em 2013. Tem-se como exemplos os programas criados nos mandatos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma.

Para observar a situação alimentar no Brasil de forma visual, foram gerados três gráficos destacando anos importantes para o tema insegurança alimentar, com base nos dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia e COVID-19 no Brasil, formulado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PENSSAN):

O gráfico 1 mostra o contexto do país quando houve o início de políticas públicas voltadas para o combate à fome e pobreza. É evidente que regiões do Norte e Nordeste do Brasil sofriam de maneira mais acentuada com a problemática.

Gráfico 1

No gráfico 2, demonstra-se como a implementação dessas políticas pública se mostrou positiva para a população, sendo visível uma melhora no contexto social do país.

Gráfico 2

Continua após a publicidade

Gráfico 2Por fim, o gráfico 3 evidencia as dificuldades que ocorreram durante pandemia no Brasil, reduzindo muito áreas de segurança alimentar e aumentando insegurança alimentar leve, moderada e grave.

Por fim, o gráfico 3 evidencia as dificuldades que ocorreram durante pandemia no Brasil, reduzindo muito áreas de segurança alimentar e aumentando insegurança alimentar leve, moderada e grave.

Gráfico 3

Esses dados são importantes para analisar o contexto brasileiro, uma vez que: "Além da fome, é preciso dar atenção ao aumento das outras manifestações de insegurança alimentar, a leve e a moderada, que embora não representem fome, representam uma ruptura com o padrão alimentar da população, em termos do comprometimento da qualidade e quantidade", Renato Maluf - coordenador da pesquisa realizada pela rede PENSSAN.

A agenda política brasileira em 2003, sob o primeiro governo Lula, colocou o combate à fome como um dos temas centrais e, no mesmo ano, iniciou-se o programa Fome Zero, com objetivo de garantir ao menos três refeições diárias para população vulnerável. O programa foi complementar a implementação do Bolsa Família, que é o principal programa responsável pela transferência de renda por condicionalidade, que buscou quebrar a pobreza geracional.

Em 2011, no primeiro mandato da Dilma foi implementado o Plano Brasil sem Miséria, buscando superar a extrema pobreza até 2014, que esteve organizado em três eixos: i) garantia de renda para alívio da situação de extrema pobreza; ii) cesso a serviços públicos para promover educação, saúde e cidadania e; iii) inclusão produtiva para aumentar as oportunidades de trabalho e de renda entre as famílias mais pobres.

Continua após a publicidade

Apesar dos esforços dos governos em combater a fome e insegurança alimentar, bem como o marco da garantia de direitos humanos à alimentação saudável ter sido alcançado e mundialmente reconhecido, no relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação é evidenciado um aumento gradativo de brasileiros enfrentando a fome a partir de 2015. O Brasil, porém, não havia retornado ao mapa da fome, afinal, ainda era mantido o percentual igual ou inferior a 2,5% da população nessa condição.

Em 2019, em seu primeiro dia de mandato, Bolsonaro extinguiu o CONSEA sem levar em consideração o aumento de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Não era previsto que haveria uma crise econômica, sanitária e de saúde, ocasionada pela pandemia de COVID-19 em 2020. O CONSEA era um órgão de extrema importância para assessorar a Presidência da República, responsável por cuidar da formulação, execução e monitoramento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, era um espaço social e de representação democrática, pois tinha participação da sociedade nas políticas voltadas às temáticas de alimentação, sustentabilidade e de defesa e garantia de direito humano à alimentação adequada.

Criado durante o governo de Itamar, em 1993, foi a primeira tentativa de tratar a discussão de segurança alimentar e nutricional como plural e participativa. Entretanto, por não ser um tema muito discutido pela agenda política e pelo governo da época, acabou sendo extinto em 1994. Em 2003, o CONSEA foi recriado pelo Presidente Lula, e foi o órgão que auxiliou ativamente os governos subsequentes a conseguir reconhecimento internacional na área de segurança alimentar e nutricional, sendo referência para diversos países.

Foram realizados diversos programas de ação sociais, que atuavam de forma articulada, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar que tem relação direta com compras públicas de alimentos produzidos por agriculturas familiares.

No entanto, nos últimos anos, pudemos observar um grande retrocesso em todos os esforços que foram anteriormente empreendidos para combater a forme e a pobreza. A fome é um problema público, complexo e deve ser tratado através de uma participação ativa, pois, por ser um desafio estrutural, qualquer desatenção sobre o tema acarreta no impacto de milhões de brasileiros.

Segundo os dados apresentados pelo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, produzidos pela Rede Pensam, observou-se que o Brasil retrocedeu 15 anos em apenas 5, voltando a ter a fome como problema estrutural.

Evolução da fome no Brasil: porcentagem da população afetada pela insegurança alimentar grave entre 2004 e 2020 / Reprodução / Rede PENSSAN / Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil

Continua após a publicidade

Analisando a situação política do Brasil a partir de 2019, pelo olhar de Maquiavel, em sua obra O Príncipe, o governante não pode depender unicamente da fortuna, pois é preciso também possuir a virtú necessária para se manter no poder. Sendo assim, é possível destacar como o governo Bolsonaro sofreu com a fortuna ao necessitar lidar com uma pandemia mundial, e não possuiu virtú para reduzir os impactos da crise que se estendeu no Brasil, além de não ter dado a devida importância para problemas estruturais e complexos como a insegurança alimentar.

Também é importante observar o papel histórico do agronegócio possui em nosso país. Seguindo o modelo das elites agrárias do período colonial, o agronegócio prosseguiu com o foco na produção de commodities para obter lucro. Combinando isso com uma concentração oligárquica de terras e o longo processo de escravidão no país, que, posteriormente, deixou uma população sem acesso às terras, o país é moldado ao longo das décadas com imensa desigualdade na distribuição do território e produção em larga escala, mas para exportações.

Observa-se, assim, que problemas complexos, como a fome, precisam do governo que trabalha em rede, ou seja, mediante articulações entre público, privado e sociedade. Além disso, é possível destacar que a política brasileira possui um problema com continuidade de políticas públicas quando analisamos governo a governo, ou seja, a prioridade do Estado muda de acordo com o resultado das eleições e isso pode melhorar ou piorar uma situação existente no país.

No caso da insegurança alimentar, por se tratar de um problema estrutural do país, quando o Estado não propõe políticas públicas efetivas e trata a problemática como finalizada por alcançarmos o marco de saída do mapa da fome da ONU, é colocada em risco a segurança da vida de milhões de brasileiros, ferindo assim direitos humanos básicos, como direito à alimentação adequada. Entretanto, o país necessita de políticas além das auxiliares de renda e alimentação, sendo necessário ampliar a discussão sobre a insegurança alimentar em suas diversas formas, desde a fome até os problemas nutricionais ocasionados pela alta ingestão de produtos industrializados.

Referências

Afinal, o Brasil está ou não no Mapa da Fome da ONU? Disponível em: .

Entenda o que é o Mapa da Fome e quais são seus objetivos | Politize! Disponível em: . Acesso em: 16 jun. 2023.

Continua após a publicidade

Por que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é necessário? Disponível em: . Acesso em: 16 jun. 2023.

GUEDES, A. Retorno do Brasil ao Mapa da Fome da ONU preocupa senadores e estudiosos. Disponível em: .