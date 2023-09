Regulamentação das casas de aposta virtuais

Imagem: arquivo pessoal.

Felipe Rauta Simiano, Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e estagiário da equipe de Direito Societário de Hapner e Kroetz Advogados

Pedro Malacrida, Graduando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Membro do Grupo de Estudos Tributários. Estagiário da equipe de Direito Tributário de Hapner Kroetz Advogados. Aprovado no 37º Exame de Ordem.

Foi publicada em 24 de julho de 2023 a Medida Provisória n. 1.182, que regulamenta a exploração de apostas desportivas no Brasil, das famosas "bets" ou "fezinhas". Ao instituir limites, alíquotas de tributação nas apostas desportivas e a quota fixa (que é quanto o apostador receberá em cada acerto), a MP busca regulamentar as atividades legalizadas com a promulgação da Lei n. 13.756/18, não apenas de forma virtual (sites), mas também de forma física (bilhetes).

Cabe salientar que permanecem proibidas as atividades de cassinos, jogos de azar e bingo. Por esse motivo, as casas de apostas funcionavam apenas no âmbito virtual e hospedavam seus sites em paraísos fiscais, driblando a legislação e a tributação. Além disso, o fato de não possuírem sede nem filiais em território brasileiro dificultava muito a atuação do Poder Judiciário, gerando danos a seus consumidores sem a obrigatoriedade de repará-los.

Sendo assim, a MP n. 1182/23 veio para regulamentar a prática dessas casas de apostas, ao mesmo tempo em que obriga tais empresas a pagarem a devida tributação ao Estado, com uma alíquota de 18% para as empresas do setor, além de tributação para o usuário sobre o Imposto de Renda em prêmios acima de R$ 2.112,00. Com isso, o Ministério da Fazenda estima que o recolhimento gerado para os cofres públicos seja de R$ 2 bilhões até 2024. Caso o apostador não retire seu prêmio no prazo de 90 dias, esse valor será revertido para o Financiamento Estudantil (Fies) até 2028.

Altera-se, no contexto da terminologia técnica do setor, o escopo da tributação do modelo de aplicação da alíquota sobre o turnover (arrecadação total de apostas), para a incidênciatributária sobre o GGR (Gross Game Revenue), que é definido pela própria MP como: "resultado da diferença entre o total arrecadado com apostas e o valor disponível para o pagamento de prêmios".

Conforme a alteração do art. 30, §1º em seus incisos III, IV e V, no máximo 82% da receita total recolhida através do GGR será destinada à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de apostas e quota fixa, o restante será repartido obedecendo os seguintes parâmetros:

As empresas devem se adequar às normas propostas pelo Ministério da Fazenda, buscando as respectivas outorgas necessárias para seu funcionamento. Caso não o façam, elas poderão receber multas diárias que variam de 0,1% até 20% da arrecadação da empresa, até o limite máximo de R$ 2 bilhões. Além disso, serão consideradas atividades ilegais as apostas esportivas feitas em território nacional com empresas que possuam endereços eletrônicos no exterior e que, por consequência, não detenham a devida outorga para seu funcionamento.

Como limitações trazidas pela MP, restam impedidos de apostar os menores de 18 anos e qualquer pessoa que possa influenciar no resultado do evento. Em alguns casos, essa limitação se estende a cônjuges, companheiros e parentes até o segundo grau e qualquer pessoa que tenha acesso a informações privilegiadas da operadora de loteria de apostas de quota fixa.

Além disso, sócios administradores e acionistas de Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) não podem ser controladores de operadoras de loterias de apostas de quota fixa ou, tão somente, casas de apostas.

A ideia central trazida pela MP n. 1182/23 é a regulamentação de uma prática que vem crescendo muito nos últimos anos e, segundo a pesquisa realizada pela SimilarWeb, em 2022 as apostas esportivas obtiveram mais de 14 bilhões de acessos no mundo, com o Brasil liderando o ranking com 3.2 bilhões de acessos, abrangendo quase 25% do total. Ademais, o setor de apostas esportivas prevê um faturamento de até R$ 12 bilhões neste ano de 2023, que não seria tributado antes da MP.

Sendo assim, as partes relacionadas veem com bons olhos a regulamentação, pois o sistema de apostas se torna muito mais simples e transparente, com consequente crescimento do setor. Da mesma forma, o Governo Federal é um entusiasta, haja vista o aumento de sua arrecadação. Todavia, com a novel regulamentação, o usuário desses sistemas encontra-se diante de um dualismo, vez que terá mais proteções, porém terá o ônus de pagar tributos sobre a renda auferida - o que não acontecia antes.

