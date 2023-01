Sobre adornos, medalhas e signos de precedência: o anacrônico imbróglio da faixa presidencial e seus reflexos para a estabilidade do poder

Thiago de Mello Azevedo Guilherme, Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru-SP. Doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC-SP. Membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos e do Núcleo de Memória da OAB-SP. E-mail: thiago.azevedo@azevedoguilherme.adv.br

Há alguns dias os jornais e as redes sociais vêm noticiando uma possível relutância do presidente Jair Bolsonaro em participar da cerimônia de transmissão do cargo - e da faixa presidencial - no 1º de janeiro que se avizinha. Por mais desencontradas que possam ser as informações, o que se sabe até aqui, conforme o relatou o próprio vice-presidente Mourão[1], é que o atual incumbente teria manifestado aos mais próximos o desejo de não entregar a faixa, evitando, assim, a "chancela" ao presidente eleito e ao processo eleitoral como um todo.

O presente artigo pretende analisar de modo singelo as consequências de tal gesto, ponderar sobre os aspectos semióticos e fenomenológicos dos adornos utilizados como signos de poder, nos seus mais variados tipos, bem como analisar alguns traços da cerimônia de transmissão do poder no âmbito do Poder Executivo, materializada na entrega da faixa presidencial.

Das tradições e da tradição: o problema semiótico da faixa presidencial e do ritual da transmissão do poder

Quando verificamos a definição de "tradição" nos dicionários filosóficos, bem como a própria ideia do que seja 'tradição' no sentido jurídico do termo, encontramos como ponto central um ato de "entrega". A coisa efetivamente entregue pode ser tangível ou mesmo intangível, como é o caso de algo invisível, como a "posse", a "propriedade", ou até mesmo a 'cultura' de uma civilização (acepção mais comumente usada quando pensamos em 'tradição'). Por essa mesma razão, a tradição ficta existe como uma ferramenta ou instrumento que permite ao Direito realizar de modo ficcional essa troca, de uma pessoa à outra, mesmo quando o objeto transmitido não seja passível de apreensão física. Dentre essas "coisas" que escapam à mão humana - mas que ainda assim podem ser transmitidas - podemos citar o próprio poder.

É pela importância simbólica da cerimônia e pela dificuldade de se lidar com a fugacidade do elemento transmitido, que a provável ausência do Presidente da República da cerimônia de "tradição" do poder, consubstanciada na transmissão da faixa presidencial, cria um inegável embaraço ao novo mandatário, ainda que tenha sido este alçado à posição pelo voto da maioria da população e diplomado pela Justiça Eleitoral. Na falta da cerimônia de entrega da posição - com todos seus benefícios e encargos - o incumbente que se despede atua de modo leviano, rompendo voluntariamente o fio invisível que permite à comunidade reconhecer a continuidade pacífica do poder de governo, e que remete ao ato constituinte originário. Afinal, o "poder executivo" (ou "função executiva", para os mais puristas da doutrina constitucional), ainda que passe de Presidente a Presidente, é o mesmo que fora instituído em outubro de 1988. E essa 'identidade' do cargo - e dos poderes a ele conexos - que está materializada no símbolo que é a faixa presidencial.

Não por outra razão é que dizemos que o Presidente que deixa o cargo é quem dá posse ao sucessor[2]. Esse elemento da "entrega" é de imensa importância: o Presidente eleito em nenhum momento deve agarrar com suas mãos a faixa presidencial. É - ou deveria ser - o incumbente que deixa o posto quem deve tirá-la de si e colocar sobre a cabeça e peito do recém-chegado. Em nenhum momento o eleito toca a faixa antes de ser com ela vestido. Esse ritual de precedência e abdicação comunica com clareza que a transição do poder está a dar-se sem violência, condição sine qua non para o exercício pacífico do poder e das funções executivas de então em diante.

Hannah Arendt em seu ensaio "O que é a autoridade", parte integrante do livro "Entre o passado e o futuro", trata do problema da continuidade do poder que, para ser (re)instaurado uma e outra vez com a necessária legitimidade, deve remeter à origem, à fundação[3]. A célebre pensadora argumenta também sobre aquilo de invisível que une o poder atual àquele do princípio - seu momento fundacional, que constitui, explica e justifica o 'poder'.

Nesse sentido, para além de seu aspecto lúdico, a cerimônia de transmissão da faixa presidencial, de mão a mão, é um ato pacificador, pois implica no reconhecimento do novo poder por parte do poder que sai de cena. É, portanto, justamente por tais características de "purificação" do poder do entrante, que Bolsonaro regateia em passar a faixa ao eleito Lula: fazê-lo seria abdicar de toda narrativa bélica e desafiadora que foi seu mote nos últimos anos, bem como seria apostar na paz como forma de existência - o que, ao que tudo indica, não é de seu feitio. A exaltação do conflito, do ruído e da instabilidade são as únicas cartas que lhe restam no tabuleiro político.

A faixa como adorno suntuário da etiqueta das cortes e seu anacronismo na república democrática

Faz sentido a preservação da cerimônia de transmissão da faixa presidencial? Não seria tal símbolo algo por demais vetusto para os objetivos de uma democracia que se pretende aberta ao futuro e à igualdade entre os cidadãos? Para tentarmos responder à essas perguntas, penso que devemos olhar com alguma atenção para a 'natureza' da faixa em si, bem como para a história e as funções dos símbolos de distinção, como as medalhas, comendas, colares, cetros e demais adornos distintivos.

O Brasil não é o único país que adota a faixa presidencial. Dentre nossos vizinhos, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Argentina e Paraguai fazem uso do referido ornamento. Entre estes, ainda, a Bolívia, ademais da faixa, adorna o eleito, em sua cerimônia de posse, com um colar de ouro que remete aos adereços dourados dos líderes pré-colombianos. Argentina e Paraguai, por sua vez, fazem uso também de um cetro, entregue ao eleito. Como se nota, a cerimônia de posse e transmissão do poder visa adornar um cidadão comum, num dia específico, mediante um ritual meticulosamente programado, com o objetivo de tornar evidente a todos os espectadores, os poderes e responsabilidades que, de então em diante, pousarão sobre seus ombros. Em uma interpretação livre, a faixa adorna o peito, o colar o pescoço e o cetro simboliza o poder de guiar e conduzir (tal como o cajado do pastor de ovelhas ou mesmo a batuta do maestro). A semiótica evidente é a da seleção daquele que deve conduzir o povo, ainda que temporariamente.

Cabe ressaltar a ausência da coroa no inventário de distinções admissíveis nas repúblicas modernas. Símbolo por demais assemelhado à auréola dos anjos e santos, a coroa ficou suficientemente vinculada às monarquias do antigo regime, o que até hoje implica em sua rejeição.

Podemos, portanto, ante suas características destoantes, ver nos adornos distintivos, e na faixa presidencial em específico, um curioso resquício das leis suntuárias, parte integrante do vasto ordenamento de leis e regulamentos que ordenavam as regras de precedência, trajes e linguagem especificas no trato entre os diferentes que compunham a corte[4]. Percebemos justamente nesse ponto como muito ainda resta daquele antigo mundo no modo pelo qual contemplamos o poder: "Há uma lógica na sociedade de corte. É a da etiqueta: cada pessoa, cada classe conhece o seu lugar e respeita o dos outros"[5]. Essa forma de comunicação visual, que transmite a informação sobre quem é quem, e sobre onde e como cada um pode se portar e trajar, permite uma conversa pública, feita apenas com gestos e olhares. É essa a primeira característica que está por detrás da simbologia da faixa[6] e de outros símbolos de distinção. Percebemos, portanto, que sob esse aspecto original e efetivamente 'suntuário', poderíamos asseverar que a faixa se tornou, numa sociedade democrática constituída por pares e iguais, um enfeite fora de moda.

Continua após a publicidade

Entretanto, algo de paradoxal permanece oculto no fenômeno do 'poder'. Todos sabemos que nas atuais democracias presidencialistas contemporâneas, o poder dos chefes do executivo é sempre, em maior ou menor medida, controlado e limitado pelo parlamento (e, mais recentemente, até mesmo pelo Judiciário quando interpreta as leis e a constituição). Diante desse cenário, faz sentido preservarmos a faixa como um sinal algo folclórico de um poder que se esvai dia após dia? Em outras palavras, por que insistimos na faixa? Talvez possamos buscar uma resposta justamente na ambiguidade que todo poder encerra.

O curioso aspecto lúgubre dos ornamentos distintivos

A utilização legítima do adorno distintivo, seja ele uma medalha, uma insígnia de ordem ou uma faixa presidencial, portanto, não pode ser legitimamente afastada da cerimônia de sua outorga. A cerimônia funciona como um ritual de purificação do poder que as insígnias representam, pois todo poder é, em si, também uma violência em potencial. Assim, toda distinção somente pode ser considerada válida (ou seja, uma 'diferença purificada') se sua concessão tiver observado ritos específicos. Pode parecer estranho àqueles pouco acostumados ao pensamento mágico que sustenta as simbologias, mas é nesse ponto que se apoia - a nosso ver - a estratégia política do futuro ex-presidente: ele quer a todo custo manchar, macular o poder do qual será investido Lula[7]. Assim, ao menos num pretenso plano 'metafísico', o 'poder' do novo governo estará (aos olhos dos apoiadores de Bolsonaro) sempre eivado de impurezas, sendo, portanto, pouco diferençável da violência[8] dos usurpadores. A aposta nessa leitura mística do poder é o que pode, em tese, fazer perdurar uma chama de inconstância a assombrar o planalto pelos próximos anos.

É por esse motivo que ousamos afirmar que o ataque à cerimônia de posse e transmissão do poder é, em última análise, um derradeiro gesto desesperado - talvez até intuitivo e pouco consciente - de um tipo muito peculiar de raciocínio: o pensamento mágico-religioso que grassa os ambientes dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Um pensamento que se aproveita de símbolos e rituais para compreender, aceitar, domesticar e, até mesmo, sabotar o poder. Mas que, ao mesmo tempo, traz à luz esse aspecto ambíguo e paradoxal do poder - aspecto com o qual as democracias têm sérias dificuldades em lidar.

Saber se essa aposta será suficiente para manter a horda eriçada, é mera futurologia. Tais incertezas, contudo, não impedem o observador atento de asseverar, de uma vez por todas, ser essa atitude uma estratégia covarde, daqueles que não aceitam o persistente papel e a função dos ritos e cerimônias numa república. Tais questões, talvez, sejam um sinalizador de que abolir a faixa presidencial e os rituais de transmissão civilizada do poder seja muito mais difícil do que supõem alguns, mesmo em uma sociedade livre, democrática e igualitária.

Notas

[1] Mourão: Bolsonaro deve entregar faixa e provocar Lula "no ouvidinho" | Metrópoles. Disponível em: https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/mourao-bolsonaro-deve-entregar-faixa-e-provocar-lula-no-ouvidinho>. Acesso em: 18 dez. 2022.

Continua após a publicidade

[2] Como cantado pelo imortal Gilberto Gil, em sua magistral "Não tenho medo da morte": "Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente. Assim como um presidente, ando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, sabendo que já me vou".

[3] Nas palavras de Arendt, "No âmago da política romana, desde o início da República até virtualmente o fim da era imperial, encontra-se a convicção do caráter sagrado da fundação, no sentido de que, uma vez que alguma coisa tenha sido fundada, ela permanece obrigatória para todas as gerações futuras. Participar na política significava, antes de mais nada, preservar a fundação da cidade de Roma. Eis a razão por que os romanos foram incapazes de repetir a fundação de sua primeira polis na instalação de colônias, mas conseguiram ampliar a fundação original até que toda a Itália e, por fim, todo o mundo ocidental estivesse unido e administrado por Roma, como se o mundo não passasse de um quintal romano". ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. P. 162.

[4] "As maneiras servem à circulação, à atribuição do respeito; permitem valorizar os poderosos, venerá-los; a etiqueta só se compreende a partir de uma estratégia política. Aparece e afirma-se junto com a constituição das cortes - este espaço estranho, hoje desaparecido, que era um misto de doméstico e público, circundando os príncipes e maiores senhores". RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no antigo regime. P. 24.

[5] RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no antigo regime. P. 9.

[6] "Toda uma 'pequena ética', repleta de conteúdos e maneiras, se divulga e, por seu meio, também uma micropolítica: os gestos significam educação e riqueza; através deles a sociabilidade burguesa e de classe média encontra uma expressão eficaz, muitas vezes solene. (...) Da etiqueta do Antigo Regime, o que pode restar hoje, quando a sociedade mudou tanto? Pouco mais que pastiches. Stendhal e Proust, argutos, maldosos, que em seus tempos souberam distinguir a fineza que pode ser simples do exibicionismo arrivista, continuam atuais em sua crítica zombeteira às maneiras impostadas de novos-ricos e novos-nobres". RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no antigo regime. p. 10.

[7] Ao tratar da diferença entre o 'poder puro' e o 'poder impuro', René Girard teorizou sobre o papel da perda dos rituais de diferença entre o 'herói' e o 'usurpador': "A crise sacrificial, ou seja, a perda do sacrifício, é a perda da diferença entre a violência impura e a violência purificadora. Quando se perde essa diferença, não há mais purificação possível e a violência impura, contagiosa, ou seja, recíproca, alastra-se pela sociedade. A diferença sacrificial, a diferença entre o puro e o impuro, não pode ser apagada sem que com ela sejam apagadas todas as outras diferenças. Ocorre então um único processo de invasão pela reciprocidade violenta. A crise sacrificial deve ser definida como uma crise das diferenças, ou seja, da ordem cultural em seu conjunto. De fato, esta ordem cultural não é senão um sistema organizado de diferenças; são os desvios diferenciais que dão aos indivíduos sua 'identidade', permitindo que eles se situem uns em relação aos outros" (GIRARD, René. A violência e o sagrado. p. 67).

[8] Cumpre relembrar aqui o célebre ensaio de Walter Benjamin, 'Crítica da violência', em que o célebre ensaísta berlinense analisava o aspecto paradoxal da 'violência' e do 'poder', duplos de uma mesma natureza, e que somente se diferenciam de modo efêmero mediante procedimentos muito específicos.