Um fio de prosa sobre os últimos acontecimentos do Governo Lula

Elaine Costa, Economista e especialista em supply chain e logística. Dedica-se à pesquisa sobre economia brasileira e fluminense

A partir dos últimos dias do mês de maio, uma sequência de eventos tomou conta da já agitada e conturbada vida política brasileira. O terceiro governo Lula, histórico por si só, dadas as condições em que se elegeu (leia-se: diante do uso da máquina pública por Bolsonaro), lida diariamente com situações inéditas no cotidiano de Brasília, exigindo dos integrantes de sua equipe uma gama de habilidades e muito, mas muito, sangue frio. Realmente, de tédio ninguém pode reclamar nesse país.

Só na última semana, tivemos:aprovação do arcabouço fiscal, aprovação do marco temporal, o Consenso de Brasília, a vinda de 11 chefes de estado para a cúpula convocada por Lula, uma suposta agressão à jornalista da Globo News que cobria a saída de Nicolás Maduro do palácio, a liberação de 1,7 bilhão pra deputados em emendas parlamentares, a aprovação das Medidas Provisórias que configuram a estrutura do novo governo e a indicação de Cristiano Zanin à Suprema Corte. Ufa!!!

Em primeiro lugar, a economia. Como constatado, temos o pior Congresso eleito desde a redemocratização. São nomes conhecidos do "ogronegocio", com bem pontuou Marina Silva, que se elegeram com muita fraude vinda das eleições do Executivo. Dito isso, considero um milagre os pequenos avanços que o campo progressista tem alcançado. Entre eles, a aprovação do aumento em 9% dos servidores federais, acordo costurado pelos ministros Esther Dweck e Luiz Marinho. Na mesma semana em que se divulga a fraude eleitoral de Bolsonaro para tentar se reeleger deixando um rombo de 10 bilhões na Caixa Econômica Federal, Rita Serrano conseguiu articular para convocarem 800 profissionais aprovados no concurso da instituição.

A troca no conselho da administração da Petrobras surtiu o efeito de mudar a estrutura do Preço de Paridade Internacional (PPI), o que eu considero ter sido uma decisão rápida e consciente. Sobre o arcabouço fiscal, o economista Paulo Nogueira Batista Junior o chama de "calabouço". Ele não está errado, uma vez que é uma regra fiscal imensamente otimista q considera o aumento dos gastos de acordo com o aumento das receitas e depende diretamente da aprovação da reforma tributária e de investimentos diretos (receitas extraordinárias) para dar certo. Mas a ideia é que, entre aprovar nada e aprovar algo que tenha, pelo menos o Bolsa Família, fora de um teto é um grande avanço com um legislativo conservador. Em suma, o arcabouço é bom? Não. É o melhor que temos agora? É. É um xeque-mate da equipe de Fernando Haddad, vamos aos porquês.

Em primeiro lugar, é a solução para uma equipe econômica que não tem controle da política monetária. Ainda assim, a previsão de PIB foi elevada de 1% p 1,2%, em 30 de março, chegando a 1,9%, em 30 de maio, o que é um claro sinal de melhoria do cenário. Em segundo lugar, há pisos mínimos para gastos em saúde e educação, impedindo o governo de cortar o essencial nas áreas, como foi feito na era Temer/Bolsonaro.

Em terceiro lugar, ao colocar as bandas, adquiriu-se uma certa flexibilidade de regra. Em quarto lugar, é uma regra fiscal que depende do aumento de arrecadação, demandando que a equipe se desdobre para cumpri-la. Segundo a ministra Simone Tebet, a nova regra fiscal joga uma "granada no colo de Haddad", uma vez que nada pode dar errado e impactar o aumento da receita nesse modelo. O Ministério da Fazenda então conta com o aquecimento da economia trazido pela retomada dos investimentos, do fluxo de capitais, e do que pode ser extraído dos acordos e do Banco de Desenvolvimento do BRICS.

Ainda sobre a economia, as ações que parecem ser pequenas, estão gerando impactos rápidos. A questão da redução dos combustíveis e a volta de estoques de segurança, além dos variados estímulos à economia, fizeram a inflação desacelerar (fechando maio com um recuo de 0,47%), o índice de desemprego diminuiu (8,5% no primeiro trimestre), e os empregos com carteira assinada estão voltando, pois o fato de termos um governo atuante, está deixando investidores com maior previsibilidade.

Por fim, temos uma grande pedra no sapato do desenvolvimento econômico brasileiro, a taxa de juros. Como muitos especuladores lucram com os juros altos e o governo não tem mais controle devido a autonomia do BACEN, teremos que aturar Campos Neto até a burguesia industrial brasileira fazer lobby para removê-lo. Cogito que Gabriel Galípolo será o novo indicado para a presidência do Banco, quando o neto do Roberto Campos entregar os pontos.

Sobre outro assunto, que fez os progressistas chorarem de desespero essa semana, podemos citar a aprovação do marco temporal. A medida é completamente inconstitucional e será judicializada em um processo lento, com reviravoltas e protestos dos povos originários. Artur Lira apenas colocou em votação para conseguir maior poder e mais apoio da base que apoia o PL, a famigerada bancada do Boi, Bala e Bíblia (BBB). Aqui, o presidente da Câmara comete seu primeiro erro, confrontando o governo. O PT, por sua vez, num primeiro momento, libera a bancada na hora da votação, demonstrando um partido que estava tentando conciliar. Voltamos a Artur Lira depois, pois o mais importante dessa semana foi o Consenso de Brasília.

Muitos de nós sabemos que o Conselho de Washington aprofundou o "Nero" liberalismo para a América Latina. Esse Consenso histórico mostra que os países sul americanos buscam se fortalecer, econômica e militarmente, agora que uma guerra total na Europa é iminente. Além disso, quando se fala em moedas, reservas e poupanças, o grupo já se prepara para o processo de desdolarização, que será um deus nos acuda nos próximos anos.

Com relação ao presidente Maduro e à suposta agressão à jornalista, algumas considerações.É óbvio que é inaceitável uma agressão das forças de segurança a quem quer que seja. Porém, em termos práticos, os jornalistas não podem cruzar a linha destinada para eles, nem apalpar os agentes do GSI que estão cobrindo a segurança dos chefes de Estado que vem ao Brasil. É premissa diplomática que os demais presidentes se sintam à vontade para visitar o nosso país, e, segundo as imagens, houve uma comoção generalizada naquele momento, o que configura uma situação de alerta para os seguranças. Considerando que os vídeos são inconclusivos e só temos o depoimento da jornalista, vejo como uma narrativa no estilo "bolinha de papel" no José Serra, apenas para corroborar o "ditador sanguinário no Brasil". Normal. Nunca foi diferente.

Ainda sobre o Consenso de Brasília e a visita de Nicolás Maduro, tivemos a presença de líderes da América Latina de todos os espectros políticos. Luis Lacalle Pou do Uruguai, por exemplo, é de extrema direita. Guillermo Lasso, do Equador, é considerado de centro direita, mas recentemente diluiu o Congresso diante da ameaça de seu impeachment. O presidente venezuelano é do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). A questão é que, mesmo com todas as acusações que incidem sobre Maduro, se quisermos uma efetiva integração sul-americana, precisamos da participação da Venezuela. Além do petróleo, a região é rica em depósitos de minerais como ouro, ferro, bauxita e carvão. Ou seja, como bloco, é importante que os países da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) lutem para que as mais de 900 sanções econômicas que estão sobre a Venezuela caiam.

Quanto à situação da aprovação das Medidas Provisórias, digo uma coisa: estamos traumatizados com o estado de exceção que derrubou a Dilma. O campo progressista está alarmista, achando que tudo é o fim, que o governo Lula não tem cartas na manga, e que o judiciário irá nos ferrar em algum momento, novamente. Mas, assim como Barroso falou em "ouvir a voz das ruas", quando a correlação de forças muda, o Judiciário muda também, seja pra salvar a si mesmo (como Gilmar Mendes, que está se distanciando da Lava Jato, mesmo que todos saibam quem barrou Lula assumir um cargo no governo Dilma) ou para dar impressão de legitimidade.

Pois bem, digo que chantagem do presidente da Câmara à luz do dia funcionou com Dilma devido ao contexto, mas não funcionará agora. E aí, volto para os erros de Artur Lira, que ainda está com a mentalidade de que tem todo o poder. Ademais, não se pode abrir confrontos em duas frentes, e "brigar" com Lula e Renan Calheiros, duas raposas velhas da política, não parece ser uma decisão muito inteligente de Lira.

Sobre Cristiano Zanin, é bom repetir, ele não é somente o advogado do Lula. Ele foi líder de um grupo de advogados perseguidos, ameaçados, que tiveram seus telefones e escritórios grampeados, correram risco efetivo de vida, tudo para preservar o Estado de Direito n Brasil, tornando-se referência no assunto lawfare. Prova de que ele é uma boa indicação, os maiores juristas do país como Pedro serrano, Lênio Streck, Kakay, Grupo Prerrô, não se opõem à indicação, e isso, já deveria ser o suficiente para confiarmos nessa recomendação.

Por fim, precisarmos ter calma. Mesmo que haja retrocessos, não estamos mais em um Estado de exceção. As coisas acontecerão aos poucos. Apesar de eu achar que elas estão acontecendo no ritmo das redes sociais. Aceleradas. Ainda estamos nos cinco meses do primeiro ano do governo Lula, as análises precisam ser mais frias e menos "fim do mundo".

