São apenas dois lados da mesma viagem... E sim, tem gente a sorrir e tem gente a chorar

Foto: arquivo pessoal.

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Diretora de assuntos regulatórios e novos negócios DAE Jundiaí - SP. Doutora em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Bacharel em Geografia e Mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN

Parodiando a música Encontros e despedidas, interpretada por Maria Rita com letra de Milton Nascimento e Fernando Brant, é possível refletir o cenário dos serviços de água e esgoto no Brasil.

A desigualdade é patente, não só na distribuição de renda, mas também na distribuição do acesso aos serviços. É temeroso perceber que as assimetrias só aprofundam e o mais temeroso é que vão ficando cada vez mais concentradas nas periferias.

Não podem ser negados os esforços e os avanços ocorridos nos últimos anos e nos últimos séculos, porém, ainda são desproporcionais as necessidades reais direcionadas para uma população real que clama por deixar de ser invisível e se tornar mais do que um número ou um indicador.

Ao mencionar números ou indicadores, é salutar apontar o risco de se fazer uma leitura "nua e crua" dos dados muitas vezes divulgados. Critérios devem ser considerados para aproximar realidades, como forma de comparar "os iguais", pois uma interpretação incoerente pode gerar comprometimento nas diligências do processo de elaboração das políticas públicas. Por exemplo, para analisar a coerência de informações e avaliar, é preciso ter uma adoção de diferentes critérios de agregação. Para os serviços de saneamento básico, Kingdom destaca dimensões de escala, de escopo e de processo de todo o cenário.

Cada município no Brasil tem sua história e peculiaridade, é como uma colcha de fuxico. Juntos, formam um belo mosaico. Porém, há que ter atenção de que cada peça é uma, assim como cada município é único. São essenciais aos estudos para agregação toda a dimensão ambiental, social e política que perpassam a gama de possibilidades que envolvem diretamente os usuários dos serviços.

Continua após a publicidade

Por exemplo, uma estratégia do governo federal que tem foco na otimização dos serviços e aumento de escala é a prestação regionalizada. Essa modalidade pode, inclusive, permitir o acesso aos recursos. Foi editado, em 24 de dezembro de 2020, o Decreto Federal nº 10.588/2020, que trata da prestação regionalizada e em seu artigo 2º, § 1º. Interessante é verificar que esse acesso não é aleatório, ele possui condicionantes como:

Demarcação das unidades regionais de saneamento, notadamente nos locais que compreendem municípios cujos serviços de saneamento sejam prestados por Companhias Estaduais de Saneamento Básico; Aderência do titular dos serviços à estrutura de prestação regionalizada; Estruturação do cenário de exercício da titularidade e da governança em cada mecanismo de prestação regionalizada; Confecção ou atualização dos Planos Municipais ou Regionais de Saneamento, que deverão contemplar todos os sistemas, urbano e rural.

Por fim, é incontestável que não existe uma receita mágica ou mesmo uma estratégia política que seja implementada de maneira engessada. É fundamental voltar a atenção para as singularidades e principalmente para o foco. Nesse sentido, o alvo é não perder de vista o bem-estar da população, garantir a salubridade e a dignidade, afinal, é uma mesma viagem com dois lados diferentes e, pasmem, tem gente sorrindo, mas em sua grande maioria nesse cenário tem muito mais gente chorando.

Referência

KINGDOM, W. D. Models of aggregation for water and sanitation provision. (Water Supply and Sanitation, Working Note nº1). Washington DC: World Bank, 2005.