RS segue tropeçando

CPI da Corsan, estiagem, prejuízo econômico na agricultura e na pecuária e grave violação de direitos humanos são temas que agitam o meio político no Rio Grande do Sul.

CPI da Corsan

Malabarismo político do Governo Eduardo Leite não é suficiente e oposição à direita, que se declara independente, já está convencida de que a instauração da CPI da Corsan é inevitável, já que Governo insiste em levar adiante o processo de venda da estatal.

Só a ala progressista na Assembleia Legislativa (ALRS) possui 14 deputados. Cinco (05) assinaturas viriam do Partido Liberal (PL), que conta exatamente com cinco (05) Parlamentares. O líder do partido, Deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), admitiu publicamente a tendência do bloco político, no sentido de garantir as cinco assinaturas restantes, ainda nesta terça-feira (28/02).

O partido se diz favorável ao modelo de privatização, mas os deputados do partido entendem que irregularidade não se confunde com processo de privatização, ainda mais quando há inúmeras decisões do Poder Judiciário impedindo a finalização do contrato, inclusive no STF.

A Comissão Parlamentar de Inquérito vem sendo articulada desde o ano passado pelo Deputado Jéferson Fernandes (PT) e ganhou força já no início desta legislatura, muito em razão de problemas existentes em outras áreas essenciais ao desenvolvimento do Estado.

Crise hídrica e econômica no campo

Mais da metade do Estado está em situação de emergência, atingindo 85% do território gaúcho. Os prejuízos são superiores a 40 bilhões de reais, considerando somente o que deixará de ser colhido nos cultivos anuais de verão, como a soja, o milho, o feijão, o arroz e o tabaco. Prejuízos também são vistos no cultivo da uva, maçã, citros, noz-pecã, tabaco e erva-mate. A pecuária de leite e de corte também sofreu fortes prejuízos.

Diversas regiões do Estado foram afetadas e mais de 300 mil propriedades rurais foram atingidas pelos efeitos da Estiagem, com dezenas de milhares de famílias com dificuldade de acesso à água.

No ano passado vários alertas foram emitidos pela equipe técnica da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), cujos dados estão compilados em 09 Relatórios de Estiagem e que são assinados pela equipe técnica do órgão.

Não fosse socorro enviado pelo Governo Federal na quinta-feira, autorizando repasse de R$ 430 milhões para o enfretamento da crise no setor, os prejuízos seriam incalculáveis, com significativos reflexos na economia nacional.

Vinho, tortura e trabalho análogo à escravidão

O vale dos vinhedos, região composta pelos municípios de Bento Gonçalves (60%), Garibaldi (33%) e Monte Belo do Sul (7%), é considerado a primeira Denominação de Origem (DO) e indicação geográfica (IG) reconhecida do Brasil, sendo que em 2002 obteve do INPI o registro de Indicação de Procedência (IP).

Mas, nem tudo na região era um mar de vinhos. É que nesta semana descobriu-se que uma empresa terceirizada, que prestava serviço para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, em Bento Gonçalves/RS, utilizava tortura e trabalho análogo à escravidão no período sazonal, como a safra da uva. A PRF resgatou 206 trabalhadores em situação análoga à escravidão na cidade.

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da ALRS está debatendo o tema e a Bancada negra cobra da Mesa Diretora comissão para investigar combate ao trabalho escravo no Estado, sobretudo depois de notícia veiculada por um jornal local dando conta do envolvimento de milícia, a reforçar ainda mais a tese de que se trata de uma organização criminosa.

De acordo com os deputados Matheus Gomes (PSOL), Laura Sito (PT) e Bruna Rodrigues (PCdoB), a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no Estado do Rio Grande do Sul (COETRAE/RS), órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Cidadania e dos Direitos Humanos (SJCDH) e que tem por objetivo a proposição de mecanismos para prevenção do trabalho escravo, apresentou poucas ações efetivas em seus quase dez (10) anos de atuação.

Curioso é que a pasta responsável pelos direitos humanos também esteve recentemente envolvida em outro desgaste político, já que Mateus Wesp, Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, indicado pelo Governador, que se autodeclarou um "governador gay" em cadeia nacional, é publicamente contrário a políticas de igualdade de gênero e combate à violência contra a população LGBTQIAPN+.