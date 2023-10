União do setor privado e governo é necessária para o Brasil atingir seu potencial de economia verde

Imagem: arquivo pessoal.

Paula Lottenberg, formada em Administração Pública pela FGV SP. Mestre em Administração Pública pela FGV-SP e pela Columbia University. Hoje, atua como analista do IDIS

A criação de uma taxonomia verde brasileira é essencial para que o país avance em seu potencial de referência global em desenvolvimento sustentável e proteção contra as mudanças climáticas. Atualmente, investimentos que se identificam como verdes não têm um padrão que permita comparar o desempenho socioambiental de diferentes oportunidades, aumentando os riscos de greenwashing.

A maior parte das instituições financeiras hoje compreende a magnitude dos impactos ESG e reconhece a necessidade de dedicar mais atenção ao tema, em resposta à pressão regulatória. Há uma demanda crescente por informações úteis para a decisão por muitos participantes nos mercados financeiros, exigindo acesso a riscos e a dados que sejam consistentes, comparáveis e relevantes, o que poderia assim gerar uma boa avaliação de materialidade. Esta crescente demanda por informações úteis para a decisão resultou no desenvolvimento de várias taxonomias verdes e na inexistencia de acordos para sua regulamentação e harmonização, uma ampla gama de frameworks foi desenvolvida, tais como o GRI, o SASB e o TCFD.

A proposta do Ministério da Fazenda é que a taxonomia sustentável brasileira estabeleça critérios e indicadores específicos e comparáveis entre empresas, instituições financeiras, investidores, reguladores, governos e outras partes interessadas, coordenando decisões de investimento e a criação de políticas públicas.

Uma agenda global tem crescido nos últimos anos e vários governos estão trabalhando para criar e aplicar uma abordagem estruturada a este tópico.Na vanguarda da divulgação ESG obrigatória, a União Europeia (UE) estabeleceu um conjunto de requisitos abrangentes de divulgação de sustentabilidade para instituições financeiras. Seguindo seu exemplo, outros países como China, Colômbia e México também criaram categorias e terminologias que passam a servir como uma régua para os respectivos sistemas financeiros.

A experiência brasileira deve seguir esses modelos já existentes, pesquisando as melhores práticas, tais como as da Colômbia e do México, que contêm a maioria dos setores incluídos no documento para consulta pública, uma vez que estes países caracterizam-se por economias baseadas no setor primário. Um diferencial, no entanto, é a inclusão da indústria extrativa, que não apresenta referências pré estabelecidas e que é um setor relevante na economia e na gestão de desastres ambientais no Brasil.

Para que o país saia do lugar de "potencial verde" e comece a se desenvolver, colocando medidasem prática, é preciso construir ações compartilhadas e efetivas que unam o setor privado e o governo. A iniciativa da CVM vai nessa direção, procurando atuar em conjunto com importantes atores econômicos que vêm assumindo responsabilidades na questão climática, que se torna a cada dia mais urgente e relevante. É preciso aproveitar o engajamento e a abertura do poder público para promover finanças sustentáveis, apoiar a construção de conhecimento e fornecer parâmetros e diretrizes de como o setor deve caminhar.