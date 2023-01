Teto de gastos: um obituário curto e grosso

Foto: Estadão

Felipe Calabrez, Doutor em Administração e Governo pela FGV-EAESP, Professor de Economia na Faculdade Belas Artes e Diretor de Pesquisa da Fundação Podemos

O ano era 2016. Em maio, a Presidente da República descia a rampa do Palácio do Planalto, afastada em meio ao processo de impeachment. Temer assumia interinamente o cargo até agosto, quando foi definitivamente empossado como Presidente da República. Já em dezembro, o Congresso Nacional aprovava a Emenda Constitucional 95, o tão falado "teto de gastos".

Desde antes de sua aprovação, quando ainda era uma PEC, as críticas já se tornavam conhecidas. Isso porque não era preciso sólida formação em economia ou profundos conhecimentos da realidade da gestão pública para compreender o absurdo em se inserir na Constituição Federal uma regra que limita as despesas primárias da União ao valor das despesas realizadas no ano anterior corrigidas pelo IPCA. Não funciona, como não funcionou.

Naquele momento, falava-se , mais que o habitual no Brasil, em descalabro fiscal, e quem quisesse estar em evidência ou dar entrevistas como especialista teria que endossar fervorosamente tal diagnóstico. Em um ritmo de atropelo se aprovou a regra e quem quer que ousasse criticá-la receberia a pecha de "irresponsável". E assim, nesse enquadramento moral, se estendeu o debate público sobre regime fiscal no Brasil.

De lá para cá, gastei muita tinta - e outros colegas mais competentes e versados no assunto também o fizeram - denunciando o caráter regressivo da regra, que impede o adequado provimento de políticas públicas, impede o governo de fazer política macroeconômica e tende a reduzir, no longo prazo, o papel do Estado na economia e sociedade brasileira, o que a princípio seria legítimo desde que se assumisse que se trata de um projeto político que deve passar, portanto, pelo crivo das urnas.

De lá para cá, a regra foi constantemente contornada por outros mecanismos legais e acordos políticos - em certa medida impostos pela pandemia, é verdade - mas que apenas comprovam que a regra não funciona na prática. E, recentemente, o novo governo eleito precisou negociar com o Congresso, ainda antes de tomar posse, a aprovação de uma regra que permita com que a regra anterior seja temporariamente ignorada, dados os imperativos da realidade. Quanto desperdício de energia política!

Há algum tempo, jurei para mim mesmo que não escreveria mais sobre os equívocos conceituais do chamado "teto de gastos". E cumprirei, pois meu ponto aqui é outro: em meados de 2017, em um debate entre economistas com trânsito entre os altos escalões de Brasília, um palestrante confessou ao público que o péssimo desenho da regra fiscal não era inocente. Ela havia sido imposta para forçar a aprovação de uma outra reforma, a reforma administrativa.

Recentemente, pude ver um jornalista revelar ao vivo em programa de TV que alguém dos altos escalões em Brasília, muito próximo dos formuladores da EC-95, senão um dos seus, lhe confessou que a regra foi feita para não sobreviver mais do que um ou dois anos. No texto aprovado se falava em vinte.

Pois então, é isso. Após seis anos de coro em uníssono em defesa do respeito ao "teto de gastos", começa a se admitir que ele não tem como existir da forma como foi concebido, nunca existiu, e sequer fora formulado para o objetivo a que se propõe. Deveria fazer enrubescer todos nas redações dos grandes jornais.

O novo governo se comprometeu a apresentar uma nova regra fiscal nos próximos meses e as lutas intestinas entre interesses financeiros e políticos continuará. Quem participa com seriedade do debate precisará redefinir certos termos e parâmetros, e quem segue repetindo platitudes sobre a importância do teto de gastos precisará se atualizar.