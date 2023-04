Um novo capítulo na história dos povos indígenas: protagonismo e agenda de direitos

Foto: arquivo pessoal.

Vinicius Moraes da Cunha, Doutorando em Administração Pública e Governo (FGV EAESP). Historiador e Mestre em História Econômica (USP). Estuda frentes parlamentares no Congresso Nacional. Foi servidor na Câmara dos Deputados

No início de 2023, veio à luz de toda a sociedade a violência extrema sofrida pelo povo Yanomami em decorrência do garimpo ilegal na Terra Indígena (TI). Estima-se que vinte mil garimpeiros atuavam na região impunimente. As consequências foram desastrosas. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2019 e 2022, 570 crianças indígenas morreram de doenças evitáveis. A atividade de garimpo em escala industrial mobiliza maquinário pesado, balsas e aeronaves. As dragas cavam o fundo dos rios, sugam a areia aterrada para separar o ouro mediante o uso de mercúrio. A água poluída é devolvida, causando imenso dano socioambiental. Tal sistema de produção desarticulou o modo de vida dos povos da terra Yanomami.

Essas notícias horrorizaram o Brasil e o mundo, no entanto não alarmaram os antigos ocupantes do Palácio do Planalto. Ao contrário, o governo anterior estimulou e autorizou o garimpo em áreas preservadas. Segundo fonte do Ministério da Justiça, o Estado brasileiro foi alertado várias vezes sobre a situação na Terra Indígena Yanomami. Nada fez. Esse quadro levou a abertura de investigação pela Polícia Federal do crime de genocídio, dada a submissão intencional de grupo étnico a práticas causadoras de gravíssimos danos à integridade física com consequências potencialmente de destruição total.

Esse caso é o registro recente mais explícito da violência que circunda os povos indígenas do Brasil. A sua descoberta pública, no entanto, atesta uma mudança de rota. Não que a trágica situação anterior tenha sido substituída por um cenário isento de contradições. Sem embargo, a Administração Pública Federal tem passado por transformações marcadamente históricas no que refere à política relacionada aos povos indígenas.

Essa foi a experiência que tivemos acesso - um grupo de estudantes de graduação em Administração Pública da FGV e eu - entre os dias 27 e 31 de março. Esse estudo fez parte da disciplina de Imersão Federal, na qual as alunas e alunos estudam a Administração Federal no geral e escolhem alguma questão ou órgão específico para ir afundo. Assim, visitamos o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a Funai, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena (Sesai), conversamos com o gabinete da deputada Célia Xacriabá (PSOL/MG), coordenadora da Frente Parlamentar Indígena, e com o Ministério da Justiça (MJ). Foram conversas riquíssimas que permitiram compreender muitos aspectos desse novo momento.

Nosso objetivo era estudar essas mudanças e seus impactos no Executivo Federal. A mais notável, sem dúvidas, foi a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Essa novidade teve implicações diretas em relação a outros órgãos que articulam e executam políticas públicas voltadas aos povos indígenas.

Continua após a publicidade

Um primeiro aspecto que nos chamou a atenção foi simbólico. Pela primeira vez, representantes dos povos indígenas passaram a ter lugar no primeiro escalão do Executivo Federal. À frente do MPI, está Sônia do povo Guajajara. À frente da Funai, está Joênia do povo Wapichana. À frente Sesai, está Ricardo Weibe do povo Tapeba. O Estado brasileiro que durante séculos esteve alheio às demandas ou mesmo enfrentando os povos indígenas, agora presencia novos canais de construção e diálogo. Isso é resultado de anos de resistência, parte da retomada do que foi subtraído dos povos originários desse solo.

A criação do MPI resulta da pressão dos povos indígenas para assegurar direitos constitucionais, o que possui, por sua vez, implicações administrativas. Qual seria o papel do MPI frente à Funai, à Sesai, ao MEC (no tange à educação indígena) e ao Ministério da Justiça? O desafio passa a ser, então, o de coordenar políticas e orientá-las em sentido mais assertivo. A Funai, por exemplo, possui várias atribuições, como demarcação de terras, proteção territorial, geoprocessamento, licenciamento ambiental, dentre muitas outras. Conforme nos disseram servidores do órgão, a Funai possui um "aspecto ministerial", em razão de sua grandeza. Então, como equacionar as atribuições da Funai e do MPI? Alterar a estrutura da Funai poderia ser muito custoso, além de colocar em risco ações ordinárias e emergenciais.

A solução encontrada foi trazer a Funai do Ministério da Justiça para o MPI, de modo a garantir uma coordenação melhor entre ambos os órgãos. A Funai continuaria com suas funções executivas, enquanto o MPI atuaria como uma espécie de ente coordenador das políticas relacionadas aos povos indígenas. Sem dúvida, o exercício do trabalho cotidiano permitirá o desenvolvimento desse desenho organizacional. O ponto mais interessante a destacar é que os temas dos povos indígenas, através do MPI, passam a ser debatidos nas reuniões ministeriais, diante do presidente da República, pela voz da Ministra Sônia Guajajara sem a mediação de qualquer outro Ministério.

Os desafios colocados não são poucos. Primeiro, houve um verdadeiro processo de desmonte. A Funai, segundo nos foi dito, possui hoje cerca de 1400 servidores, um 1/3 do que seria necessário. A Sesai, com seus 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (que contam com 1.212 Unidades Básicas de Saúde Indígena), assim como a Funai, passou por agressivos cortes orçamentários. Só para termos ideia, o orçamento previsto para 2023 era cerca de 800 milhões, valor menor ao que o órgão possuía em 2012. Políticas seriam paralisadas. A PEC da Transição conseguiu recompor esse montante para 1,739 bilhões. Nos disseram, na Sesai, que "terra é saúde". Para os povos indígenas, uma coisa não sobrevive sem a outra. A crise climática expande essa formulação para toda a população.

Vale dizer que se não fosse a estabilidade no serviço público as políticas para os povos indígenas muito provavelmente teriam sido aniquiladas nos últimos quatro anos. Foram vários os relatos de assédio e perseguição. As coordenações regionais da Funai foram ocupadas por militares sem experiência na área. Se alguma política sobreviveu foi graças a atuação de servidoras e servidores que atuaram como guardiões de direitos, aliados aos povos indígenas em luta.

No Ministério da Justiça, ficamos alarmados com a quantidade de denúncias de violação de direitos humanos, que atingem a vários povos, não só os Yanomamis. Uma medida muito interessante que está em discussão é o rastreamento do ouro. Ou seja, a ideia é criar nota fiscal eletrônica para acompanhar a trajetória mercantil do ouro. Iniciativa combinada, pretende-se criar uma espécie de "DNA químico" do ouro para saber exatamente de onde veio. São essas medidas para acabar com o garimpo ilegal. Já no Congresso Nacional, uma prioridade da Frente Parlamentar Indígena é atualizar o chamado Estatuto do Índio, que data de 1973.

Sem dúvida, os desafios são muitos. Há aqueles relacionados, como dissemos, à coordenação das políticas, que caberá, principalmente, ao MPI. O novo Ministério e os demais órgãos precisam solidificar suas estruturas administrativas. Existem também as dificuldades orçamentárias. O dinheiro é curto para o tamanho das demandas. O MPI precisa de mais recursos, de novos servidores (através de novos concursos públicos) e articulações com atores nacionais e internacionais. Disputará também o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA). Aliás, são essas demandas de todos os órgãos pelos quais passamos.

Continua após a publicidade

Todavia, foi com muita alegria que nos deparamos com esse novo capítulo da luta indígena no Brasil. A esperança estava nas vozes das pessoas que conversaram conosco. Janela de oportunidades. Ouvimos algumas vezes essa expressão. Talvez o maior desafio seja aproveitar essa janela para consolidar políticas para os povos indígenas com a intensidade necessária que impeça fáceis retrocessos. Isso se faz, como nos disseram, com participação social e com respeito à autonomia dos vários movimentos organizados por povos indígenas.

No fim de abril, será realizado o Acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do país que ocorre anualmente em Brasília. Coincidirá também com os cem dias de governo. O MPI, ao lado dos demais órgãos, prepara as primeiras entregas. A principal será a demarcação de 14 Terras Indígenas. Essa é a retomada que faz valer a Constituição e a democracia. E, assim, caminhamos.

Em memória das vítimas do genocídio Yanomami. Em memória de Dom e Bruno. Em memória das vítimas da violência e da negligência. É urgente que se abra um novo capítulo na história desse país, em que os povos indígenas sejam protagonistas e sujeitos de direitos sociais.