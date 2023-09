VIII Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política

Imagem: divulgação.

Nos dias 11 a 14 de setembro, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sediará a 8ª edição do Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política (FBCP). O evento reúne estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e professores de todo o país para compartilhar experiências de pesquisa na área da Ciência Política. Além disso, essa edição celebrará os 45 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e os 10 anos do Mestrado Profissional em Políticas Públicas, entidades promotoras do evento.

Explorando o tópico central "A Ciência da Política: Os Métodos e suas Aplicações", o evento tem como objetivo fomentar diálogos acadêmicos a respeito da atual conjuntura política no país. Nesse contexto, são abordados temas como polarização, disseminação de desinformação e o exame crítico das instituições democráticas.

Haverá grupos de trabalho, que perpassarão por temas relacionados a Democracia, Instituições, Relações Internacionais, Direito, Metodologia em Ciência Política e RI, dentre outros.

O evento também contará com minicursos, mesas redondas e lançamentos de livros.

As inscrições estão abertas no site do evento https://www.even3.com.br/viii-fbcp/. Para mais informações, visite o Instagram: @fbcp_oficial.