Sinal de Alerta: uma Reflexão sobre os 10 Anos da Lei Anticorrupção Empresarial

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP). É membro do Centro de Investigação em Governo Aberto e Transparência (CIGAT)

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Titular da UDESC. É líder do Centro de Investigação em Governo Aberto e Transparência (CIGAT). É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Há 10 anos, foi publicada no Brasil a Lei Federal nº 12.846/2013, cujo propósito é o de orientar a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Apelidada como Lei Anticorrupção (doravante LAC), Lei da Empresa Limpa ou ainda Lei Anticorrupção Empresarial (LACE), a sua inovação consiste no preenchimento de uma específica lacuna do nosso ordenamento jurídico para permitir que a punição por atos lesivos ao patrimônio público, praticados a partir da vigência da Lei, não fique restrita ao agente - pessoa física - que o praticou. Noutras palavras, a partir do vigor da LAC, para além do CPF, as pessoas jurídicas - CNPJ - antes inatingíveis por falta de uma legislação específica, poderão ser responsabilizadas civil e administrativamente por práticas de corrupção.

Neste artigo, buscamos identificar repercussões da LAC no setor privado, bem como no público subnacional, pois é sabido que as suas especificidades - atribuir competência para (i) instauração, processamento e decisão do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR); (ii) celebração de Acordo de Leniência e; (iii) aferição do programa de integridade das pessoas jurídicas que mantenham relação com os órgãos públicos - demandam que Estados, Distrito Federal e Municípios também elaborem regulamentos próprios e implementem uma estrutura administrativa a fim de garantir a eficácia da LAC nos seus respectivos campos de ação.

Destaca-se que pesquisas atualizadas envolvendo esse tema se justificam não apenas pela passagem do 10º aniversário da LAC, mas porque não obstante a adoção de diversas medidas institucionais e legais, das quais a LAC é apenas um dos exemplos, práticas com indícios de corrupção, em todos os níveis de governo, permanecem sendo frequentemente reportadas na mídia nacional [1] [2].

Curioso notar que, no seu texto, a LAC não assume uma definição direta para corrupção e que essa palavra só é literalmente citada uma única vez, fato que, para nós, denota haver certo desconforto no meio político para lidar concretamente com esse termo. No entanto, quando se analisa o "conjunto da obra", pode-se inferir que corrupção empresarial são atos lesivos à administração pública, praticados por qualquer tipo de entidade, e que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, os princípios da administração pública ou compromissos internacionais assumidos pelo país. Tais atos estão listados no artigo 5º da Lei.

Hage [3] nos lembra que a LAC é consequência do PL nº 6.826, apresentado ao Legislativo, pelo Poder Executivo Federal, ainda em 2010, mas somente aprovado no Senado e sancionado em meio às pressões, sociais e institucionais - nos planos nacional e internacional - que marcaram o país no ano de 2013. Destaca-se, contudo, que embora a vigência da LAC tenha sido estabelecida para o mês de janeiro de 2014, a sua eficácia, de certa forma, foi ainda mais "atrasada", uma vez que a sua necessária regulamentação só veio ocorrer, no âmbito do Poder Executivo da União, a partir da edição do Decreto Presidencial nº 8.420, de março de 2015. Informa-se que essa regulamentação, inclusive, já sofreu modificações mediante o Decreto Presidencial nº 11.129 de 2022, que revogou por inteiro o de 2015.

No que diz respeito a repercussões da LAC no ambiente privado, pesquisa efetuada com executivos de grandes organizações empresariais pela Transparência Internacional indicou os efeitos positivos da LAC, especialmente no que se refere à disseminação de sistemas de integridade e da cultura de compliance neste ambiente. Contudo, essa mesma pesquisa também indicou que a efetividade desses mecanismos, bem como os investimentos das empresas nessa direção, podem já estar sendo afetados, visto que, na percepção de um a cada cinco entrevistados, a capacidade das agências para aplicar sanções (enforcement) pelo descumprimento desses sistemas diminuiu nos últimos cinco anos [4].

Já no que tange ao setor público do âmbito subnacional, nos achados compilados por Silva e Brunozi Junior [5] em um estudo realizado entre fevereiro e maio de 2020, constatou-se que, naquele lapso temporal, os seguintes Estados ainda não possuíam qualquer norma regulamentando a LAC: Acre, Amapá, Bahia, Piauí e Roraima. Esses mesmos entes, juntamente com Amazonas e Sergipe, são novamente mencionados noutro levantamento como unidades da federação onde não há apuração de atos de corrupção com base na LAC [6].

Some-se a isso as informações contidas no relatório produzido em conjunto pelo Banco Mundial e o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) reportando que: (i) a LAC ainda não está regulamentada em aproximadamente 60% dos municípios brasileiros; (ii) cerca de 25% dos municípios do país não apresentam Unidades Centrais de Controle Interno (UCCI) estruturadas; (iii) dos municípios que apresentam algum nível de estruturação de UCCI, 83% contam com equipes com quantidade de funcionários(as) inferior a cinco pessoas, o que, de acordo com o relatório, inviabiliza a atividade de Controle Interno em sua totalidade e; (iv) apenas 20,6% dos municípios brasileiros contam com regulamentação de conflito de interesses [7].

Diante do exposto, conclui-se que, passados dez anos da LAC, os efeitos esperados nos ambientes público e privado parecem estar distantes daqueles que se manifestaram nos clamores sociais e institucionais pela sua aprovação. Enquanto no âmbito privado fica caracterizado um certo arrefecimento dos esforços de compliance, em virtude do "descrédito" sobre a capacidade das autoridades em aplicar sanções nos casos de descumprimento das normas, no âmbito público sua regulamentação ainda não é uma realidade em um número representativo de Estados e municípios. Como em qualquer "aniversário", as expectativas eram de que as comemorações pudessem ser mais efusivas, mas talvez para isso sejam necessários mais dez anos e um avivamento das pressões sociais e institucionais semelhantes às que singularizaram o ano de 2013.

