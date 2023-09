Sociedade Protetora dos Desvalidos: 191 anos de memória, ancestralidade e (re)conexões intercontinentais

Imagem: arquivo pessoal.

André Luis Nascimento dos Santos, Vice-diretor da Escola de Administração da UFBA e Coordenador Adjunto do Centro de Estudos Afro Orientais da UFBA e Coordenador da Milonga: Laboratório de Extensão e Pesquisa em Direitos Humanos, Políticas Públicas, Gestão da Diversidade e Cidades Inteligentes

Peço licença a ancestralidade de todos irmãos e irmãs que fazem parte da construção dessa instituição secular que nos lega a solidariedade afro-brasileira por entre gerações de homens e mulheres negras que no curso das suas trajetórias terrestres contribuíram e ainda contribuem para a formação e o fortalecimento dessa nação que é o Brasil. Desde os nossos ancestrais escravizados, passando pelos nossos ancestrais libertos (alforriados) do século XIX e os cidadãos negros do século XX, um projeto negro foi gestado a partir de organizações como essa, tendo nelas claro o propósito de resistência face ao racismo estrutural que compôs as bases da sociedade brasileira.

Se no seu primeiro momento de construção institucional, os irmãos e irmãs da SPD se engajaram no projeto de compra de alforrias dos irmãos e irmãs escravizados e a cooperação e ajuda mutua por entre os irmãos e irmãs libertos, entre os finais do século XIX e início do século XX, o projeto político se concentrou no fortalecimento dos direitos humanos da população negra. Não sem razão, a SPD ensinou ao mundo latino americano as primeiras lições de mutualismo, de previdência social e de formação profissional de mestres e artífices para o mercado de trabalho da época. Para alguém que estudou em uma Faculdade de Direito na Universidade Federal da Bahia nos finais da década de 1990, poucas vezes foi possível ler e ouvir sobre epistemologias negras na universidade, uma delas com certeza foi acerca do pioneirismo da Sociedade Protetora dos Desvalidos no que se refere aos primórdios do mutualismo e da previdência social no Brasil.

Durante sua trajetória ao longo da segunda metade do século XX, por sua vez, a SPD fez parte do fenômeno social ao qual a professora Nilma Lino Gomes intitula por Movimento Negro Educador. Nessa condição, a SPD se constituiu como uma das grandes e seculares irmandades negras laicas que pela sua trajetória altiva forjou o seio político do movimento negro brasileiro, alertando cotidianamente o Estado e a sociedade brasileira acerca dos lapsos e colapsos da narrativa oficial acerca do mito da democracia racial, mito este que ajudou a fortalecer políticas públicas de invisibilidade e alijamento de direitos da população negra ao longo de todo século XX.

É justamente no alvorecer do século XXI, mais precisamente, nessas primeiras décadas dos anos 2000, que a SPD se abre para a liderança do poder feminino diante de um mundo não mais conformado pelas linhas do patriarcado. É pelas mãos de mulheres negras como Ligia Margarida, Regina Célia e Fatima Umbelino que essa irmandade historicamente marcada pela exclusividade do poder masculino adentra ao século XXI refletindo sobre sua memória e a realinhando com os novos ditames do mundo em transformação, um exercício de renovação dos pactos intergeracionais dessa organização que consubstanciou heroicamente um passado e que nesse presente (nesse presente que hoje comemoramos os seus 191 anos) se lança para novos passos rumo ao futuro.

Organização da solidariedade negra, a SPD é um desses casos institucionais que muito nos anima a refleti-lo a partir de quatro categorias articuladas que temos recorrentemente utilizado para pensar as organizações negras, quais sejam: memória, poder, redes de solidariedade e a gestão do futuro. Adiciono aqui também nessa breve reflexão a categoria (re)conexões intercontinentais.

Em que pese ser materialmente impressionante o fato de que essa organização não governamental nascida no século XIX conseguir ainda manter alguns imóveis na região do central da cidade de Salvador, imóveis, diga-se de passagem, mantidos à duras penas em um mundo em que os patrimônios imobilizados são cada vez mais desvalorizados em relação a dinheiros fluídos e imaterializados pela via de moedas, ações e títulos virtualizados, reside nas teias da memória o principal ativo da SPD. A memória registrada nos acervos escritos desta instituição guarda nos seus pergaminhos a história do negro no Brasil, um conjunto de livros, cadernos e atas que precisavam ser tratados, acondicionados, sistematizados e disponibilizados para a sociedade. Um acervo do povo brasileiro que a SPD preserva como lhes é possível e o Estado baiano de modo negligente e irresponsável não acolhe como deveria acolher a partir de uma política pública de cultura e memória. É inconcebível que o Estado baiano durante essas décadas de governo progressista não tenha sinalizado com uma política pública séria e engajada de preservação dos acervos dessa casa e de outras casas congêneres. Toda a preservação desses acervos tem se dado pela capacidade de parcerias angariadas pelas lideranças femininas que gestam essa instituição. Lembro-me bem do dia em que acompanhei Ligia Margarida aqui numa das salas desse prédio realizando a entrega de um desses livros para uma restauradora, uma articulação institucional que ocorreu em um momento de comemoração como esta. Oxalá o dia em que estaremos aqui na SPD a comemorar a higienização, restauro e digitalização de todos esses documentos históricos e livros do século XIX e XX, estando todos eles acondicionados em uma ampla biblioteca com suporte para pesquisadores e leitores do Brasil e do Mundo. Essas memórias negras precisam ser salvaguardadas.

Ao pensarmos na SPD na sua dimensão de poder, somos convidados a refletir essa organização como um território do poder negro da sociedade baiana oitocentista, algo que se perdurou no século XX e também no século XXI. Sim, se estamos aqui hoje reunidos discutindo os rumos dessa organização no tempo é porque estamos exercendo algum nível de exercício de poder e articulação política. O modo como a sociedade negra maneja os seus acessos de poder passam por organizações como a SPD, bem como, por outras organizações não governamentais negras, tais como, irmandades negras católicas, comunidades tradicionais de terreiros (de Lesse Orixá, Inquices, Voduns e Caboclos e Lesse Egungun), agremiações carnavalescas, segmentos negros em partidos políticos e demais organizações do movimento negro. Pensar como os irmãos e irmãs do passado manejaram o poder diante da opressão escravocrata muito nos ajuda a pensar estrategicamente o manejo do poder no presente e no futuro e não devemos perder essa oportunidade de olhar o passado como elemento mobilizador do futuro.

No que concerne às redes de solidariedade, mora nela o grande pacto articulador dessa instituição, o seu legado mater, o seu propósito institucional. Ela se constituiu organizacionalmente como um grande pacto facilitador das redes de solidariedade negra desde a sua formação e continuou sendo assim durante toda sua trajetória. Atualizar o sentido de solidariedade negra é talvez o grande desafio da SPD do presente e do futuro e para tal, algo que se traduz em práticas contemporâneas de solidariedade. Se outrora essa solidariedade se traduzia em mutualismo e previdência, hoje que novas práticas atualizariam esse legado? De certo modo, parece que já vem acontecendo nos últimos anos nessa casa certas práticas de mobilização intergeracional que de modo subterrâneo e continuo vem atualizando essa solidariedade organizacional, tanto internamente, como externamente, levando a SPD para outras territorialidades negras, a exemplo das Rotas dos Quilombos, dos atendimentos psicológicos para o povo preto, os projetos de afro empreendedorismo, diálogos com parceiros africanos, as cooperações institucionais com parceiros não governamentais, enfim, um conjunto de práticas capazes de criar novas frentes de trabalho e de ação coletiva.

E diante de novas agendas, a gestão do futuro. A SPD como organização negra de 191 anos que hoje renova os votos de existência, resistência e persistência, precisa reivindicar pra se um grande plano de salvaguarda e gestão do futuro, plano esse capaz de atualizar seus propósitos e mobilizar as gerações do presente e do futuro em prol da sua continuidade. Uma organização dessa natureza, diante da sua trajetória, figura como um verdadeiro monumento da memória negra no tempo, razão pela qual a sua existência e sobrevivência é um marco para a narrativa negra não só do Brasil, mas de toda a diáspora negra, tanto as do passado colonial escravagista, como as do presente, nos processos migratórios que tanto marcam o cenário mundo contemporâneo. Nesse sentido, a gestão do futuro de uma organização como a SPD precisa ser ancorada também a partir das (re)conexões intercontinentais. Essa memória acumulada no tempo talvez seja um dos primeiros portos seguros da diáspora negra, primeira experiencia de redenção e vitória do povo negro num continente hostil, razão pela qual a SPD figura em qualquer cenário contemporâneo como lugar de memória do povo negro, lugar de memória de um Mundo Negro! No alto dos seus 191 anos de idade, vida longa à SPD!

NotaTexto lido na sede da Sociedade Protetora dos Desvalidos- SPD por ocasião dos seus 191 anos de idade no dia 17 de setembro de 2023.