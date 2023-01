Uma crônica de fim de ano ou "Todo Calvário um dia acabará"

Hesaú Rômulo, Doutorando em Ciência Política pelo IPOL/UnB, Professor de Ciência Política da UFT

Quando o sol se pôs pela última vez em 2018, duvido muito que o mais profícuo pessimista brasileiro imaginaria o calvário político que teríamos pela frente. Como um pessimista convicto, admito que o país me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. Encerrado mais um ciclo da política nacional, o sol de põe para alguns temas e vai iluminar outros tantos em 2023.

Fomos desafiados coletivamente a enfrentar pendências mal resolvidas: desde o processo de colonização até os fantasmas autoritários, seja da ditadura militar, seja do tio reacionário que mandou Fake News no WhatsApp ininterruptamente nos últimos meses. Fomos convidados compulsoriamente a conviver com os mais absurdos episódios em quatro anos de governo federal. Fomos expostos a um surrealismo cotidiano que arrastou o país para o que um otimista chamaria de fundo do poço.

Chegamos até aqui para contar a história mais bizarra para nossos descendentes: "Lembra de quando o presidente da república chorou por dois meses depois da derrota e fugiu para os Estados Unidos?", ou então, "Lembra quando tínhamos um presidente que negava vacina para a população brasileira no meio da pandemia do século?". Esses e outros causos dos últimos anos são conjugados no pretérito agora. Bolsonaro está no pretérito. Diante do mais improvável prognóstico, Bolsonaro passou, o país sobreviveu, nós sobrevivemos. A que custo? Saberemos em breve.

Mas é possível afirmar que os últimos anos foram desafiadores em qualquer dimensão que você escolha para analisar. Institucionalmente fomos ao limite, razoavelmente fomos ao limite. Dentro das relações pessoais fomos ao limite. Esta é a lição mais dura dos últimos tempos para aqueles que vivem sob um regime democrático: o preço de derrotar um governo de extrema-direita é tão grande quanto o de sobreviver a um. As eleições de outubro foram uma catarse sob muitos aspectos, mas não há solução fácil para o acirramento da disputa política, seja na sala de aula, na sala do consultório ou na sala de estar da sua casa.

E, se por diversas vezes estivemos sobrevivendo, o sol que se põe hoje ensina muita coisa sobre a transitoriedade das coisas na política. Parênteses rápido para dicas a um antipetista que esteja lendo esse texto: Não se governa tendo Olavo de Carvalho como guru, não se avança politicamente enchendo a Administração Pública de militares, não se subestima o poder do establishment do legislativo, não se conduz um país sem ignorar os mais pobres, não se abaixa o preço da gasolina faltando poucos meses das eleições, não se permite que Paulo Guedes decida sobre a economia. A lista é imensa.

Agora, olhando para frente, há um desafio imenso em termos de uma concertação nacional, de uma refundação do presidencialismo de coalizão, de uma retomada do federalismo brasileiro e de uma política séria junto aos governadores dos Estados, de uma negociação efetiva entre partidos políticos e sociedade civil e de uma experiência prática da governabilidade da frente ampla que derrotou o bolsonarismo nas ruas. Em que pese as expectativas individuais que cada um tenha sobre o que o governo Lula pode fazer ou não, há uma série de intempéries a serem enfrentadas, que colocam este Brasil muito mais fraturado e dividido do que aquele em 2003.

Acredito que o primeiro ano de governo será o mais difícil, em função dos ajustes necessários e de uma relação complexa com o Legislativo. Vale lembrar que Bolsonaro abriu mão da sua prerrogativa como chefe do Executivo, e que o Parlamento sempre engole um presidente fraco. O orçamento secreto foi a prova viva disso e há que se pensar em estratégias eficientes para reorganizar esta interação institucional.

O Brasil tem pressa, a fome voltou, as políticas públicas defenestradas pelo governo federal requerem uma atenção cuidadosa. Um Brasil que urge sobre nossas cabeças, apresenta para 2023 um horizonte em que a política pode e deve ser enxergada como instrumento de mediação.

Cada habitante desse país tem um Monte Gólgota para chamar de seu. Um inferno particular de angústias e decepções. Seja quem viu amizades desfeitas por disputas ideológicas, seja quem viu a inflação comer o salário e as compras do mês ficarem cada vez mais difíceis, seja quem concluiu uma formação profissional e não vê perspectiva de emprego, seja quem perdeu algum familiar ou ente querido para a peste que nos assolou, seja quem se pendurou no para-brisas do caminhão tentando impedir o inevitável, seja quem esperou dois meses na porta do quartel por um milagre do Bolsonaro em reverter o resultado das urnas e prender o Alexandre de Moraes. O Brasil nos machucou e nos ofendeu de formas bastante sofisticadas, mas para todos aqueles que continuarão aqui, há mais Brasil pela frente. Para todos vocês, eu desejo muita perseverança.