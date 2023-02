Sobre ChatGPT, Fetichismos, Imaginários, Linguagem e Tecnologia

Foto: arquivo pessoal.

Lucas Busani Xavier, Graduado e Mestrando em Administração de Empresas (FGV - EAESP), estuda principalmente consumo de videogames sob a lente da Teoria das Affordances | Twitter: @BusaniLucas

No recente artigo sobre chatGPT e outras tecnologias análogas, publicado nesse mesmo espaço, Rubens de Almeida e Eduardo de Rezende Francisco me deixaram muito intrigado. O texto abre com um olhar positivo sobre a ferramenta, sugerindo benesses fundadas em um certo elitismo linguístico e questiona sobre o futuro dos "escritores humanos". Mas, termina enfatizando as limitações da ferramenta em termos jornalísticos positivistas, questionando sua capacidade de ineditismo de ideias, e vincula esses fatores à falta de "alma" da ferramenta, que seria incapaz de aterrissar "sobre o território dos humanos, pois virá de um conjunto de referências digitais sem vínculos físicos diretos com os fatos que pretenderá relatar".

Digo que fiquei intrigado pelo seguinte motivo: apesar do texto terminar com um tom crítico ao fetichismo - o texto não usa esse termo - que vem sendo aplicado tão amplamente a esse tipo de tecnologia, com insinuações de que ela seria capaz de replicar criações verdadeiramente humanas, ele ainda faz uso da linguagem que domina os imaginários desses tantos fetichistas tecnológicos.

Aqui, fetichismo tem um significado preciso: atribuir valores/atributos circunstanciais, ou mesmo imaginados, a objetos, como se fossem fundamentais, essenciais, intrínsecos. Um exemplo corriqueiro de fetichismo tecnológico é atribuir, em absoluto, avanço tecnológico com progresso humano. Ora, um avanço tecnológico só representa progresso humano quando é utilizado para o bem da humanidade, não em absoluto. Além disso, dada a complexidade de delimitar o que esse "bem" seria, a ideia passa a ser ainda mais escabrosa.

Esses fetichismos tecnológicos alimentam um imaginário muito forte que temos sobre o que tecnologias e avanços tecnológicos significam, e como deve ser nossa relação para com eles. Essa alimentação passa, em grande parte, pelo uso da linguagem.

O termo Inteligência Artificial não é novo, tentou se popularizar em meados dos anos 1980, mas a tecnologia não impressionou, e demonstra um ótimo exemplo de linguagem fetichista que alimenta imaginários. O uso do termo "inteligência" tem um papel de analogia, mas é percebido como metonímia. Veja, a máquina não exerce inteligência como a entendemos para seres humanos, ela o exerce analogamente, mas a sua forma, não de maneira substituível. Mais interessante, ainda que agregado ao termo "artificial", significando "não de verdade", a confusão ainda ocorre, e de Inteligência Artificial entendemos "máquinas que pensam como humanos", ainda que isso seja um completo absurdo.

Depois denominado Aprendizado de Máquina, termo um tanto mais honesto, mas ainda assim com seus problemas - ainda que ele delimite que é um aprendizado próprio da máquina, é ambíguo se não seria uma máquina que aprende -, ele se popularizou muito mais, até pelos resultados muitos mais palpáveis e valiosos que foram capazes de entregar, principalmente a partir dos anos 2010 - sim, meus caros, estamos nos anos 2020 já faz algum tempo, acredite se puder. Hoje, a ferramenta do momento é o chatGPT e, mais uma vez, rodeado de fetichistas tecnológicos e seus discursos, linguagem e imaginários.

Acredito que Rubens e Eduardo não façam parte desse grupo, ou pelo menos pressuponho por como termina o texto. Mas me incomoda como tratamos - agora de forma mais ampla - esse tipo de ferramenta como capaz de escrever, pensar, aprender, acertar, errar, ponderar, escolher não de maneira análoga a como o fazem serem humanos, mas substituindo-os, em pé de igualdade.

Fazia tempo que não descobria uma sigla que me causasse tanto espanto e tristeza: NLU, Natural Language Understanding. Ora, o que falta a esse tipo de tecnologia é exatamente entendimento, understanding, verstehen, use a língua que quiser, continua sendo um absurdo!

Não é de hoje que tiramos da ficção os imaginários que sustentam o interesse científico necessário para que avanços tecnológicos sejam realizados. Muito do que vemos hoje, dentro de quase qualquer ramo científico, provém de um notório interesse que, em muitos casos, tem origens ficcionais. A vida replica a arte. Mas é preciso que nos mantenhamos conscientes daquilo que é, do que o que imaginamos ser, do que gostaríamos que fosse e do que talvez nunca venha a ser.

Se hoje ferramentas como chatGPT ameaçam o emprego e o ganha pão de muitos trabalhadores, é porque nossa sociedade falhou miseravelmente, entregando para tantos trabalhadores tarefas indignas da capacidade e da riqueza humana. Uma ferramenta desumana como essa só poderia ocupar um cargo desumano, e é uma derrota que esse cargo seja, hoje, ocupado por um humano, que, para aumentar a desgraça, em pouco será substituído.

No momento que despimos o fetiche e nos deparamos com a nudez ascética do que são efetivamente essas tecnologias, talvez elas já não sejam mais interessantes. Talvez, as discussões que devamos ter sobre elas não sejam tão parecidas com aquele livro de ficção que tanto gostamos de ler - ou ao menos de falar que lemos -, ou aquele filme com efeitos especiais tão bonitos. É provável que as discussões reais sejam muito mais terrenas, que nos obriguem a repensar como estruturamos nossas relações de trabalho e, por consequência, nossa sociedade como um todo. Idealmente, serão discussões que tomam princípios humanistas, mas temos que o tecnicismo fetichista tenha se colocado já com força, perante tal abordagem.

Aproveito o espaço para recomendar uma obra de videogame (minha especialidade) que traz uma discussão mais interessante do que traz o mainstream de sci-fi: Nier Automata. Mais do que perguntar "e se robôs fossem serem humanos?" e responder sem muita profundidade, sua narrativa pergunta ao próprio jogador "como achar significado, em um mundo onde nada mais faz sentido?" e deixa para que o próprio ache suas respostas. E não é essa, também, uma discussão que deveríamos ter? Não é o nosso mundo, também, saturado de avanços, e escasso de significados que sustentem a existência humana? Recomendo fortemente.