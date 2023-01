Valuation de Startups

Strauss Nasar, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (IFCE/PROFNIT), Especialista em Direito e Novas Tecnologias e Legal Growth Hacker (UNIFOR). Sócio do escritório Fortes Nasar Advogados

Apresentar métricas em um universo de incertezas pode parecer utópico ou falacioso, porém é necessário que, ainda que minimamente, tenhamos parâmetros técnicos que justifiquem determinado valor de ativo que no caso é futura participação em uma startup. Já não é novidade que a intitulada "bolha das startups" veio a estourar, os valuations inflados ou astronômicos deixaram de ser uma realidade e o mercado de venture capital passou por uma transição na interpretação de métodos de valoração e de múltiplos de mercado em relação aos potenciais de escala das startups.

Ocorre que o venture deixou de perder um pouco da natureza de risco e passou a trabalhar com projeções aproximadas de cenários realistas ou previsíveis. As rodadas abertas foram suspensas ou reformuladas com valuation inferior e adaptações nas projeções de crescimento, ou seja, um freio no processo de aceleração dos negócios. Fatores de mercado, incluindo a subida dos juros americanos e a guerra na Ucrânia também contribuíram para o cenário de ceticismo e receio dos investidores.

O desafio de analisar o valor de momento de uma startup é revestido de aspectos subjetivos, a exemplo do poder de entrega do time de empreendedores; potencial de escala e obsolescência do produto/serviço; e ambiente concorrencial. Ainda, as entrelinhas neste processo podem dizer muito do sucesso, ou não, do negócio e a proximidade ou mergulho na realidade das rotinas da startup por parte do investidor aumentam a taxa de assertividade e retorno do investimento.

Um bom exercício para o investidor, e também para a startup, é analisar cenários de otimismo e pessimismo, além do cenário natural de crescimento esperado. Assim, a amplitude de visão evolutiva representa uma análise mais ampla e possibilita, inclusive, a resposta do investidor do seu interesse em seguir ou não no deal flow.

Outro tópico que merece ser levado em consideração é o valor de transações de empresas semelhantes e de mesmo nicho, em relação ao nível de maturidade e faturamento, como balizador e validador do valuation da startup. O custo da oportunidade, o medo de ficar de fora e o potencial de retorno do investimento, no final das contas, acaba sendo a mola motriz no processo de avaliação.

Projeções realistas e condizentes com o potencial de entrega, dentro de um roadmap construído por ações alinhadas com métricas ousadas, são mais atraentes do que qualquer planilha com números que não representam conexão com o mercado e a entrega do time. A mensuração confiável passa por uma visão de futuro da startup e do investidor para a identificação de oportunidades que venham a converter em sucesso. Lembrando que o sucesso aqui é coletivo, somente é sucesso quando todas as partes ganham: empreendedores, startup e investidores.