Tá na hora do Jair já vir embora - a hora de acertar as contas é agora

Foto: Estadão

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado - Escola de Administração UFBA. Pesquisador FGV EAESP

Recorro, aqui, à bem inspirada música de autoria de Juliano Maderada e Tiago Doidão, "Tá na hora do Jair já ir embora", feita por ocasião da recente eleição presidencial. Selecionando alguns trechos da música, os autores, em "conversa" com uma pessoa sobre o candidato Jair Bolsonaro, afirmam que "já passou da hora", quer dizer, já deveria ter saído antes do poder. Dizem também que eles teriam avisado não tendo sido ouvidos, mas que, agora (com quase quatro anos de mandato) a pessoa já deve ter percebido quem é o Jair: "ele te fez sofrer, ele te fez chorar", ou seja, um presidente que causou muito sofrimento. Isto posto, defendem os autores, "arrume as malas dele, bota ele pra vazar", ou seja, que ele seja derrotado e vá embora.

Saindo do mundo da poética e entrando no mundo real, Jair Bolsonaro não só foi derrotado, como "vazou" para fora do País, indo para os Estados Unidos. Não reconheceu explicitamente a derrota, muito pelo contrário, continuou levantando dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral, não entregou a faixa presidencial ao vencedor, o que seria admitir a vitória deste e esgotar sua argumentação. Abandonou o cargo durante o mandato. (não havia causa, justificativa para a viagem).

Com uma série de inquéritos sobre suas ações ao longo da Presidência, os sigilos de 100 anos, as despesas astronômicas do cartão corporativo e tantas outras mazelas, e, agora, com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a descoberta de uma minuta de um golpe de Estado na casa do seu Ministro da justiça e a revelação da crise humanitária do povo Yanomami está na hora de, invertendo a música, "bota ele pra voltar". Os autores na composição dizem que à beira da eleição já se sabe quem é o Jair ao que acrescentamos que, agora, com ele fora do poder, muito mais sobre o Jair será descoberto e revelado (como o imbróglio com o Senador Marcos do Val e o ex-deputado Daniel Silveira que acaba de vir a lume).

Por mais que a Ciência Política seja necessária, parece insuficiente para caracterizar Jair Bolsonaro. Evitando repetir traços já descritos em outros artigos, neste mesmo espaço, vale insistir que foi um militar indisciplinado e de uma ambição desmedida no que diz respeito à questão patrimonial financeira segundo os autos de seu julgamento na corporação militar. Em um diálogo com a música, a sentença pode ser vista como: "vaza" sem qualquer punição, uma acomodação para redução de possíveis danos. O capitão decide-se pela entrada na política, por receio de sofrer retaliações por parte da sua corporação, o que parece indicar que não confiaria nesta. Elege-se para a Câmara Municipal do Rio e, subsequentemente, para a Câmara Federal por sete mandatos consecutivos.

Perfilou esse tempo todo, quase 30 anos, no baixo clero da Câmara. Sua mencionada ambição se manifestou quando, por duas vezes, concorreu à Presidência da Casa, não obtendo nem 5 votos, o que indicava ser um candidato que não gerava confiança em seus pares. Começa efetivamente a ganhar destaque na eleição de 2014 para renovar o mandato, quando atinge cerca de 460 mil votos e se revela ao grande público seus valores principais: defensor de regimes autoritários, apoiador da tortura, misoginia, preconceito, racismo. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira se dá por ocasião da votação do impeachment da Presidente Dilma Rousseff (31/08/ 2016), quando, Jair Bolsonaro, faz, na Câmara Federal, a apologia de um torturador do regime militar, o Coronel Brilhante Ustra. Este seria um momento mais do que claro para dar um "vaza" ao capitão. Voltando à música, inspiração deste texto, não ouviu um "vaza", em forma de impeachment nada sucedeu.

Sempre beneficiado e protegido pela imunidade parlamentar, chega à Presidência. Nesta continua a praticar esses valores, com uma diferença fundamental em relação ao tempo anterior, tinha o poder em suas mãos. Cerca-se, em termos de ministérios, do que havia de "melhor" para realizar seu projeto neopopulista fascista. Ao nosso ver, houve muita reverência em relação ao Presidente Bolsonaro, beirando o medo. Em muitos episódios, Bolsonaro extrapolou os parâmetros do decoro do cargo, da civilidade e da democracia. Citando apenas alguns, tem-se: a tristemente famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, onde ficava claro em quais mãos estava o País, as tentativas golpistas de 7 de setembro de 2021 e 2022, a reunião com os embaixadores de vários países onde o Presidente expõe de forma chocante que o sistema eleitoral não era confiável. Nessas ocasiões faltou novamente um "vaza" e o Jair foi seguindo. O Presidente valia-se da democracia para exatamente miná-la, construir o seu regime de governo, para além de uma autocracia, rumo à uma ditadura.

O ex-presidente em geral trafegou no espaço da negação da lei e da transgressão, o que a milícia expressa bem. Ao se colocar como candidato antissistema em 2018, acenava com um passe de mágica para o Brasil superar e resolver todos seus problemas estruturais. Tudo isso veio acompanhado de forte carga de violência, preconceitos, valores rasos conduzidos com muito deboche, cinismo, ferindo abertamente o decoro parlamentar. Uma característica do então incumbente nos parece ainda de fundamental importância para traçar seu perfil, qual seja, o uso da mentira. Bolsonaro pratica a mentira com a maior naturalidade, sendo um mentidor contumaz (considerando que a palavra mentiroso não está à sua altura). Novamente, nada disso foi sustado, não houve um "vaza", parece que parte da Nação se acostumara com o baixo nível do Presidente, apesar de ser o presidente.

Durante a campanha eleitoral de 2018, foi preservado pelo atentado sofrido há poucas semanas da eleição, quando encontrou um álibi para não ir aos debates, em que ficaria estampada sua indigência intelectual e moral, durante o governo se valeu da pandemia do Covid-19. A situação pandêmica causou uma forte retração na sociedade civil em um cenário de muita incerteza na saúde pública. Foi o momento de Jair Bolsonaro destilar toda sua ignorância, recorrendo à uma política negacionista contra a Ciência, que certamente contribuiu, como já se percebia, à época para o número astronômico de mortes.

Novamente, as forças vivas da Nação não conseguiram se aglutinar para emitir um "vaza" ao Presidente exterminador de vidas. Evidentemente, não pode deixar de ser considerada a posição firme e constante do STF, TSE, da imprensa, de entidades de classe e de formadores de opinião que se constituíram em verdadeiros baluartes contendo os impulsos golpistas de Bolsonaro. Nunca um golpe foi tão anunciado. A aglutinação requerida acabou acontecendo quando o Presidente candidato elevou o tom de suas críticas às urnas eletrônicas na mencionada reunião com embaixadores de países no Brasil (em 18/07/22), colocando em dúvida a lisura do processo. Isso acabou gerando uma movimentação de várias entidades da sociedade civil resultando em uma carta pró-Democracia subscrita por vários segmentos da sociedade em um evento na Faculdade do Largo São Francisco, da USP, em 11/08/22 que obteve forte acolhida na Nação.

Parece que, falando agora, isto seria possível ou até fácil, nesses anos 2020/22, mas a obra de Bolsonaro não foi conduzida sozinha, contando com fiéis aliados, formando seu sistema de defesa: A. Aras, Procurador-Geral do Ministério Público da União, A. Lira, presidente da Câmara Federal (antes R. Maia), que ignoraram todos os pedidos de impeachment do Presidente. Constitui esse grupo também R. Pacheco, presidente do Senado. Bolsonaro não é autor solo, tem coautores bem como partícipes difusos, embora muitos, através dos milhares de militares lotados nas estruturas do Executivo. Também não se pode deixar de considerar que a partir de um certo ponto de seu mandato, talvez mais no seu último ano, já não havia muito interesse por parte da oposição em impeachment partindo do suposto que pelo desastre que causou, Bolsonaro seria facilmente batido. O resultado todos sabem qual foi, uma vitória apertada da oposição.

Voltando ao presente, Bolsonaro saiu à francesa. Agora, precisa voltar para acertar suas contas com a Justiça. E tomando a música tema deste artigo, o clipe lançado em meados de setembro/22 alcançou o 1.o lugar no Top 50 Brasil, sendo a música mais tocada na sexta-feira (28/10) que antecedeu a eleição, o que deve ter tido um peso no resultado da eleição. O grande mérito da música é que Bolsonaro teria que vazar, ser tirado do poder. Mais recentemente, os mesmos autores lançaram a música/vídeo clipe chamada "Tá na hora do Jair ir em cana". Defendemos que o Presidente se apresente à Nação para responder pelos seus atos, Se Bolsonaro saiu à francesa, pode retornar à americana, caso banido do território americano.

Como exposto, Bolsonaro manejou a pandemia à sua maneira, jogando a população contra os governadores, duvidando das vacinas, debochando das mortes e tantos outros expedientes carregados de violência e desumanidade. Durante o processo eleitoral duvidou das urnas e fez de tudo para macular o resultado da votação popular. Parece que seria de bom alvitre Bolsonaro começar a duvidar de si próprio. Agora com o aflorar da crise humanitária dos Yanomami, à vista do Brasil e do mundo, Bolsonaro terá que explicar a presença ostensiva de garimpeiros, aviões, helicópteros, contrabando atuando de forma ilegal e destruindo a vida dos indígenas, não tem como negar todas essas doenças do garimpo. As evidências estão mais do que à flor da pele, não dá para jogar qualquer dúvida no ar, se fazer de sonso, como de costume. Jair Bolsonaro foi peça estratégica na construção de um contexto para eliminação desse povo e dos povos originários em geral.

Continua após a publicidade

Bolsonaro não pode passar impune por todos os crimes cometidos. Deve ser julgado e condenado por tudo que cometeu. Quando D. Pedro II foi exilado na Proclamação da República, levou uma porção de terra para cobrir seu caixão no exterior. Se Jair Bolsonaro encontrar um jeito de permanecer fora do Brasil para sempre, como aventou um dos seus zeros, não merecerá um grama da terra nacional para cobrir seu esquife. Se levar alguma terra será a terra contaminada com mercúrio e sangue das mortes causada pelo garimpo ilegal. Seja como for, está na hora do Jair já vir embora, mesmo que seja buscado, para o acerto de contas com a Nação, para esta se mostrar altiva, justa e soberana.