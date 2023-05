Um novo desafio em minha vida: de Advogada a Secretária Municipal de Gestão Pública

Fonte: arquivo pessoal.

Marcela Arruda, Secretária Municipal de Gestão de São Paulo e Mestra em Gestão e Políticas Públicas pela FGV EAESP

Há um ano estou como Secretária Municipal de Gestão (Seges) da Prefeitura Municipal de São Paulo! E registro a data com muita honra e gratidão ao sr. prefeito Ricardo Nunes pela confiança e pela possibilidade de eu estar a serviço público, numa área tão fundamental à gestão municipal. Da mesma forma, estendo esse sentimento ao conjunto de profissionais que configuram a essência, a estrutura e a ação da Seges.

Formada em Direito e habituada aos rituais processualísticos da advocacia, sempre tive uma enorme atração pela área pública, mais especificamente pelos desafios da gestão pública. Isso me levou ao Mestrado em Gestão e Políticas Públicas na FGV EAESP e a caminhos surpreendentes, para além do imaginado, como o que percorro desde 3 de maio de 2022.

Comemoro este primeiro ano na gestão da Seges com um revitalizar de energia, entusiasmo e comprometimento com a nossa cidade e suas gentes - que sinto também no cotidiano de nossas equipes de trabalho e gestão!

Refletindo intensamente, relembro que temos tido e buscado, como equipe diversa e articulada, o desejo de que a estrutura, competências e responsabilidades da Seges[1] sejam do conhecimento não só de seu corpo de profissionais, da chefia do Executivo e demais setores da Prefeitura de São Paulo, mas da sociedade, principalmente a paulistana, a quem devemos transparência - e cumprimento de nossa missão institucional.

A Secretaria de Gestão tem 592 servidores[2] distribuídos em uma rede institucional ampla e contribui para todas as demais unidades da Prefeitura, tendo como pilares principais:

Continua após a publicidade

(a) gestão de pessoas e organizações, aqui incluídos todos os atos necessários à gestão das carreiras dos 125 mil servidores ativos, à folha de pagamento, organização dos concursos, ações para garantia de saúde e capacitação de servidores, o diálogo com as entidades representativas dos servidores e o desenvolvimento institucional;

(b) gestão do patrimônio, em razão da gerência e manutenção do acervo de documentos que identificam as áreas de propriedade do Município, bem como avaliação dos processos e sua destinação;

(c) compras públicas, com a responsabilidade por elaboração de atas de registros de preços, de normatizações, regulamentações e padronizações dos temas relativos às licitações, por capacitações e orientações técnicas relativas às contratações de bens e serviços comuns às unidades da Prefeitura;

(d) gestão documental, tendo o Arquivo Público Municipal como órgão central e a competência de fixar as diretrizes e implementar a Política Municipal de Gestão Documental, incluindo o gerenciamento do Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

(e) parcerias com Terceiro Setor, apoiando os órgãos da Administração Pública Municipal no processo de formalização e às políticas relacionadas às parcerias com entidades do Terceiro Setor.

Adepta da continuidade dos projetos que visam a boa governança pública e sem o receio do desafio de trazer contribuições para questões complexas, ao longo destes 12 meses alinhei como diretrizes necessárias à sustentação dos objetivos da Seges: a necessidade de simplificação das regras e procedimentos, a modernização das normas (o que inclui a maneira de gerenciamento), a ampliação da transparência com a facilitação de acesso ao público (servidores e cidadãos), a inovação das ações e da cultura interna, fornecendo aos servidores e servidoras capacitações necessárias à construção de soluções transformadoras na maneira de pensar e viabilizar a Gestão Pública.

Somos uma diversidade de profissionais, com inserção social, formação e responsabilidades diversas que nos possibilitam buscar articulações e complementariedade, dividindo preocupações e perspectivas de soluções, por meio de relações norteadas pelos compromissos nossos, coletivos, institucionais.

Continua após a publicidade

Percebemos, em cada decisão a ser tomada ou instada, que saímos do círculo confortável da nossa família e das amizades e entramos num ciclo de pensamentos e necessários compromissos de conhecimento, empatia e responsabilidade pela vida do conjunto das pessoas que vivem e/ou transitam nesta cidade, com especial cuidado às crianças, às pessoas com deficiência, às pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidades. Um pensar diário e muita atenção para tomada de decisões com respeito a todas as pessoas, independente de raça, credo, gênero.

De alguma forma, em muitas de nossas decisões (que não são apenas minhas, mas de uma equipe que busco motivar e de quem dependo fundamentalmente) toda a cidade parece tomar uma nova forma, não mais como um conglomerado de seres anônimos, mas o encontro de pessoas com suas identidades e histórias.

Todas têm um rosto e, de uma forma ou de outra, me acompanham, nos acompanham, diariamente. Não só por vias de comunicação, mas principalmente pelo serviço público municipal que chega até elas, o qual depende também de nossa ação institucional, como Secretaria de Gestão.

Precisamos de muita força para minorar as penúrias dos mais necessitados. Para fortalecer vínculos e compromissos com uma sociedade mais justa e solidária. Para incendiar o coração de jovens, dar-lhes condições de digna inserção social e esperanças. Para estarmos conectados às demandas e estimular serviços e formas de produção mais efetivas de setores, empresas ou pessoas, individualmente. Contribuindo para uma cidade cada vez mais acolhedora, mais generosa, com menos desigualdades sociais.

Comemoro esse primeiro ano de prestação de serviços nesta Seges, não só pelas realizações que nossa diversa e ampla equipe logrou com empenho e pelo forte apoio do Prefeito e das parcerias com seu secretariado mas, bem intensamente, pelo sentimento de estar a serviço, renovado a cada dia pelos desafios que vamos enfrentando.

Entusiasmo e comprometimento nos sãos instigados por esta cidade e pela diversidade de suas pessoas e histórias, para que possamos agregar sempre mais qualidade na construção de uma realidade cada vez melhor, mais justa e humanitária em nossa cidade, e refletindo-se, desejamos, também em nosso Estado, e em nosso País.

Meu muito obrigada à Prefeitura Municipal de São Paulo: às mulheres que me acompanham no gabinete da Seges (em nome do conjunto de seus profissionais) e ao conjunto de profissionais e gestores da Prefeitura e, reiterando, ao Senhor Prefeito, por todo respeito, atenção, parceria e estímulo cotidiano que recebo!

Continua após a publicidade

Notas

[1] Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/acesso_a_informacao/index.php?p=178791

[2] Disponível em: https://boletimgestao.prefeitura.sp.gov.br/public/dashboard/b4dd5cc5-702f-40c2-84d6-0da295062fda?ano_m_s=2023-03