Sobre o PL das Fake News e Válvulas de Escape

Lucas Busani Xavier, Graduado e Mestrando em Administração de Empresas (FGV EAESP). Estuda culturas de consumo, com foco em videogames, e a relação humano-tecnologia sob a lente da sócio-materialidade| Twitter: @BusaniLucas

O PL 2630, famoso PL das Fake News, causou enorme alvoroço nos últimos dias. Com razão. Ainda assim, terminou sendo deixado para depois. Quando? Não sabemos. Depois. Mesmo após ler o PL e algumas manifestações a seu respeito, ainda tenho dúvidas sobre onde e como me posiciono. Provavelmente, algo entre o comentário de Ronaldo Lemos no Twitter, o pragmatismo de Wilson Gomes em sua coluna recente e a crítica de Madeleine Lacsko em sua coluna sobre o pânico moral que tomou conta do debate. Meu ponto aqui não é debater o PL em si, mas a forma como ele foi defendido por parte da militância progressista nas redes.

Dentre as figuras citadas, entendo ser consenso dois fatores: um, de que existia uma intenção de combate a problemas reais e complexos a partir do PL; mas, dois, ela não só é insuficiente para tanto, como ainda pode gerar novos problemas. Alguns defenderão que uma regulação ruim é melhor do que regulação nenhuma, outros que é preciso debater mais para um PL melhor. De qualquer forma, se o PL é tão questionável e errôneo, além do movimento de rebanho que embarcou no pânico moral do "é pelas crianças", o que poderia justificar a defesa com unhas e dentes de uma solução que pouco - se algo - resolveria?

Acho que a resposta passa por entender que, se um dia a PL foi sobre as Fake News, "hoje é um projeto sobre muitos interesses", como elucidou Wilson. Interesses esses que podem permitir, por exemplo, o "salto lógico" elucidado por Madeleine de achar que o PL impediria e/ou diminuiria a disseminação dos assassinatos em escola que vem crescendo no país desde o início do século. Tal discussão me remete a um trecho famoso de uma palestra do filósofo psicanalista Slavoj Zizek , onde ele comenta sobre o consumo verde e a ilusão disseminada por seus praticantes.

Zizek explica no vídeo (acima) como a relação entre o consumismo e a conscientização sobre seus males mudaram radicalmente: se, no século passado, a conscientização levou pessoas a negar o consumismo em prol novos paradigmas, muitas vezes sustentados por pautas progressistas legítimas - como meio ambiente, desigualdade, fome, direitos LGBTQIA+ etc. -, hoje, as grandes corporações nos oferecem produtos que permitem que a manutenção do consumismo em toda sua insustentabilidade e malefícios, mas sem arcar com a culpa que advém de ser um consumista conscientizado. Em seu exemplo, compraríamos um café no Starbucks, mesmo ele sendo mais caro, em troca da garantia de que a empresa direcionaria parte dos lucros para causas humanitárias diversas. Assim, não é preciso mudar seu modo de vida, brigar pelas pautas em efetivo ou questionar estruturas de poder. Basta apenas continuar consumindo como antes, só que agora produtos de marcas "conscientes", as famosas woke brands.

A meu ver, a defesa ferrenha do PL que vimos nas redes se assemelha muito ao comportamento descrito por Zizek: quando confrontado com um problema grande demais para que eu, sozinho, consiga resolver, me apego a comportamentos obsessivos e inefetivos, mas que me trazem alívio perante o sentimento de culpa por minha incapacidade individual de resolver tal problema. Apesar de normalmente pensarmos a culpa como gerada a partir de resultados de nossas ações, estudos mostram que o sentimento de responsabilidade sobre certo resultado negativo já é suficiente para geração do sentimento (Antonetti & Baines, 2015). No caso do PL e todas as discussões que passam a englobá-la - não mais Fake News, mas regulação das redes, das Big Techs, combate à violência e ódio etc. - o sentimento de culpa surge da junção entre incapacidade de individualmente realizar algo efetivo com o sentimento de responsabilidade sobre o problema. A partir disso, apoiar dogmaticamente o PL passa a ser não apenas uma válvula de escape para a culpa, mas me possibilitam fazê-lo sem me tirar da minha "zona de conforto". Sem questionar os paradigmas e estruturas que, se alterados, poderiam trazer uma mudança efetiva e soluções para os problemas apontados.

É espantoso para mim ver uma discussão sobre o combate ao domínio das Big Techs nas redes e suas práticas nefastas, sem que seja levantada uma bandeira sobre Software Livre (nem mesmo código aberto!). As estruturas que hoje governam as plataformas como Facebook, Google e Twitter e delimitam nossa relação uns com os outros e perante elas não são nada além do resultado do avanço de um paradigma de softwares fechados, proprietários, secretos. Não é apenas abrir o código, o que o movimento de Software Livre prega é todo uma nova relação entre desenvolvedores e usuários de todo e qualquer tipo de software. Mas essa solução seria trabalhosa, penosa individualmente. Defender a regulação do Google é simples e me permite continuar usando o Google, mas fazer e promover o uso de buscadores alternativos como o DuckDuckGo ninguém quer. Acusar o WhatsApp por sua coleta de dados massiva, falta de segurança e brechas para golpes é fácil, passar a usar o Signal e convencer seus próximos de fazê-lo dá trabalho.

A proposta de qualquer software proprietário sempre foi a de alienação em troca da facilidade. Algo como "não se preocupe, mantenha-se ignorante sobre essa tecnologia que agora governa todos os aspectos da sua vida e nós desenvolveremos ele da maneira mais intuitiva e fácil de usar possível". A proposta do Software Livre é mais penosa, exige aprendizado e engajamento, e, em muitos casos, o uso de ferramentas em eterno desenvolvimento - não que isso também não aconteça hoje no Twitter de Musk. Mas, em troca, oferece uma libertação através da conscientização e da participação. O Software Livre não propõe apenas uma questão de abertura de código ou licenciamento, é um posicionamento ético e político, sobre como a relação que formamos para com e em relação aos softwares e tecnologias que desenvolvemos e utilizamos.

O estado atual das redes, a dominação delas por corporações, pelas Big Techs e pelo ".com", todas formas fechadas e proprietárias, não aconteceu nem por acaso e nem da noite para o dia. Foi um processo que se alonga, e com o qual a sociedade como um todo decidiu embarcar, ludibriada pelo glitter das tecnologias que nos foram vendidas. Achar que um PL poderá solucionar a complexidade e robustez do problema atual das redes e das Big Techs por trás delas parece servir a um propósito não tão nobre afinal: redimir a culpa por um problema que não consigo e nunca fiz nada para resolver, mas sem precisar engajar com nenhuma ação efetiva para combatê-lo.

Ainda assim, nada disso é achar que o problema que o PL deveria resolver não exista. Não é dizer que está tudo bem e que nada deve ser feito. Mas apontar as brechas em como abordamos a situação. Também, não é abertura para mais moralismo, acusando os defensores do PL de algo que não seja, também, consequência de processos complexos que tomam conta da atualidade. Problema esse que me faz pensar que outra coluna pode ser necessária para fechar o assunto. Dessa vez trazendo Mark Fisher, Nancy Fraser e Frank Zappa. Em breve.

