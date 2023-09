Tragédia humano-ambiental no Rio Grande do Sul

Foto: arquivo pessoal.

Rodrigo dos Reis, Geógrafo, acadêmico em Direito (UFRGS) e Oficial do MPRS

Desastres no estado mais meridional do país teriam sido mitigados, se aos alertas do Sistema Geológico e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil tivesse sido dispensada a devida atenção por parte do Governo do Estado e Municípios da região.

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) consiste na integração das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e políticas setoriais, por meio da atuação articulada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivando redução de desastres e apoio às comunidades atingidas.

Lei n. 12.608/2012 instituiu a PNPDEC no Brasil, a subsidiar a tomada de decisões relacionadas às políticas de ordenamento territorial e prevenção de desastres, ao estipular diretrizes, objetivos, competência dos entes federados, constituição, organização e funcionamento do Sistema e Conselho Nacionais de Proteção e Defesa Civil.

Mas a tragédia humano-ambiental do Rio Grande do Sul revelou falhas graves no monitoramento, efetivação e funcionamento do sistema, pelo menos no que diz respeito às responsabilidades a cargo dos Governos Estadual e Municipal, cujo exemplo concreto é o caso de Muçum, um dos territórios mais atingidos pelo desastre e onde mais pessoas morreram.

Localizado na bacia hidrográfica do rio Taquari, região nordeste do estado, o município de Muçum/RS sofre com problemas de inundações, principalmente em seus trechos médio e baixo.

Continua após a publicidade

O Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com o objetivo de prever níveis potencialmente causadores de transtorno ou risco às populações das cidades de Muçum, Encantado, Lajeado e Estrela, iniciou projeto de monitoramento e alerta hidrológico no rio Taquari já em 2013.

Foi instalada rede de monitoramento hidrológico automático e telemétrico em 10 pontos da bacia hidrográfica, que transmite em tempo real dados de chuvas e níveis dos rios, cuja estrutura interligada ao sistema de recepção de dados e previsão de níveis possibilita antecipação dos valores de cotas aos municípios de Muçum/Encantado, na ordem de 12 horas, aproximadamente, e, para Estrela/Lajeado, com 8 horas de antecedência.

Do monitoramento e previsão hidrológica, boletins de previsão são encaminhados ao Cemaden, ANA, Cenad e Defesa Civil Municipal/Estadual, para que sejam tomadas as medidas necessárias à redução de prejuízos pessoais e materiais causados por inundações.

Relativamente à tragédia no Rio Grande do Sul, boletins extraordinários foram gerados pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Taquari (SAH Rio Taquari), cujas informações constam no sítio eletrônico do Serviço Geológico do Brasil, que já acusavam, no dia 03/09, níveis de subida além do normal na bacia hidrográfica.

No boletim da CPRM, em 04/09, às 13 horas, consta expressamente previsão para o nível da bacia do rio Taquari, alertando que nas horas subsequentes, em Muçum, o nível do rio atingiria a cota de 2119 cm em 4h.

Detalhe: o nível de alerta do rio é 900 cm e o de inundação 1800, sendo que igual sinal de alerta foi emitido aos municípios de Encantado (4h), Estrela e Lajeado (6h).

O Departamento de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM, por meio de Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e Movimentos de Massa, em setembro de 2015, também já havia mapeado áreas de risco das áreas urbanas dos municípios de Muçum, Encantado, Lajeado e Estrela.

Continua após a publicidade

Prognósticos do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, datados de junho/2023, igualmente previam que os modelos climáticos globais apontavam mais de 90% de probabilidade de que o El Niño continuasse se manifestando pelo menos até o final do ano, com intensidade moderada à categoria forte, sobretudo no sul do País.

Ao que tudo indica, consequências e perdas de vidas humanas geradas pelo evento extremo, mas que foram diagnosticadas pelos órgãos públicos e privados de meteorologia, poderiam ter sido mitigadas, no mínimo, em 88 municípios.

Ministério Público Federal abriu investigação para identificar irregularidades, responsáveis e ações preventivas que poderiam ter sido adotadas no enfrentamento a situações climáticas extremas no Estado mais meridional do Brasil.

É preciso registrar que o Brasil é o primeiro país no mundo na concentração de água fluvial em larga escala, mas infelizmente rios que cortam as principais cidades do território nacional são poluídos, a exemplo do Rio Grande do Sul, que tem 2 rios entre os 5 mais poluídos do país.

A Inglaterra, berço da revolução industrial, iniciou processo de despoluição do rio Tâmisa no início do século passado; em pleno século XXI, em 2023, não se tem nenhuma notícia efetiva de projeto de despoluição rio Tietê, o qual corta a maior e mais populosa cidade do país.