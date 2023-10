Trafficking Inc.: Uma Nova Onda de Acusações de Bluewashing

Imagem: arquivo pessoal.

Ligia Maura Costa, Advogada, professora titular na FGV EAESP, coordenadora do FGVethics, conselheira independente.

Amazon e McDonald's foram acusadas de práticas trabalhistas abusivas na Arábia Saudita, reveladas por uma investigação chamada "Trafficking Inc.", conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), em parceria com jornais como The Guardian dos Estados Unidos, Reuters, The Washington Post, NBC News, repórteres árabes independentes e outros veículos de mídia. As investigações revelam uma dura realidade: as multinacionais são cúmplices, de alguma forma, de práticas trabalhistas desumanas nas suas operações, seja por meio de franquias, parcerias comerciais ou mesmo em suas próprias subsidiárias. O bluewashing ocorre quando uma empresa se autointitula socialmente responsável, mas, na realidade, desrespeita gravemente direitos sociais e trabalhistas, contribuindo na desintegração de um grupo da sociedade comunidade já marginalizado.

Um dos indicadores críticos desse cenário preocupante de bluewashing é a existência de altas taxas de recrutamento no exterior, o que representa um claro sinal de possível tráfico de pessoas. Na maioria dos casos, os trabalhadores migrantes frequentemente estão em situações de endividamento extremo, já que recorreram a empréstimos vultuosos para cobrir as despesas da viagem dos sonhos, "em busca de uma vida melhor". Esse ciclo vicioso os mantém aprisionados em empregos abusivos, onde a única motivação é quitar as dívidas que se tornam quase impossíveis de ser quitadas. Esta exploração de seres humanas constitui uma afronta aos direitos humanos mais fundamentais.

Outro indicador significativo de tráfico ilícito de mão de obra, no qual pessoas são mantidas em condições análogas à escravidão, é a retenção dos seus passaportes. Os migrantes perdem a liberdade de ir e vir, quando são retidos seus passaportes. Embora a retenção seja ilegal em diversos países, ONGs dedicadas à proteção dos direitos humanos relatam que alguns empregadores continuam a violar a lei, retendo os passaportes de seus trabalhadores e, assim, mantendo-os em situações de extrema vulnerabilidade.

Em alguns países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Oman, Catar e Kuwait, o sistema "Kafala" dá um poder de controle bem amplo aos empregadores, deixando os trabalhadores migrantes expostos à exploração e a condições de trabalho desumanas, em muitos casos. A base deste sistema está na regulamentação da migração e do emprego de trabalhadores estrangeiros nesses países. O "Kafala" é, portanto, um meio de regulamentar a relação entre trabalhadores migrantes e os empregadores do país anfitrião. Os trabalhadores migrantes precisam de um patrocinador local (um "kafil") para trabalhar legalmente nesses países. Os trabalhadores migrantes não podem mudar de emprego ou deixar o país sem a autorização de seus patrocinadores, limitando a liberdade de circulação dessas pessoas. Não são poucos os empregadores que retêm os passaportes dos trabalhadores, deixando-os totalmente vulneráveis a abusos, já que sem passaportes eles não podem, legalmente, deixar o país. Como os empregadores têm controle sobre a liberdade de ir e vir dos trabalhadores migrantes, isso leva a condições de trabalho precárias, além de baixos salários. Na prática, o sistema "Kafala" permitiu a ocorrência de casos de abusos e exploração dos direitos humanos. Por essa razão, o "Kafala" é alvo da atenção da comunidade internacional.

Apesar de recentes reformas nas leis trabalhistas nos países que aplicam o "Kafala", em particular na Arábia Saudita, defensores de direitos humanos argumentam que os migrantes ainda estão em risco, pois algumas mudanças foram muito limitadas e outras sequer foram efetivamente implementadas ou aplicadas.

Continua após a publicidade

A investigação "Trafficking Inc." acende uma luz para uma realidade sombria, envolvendo duas empresas mundialmente conhecidas e destaca a necessidade de ações globais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) encorajam as empresas a estabelecer compromissos de erradicar o trabalho escravo e outras formas de trabalho forçado até 2030. É a meta do ODS 8.7 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico - que estabelece que as empresas devem: "Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas [...]".O respeito aos direitos humanos e a dignidade dos trabalhadores devem ser, portanto, prioridades absolutas na implementação da Agenda 2030. Essa é umaresponsabilidade das empresas sim, mas também dos governos e da comunidade internacional garantir que os abusos não tenham refúgio em nenhum lugar do mundo.

O combate ao tráfico de trabalhadores pelo McDonald's e Amazon serve de alerta para outras empresas, que devem estar atentas para evitar nas suas operações, em qualquer lugar do mundo, um ambiente de trabalho que viole os direitos humanos. As empresas desempenham um papel crítico na prevenção de violações aos direitos humanos, pois têm a responsabilidade de garantir que suas cadeias de fornecimentos e suas operações propriamente ditas não estejam envolvidas em práticas ilícitas. Para tanto, elas devem adotar políticas e procedimentos rigorosos de due diligence, garantindo que fornecedores e parceiros comerciais cumpram padrões éticos e de integridade no que diz respeito aos direitos básicos dos trabalhadores. A responsabilidade das empresas vai além dos lucros e deve se estender à promoção de condições de trabalho justas e seguras em toda a sua cadeia de produção, pois essa é a forma de maximizar os lucros nos dias de hoje. Somente um ambiente seguro de trabalho retirará a sombra que paira sobre o brilho dessas empresas e restaurará suas reputações.