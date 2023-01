Tempo jurídico e tempo ambiental

Foto: Estadão

Emiliano Lobo de Godoi, Professor do Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás

O notável jurista Rui Barbosa, em seu discurso elaborado para os formandos da turma de 1920 da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, escreveu que "justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e, assim, a lesa no patrimônio, honra e liberdade." Se isso já era motivo de preocupação há 100 anos, o que se diria hoje, em especial, quando se trata da área ambiental?

O direito ao meio ambiente saudável é um dos direitos básicos que mais sofre com demora processuais. A recuperação de uma área degradada pode durar décadas e muito raramente se consegue reestabelecer as condições iniciais. Em muitos casos, alguns danos são irreparáveis, já que se perdem vidas, histórias e ambientes. A morosidade na punição é uma porta aberta para o estímulo a degradação.

E não nos faltam exemplos desse atraso nas punições.

O icônico rompimento de barragem de Brumadinho (MG), um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, e maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas, ocorreu há exatos 4 anos, completados no último dia 25 de janeiro. Até hoje ninguém foi preso ou julgado pelo caso, apesar de ter sido determinado a urgência do processo pela ministra Rosa Weber. Mais preocupante ainda é pensar que os crimes ambientais podem prescrever quando a tragédia completa quatro anos.

Enquanto isso, dezenas de famílias esperam por algum tipo de indenização e milhares de hectares esperam por algum tipo de recuperação. Ao atingir o rio Paraopeba, a lama também causou a morte de plantas e animais aquáticos, além, é claro, de tornar a água imprópria para o consumo humano. Quando haverá punição para isso?

Em um outro caso de rompimento de barragem, porém, ainda mais antigo, ocorrido no dia 05 novembro de 2015 na cidade de Mariana (MG), uma enxurrada de lama, formada por cerca de cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição ao longo do Rio Doce.

Nessa tragédia, 19 pessoas morreram soterradas e 394 famílias ficaram desabrigadas. A punição chegou apenas para essas pessoas. Até o presente momento, nenhum dos 26 acusados foi punido. Desse total, 15 réus já foram considerados inocentes e restam apenas 11 pessoas possíveis de sofrerem alguma penalidade.

Não podemos continuar achando normal a prescrição de processos devido a lentidão da justiça. Que o alerta feito por Rui Barbosa ilumine nossos dias de hoje e que as punições cheguem de fato em quem as merece, e não, apenas às vítimas das tragédias. Afinal, elas merecem o nosso respeito e não a nossa incompetência.