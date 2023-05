Um recomeço

Créditos Foto: Imprensa CSB

Antonio Neto, Presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Presidente do Sindicato dos Profissionais em Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo (Sindpd) e Delegado dos Trabalhadores na última Conferência Internacional do Trabalho da OIT/ONU

Na próxima terça-feira, dia 23, o Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, abrirá a mesa de negociação tripartite que busca fortalecer a negociação coletiva, atualizar o sistema sindical e recuperar os direitos trabalhistas vilipendiados nos últimos anos.

Nós, dirigentes sindicais, iremos à negociação com o Governo e o setor patronal com muita esperança de dias melhores para os trabalhadores brasileiros. Temos uma proposta unitária, bem construída e realmente moderna. Sim, moderno para nós não é a desregulação ou a precarização trabalhista como ocorreu nos últimos anos, mas sim o fortalecimento das negociações coletivas como caminho para a adequação e valorização do trabalho.

Essa é a primeira grande oportunidade de revisitarmos as maldades da Reforma Trabalhista e da Lei das Terceirizações, que precarizaram o mercado de trabalho e foram indutoras da explosão do trabalho análogo à escravidão em nosso país. Que não haja dúvidas, a Reforma Trabalhista fracassou. É hora de retomarmos as condições mínimas de negociação coletiva, as homologações no sindicato e derrotar definitivamente a asfixia financeira das entidades sindicais.

O recomeço precisa ter bases sólidas. Foi com esse espírito que internamente construímos o fechamento de questão em defesa da unicidade sindical e da representação pela categoria de forma erga omnes. Sindicato não é clube, sindicato representa a categoria e assim deve permanecer.

Vamos para Brasília com muita responsabilidade, maturidade e sabendo que a tarefa não será fácil, mas para quem chegou aqui resistindo por mais de seis anos, o sentimento é de esperança em colocar um fim definitivo na Era do "direitos ou empregos".

Continua após a publicidade

Queremos um Brasil com empregos e direitos, sem práticas antissindicais e assédio, com equidade de gênero e raça e, principalmente, um Brasil definitivamente livre de todas as formas de escravidão.