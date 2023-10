Vozes que não são ouvidas: o que o referendo constitucional na Austrália pode nos ensinar sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil

Imagem: arquivo pessoal.

Leonardo Barros Soares, Mestre e doutor em Ciência Política pela UFMG. Professor Adjunto do Departamento de Ciências Sociais da UFV. Coordenador do grupo de pesquisa Política e Povos Indígenas nas Américas (POPIAM) e da ABCP Indígena. E-mail: leonardo.b.soares@ufv.br.

Priscylla Joca, Mestre em Direito Constitucional pela UFC, Doutora em Direito pela Université de Montréal e Pós-Doutora em Direito pela University of Toronto. Professora Assistente da Lincoln Alexander School of Law da Toronto Metropolitan University. E-mail: priscylla.joca@torontomu.ca

Os australianos rejeitaram, neste sábado (14 de outubro), em referendo, a proposta de estabelecimento de uma espécie de câmara a ser composta por representantes indígenas que deveriam assessorar o parlamento em temas que lhes fossem pertinentes. Para que uma emenda à constituição australiana seja aprovada, é necessária que ela não apenas angarie a maioria dos votos dos eleitores, mas também a aprovação da maioria em pelo menos quatro dos seis estados. Com uma barreira contra mudanças tão difícil de ser superada, não surpreende que, até hoje, apenas oito dos quarenta e quatro referendos já realizados naquele país tenham logrado êxito.

Trata-se, evidentemente, de um grande revés para os povos originários daquele continente que, como é sabido, sofreram - e ainda sofrem, em alguma medida - com agressivas políticas de assimilação cultural por parte da sociedade circundante. Dentre estas, ficou internacionalmente conhecida - com direito até a filme sobre o assunto, Stolen Generations, de 2001- a política de remoção de crianças aborígenes de suas famílias entre 1900 e 1970, e sua realocação em famílias de ascendência europeia com o objetivo de branquear a população.

Nesse texto, buscaremos apontar, ainda que de forma breve, algumas lições do caso australiano que podem servir à reflexão sobre o atual momento dos povos indígenas brasileiros que, por um lado, nunca estiveram tão entranhados na estrutura institucional do estado brasileiro - vide o inédito Ministério dos Povos Indígenas - e, por outro, têm sofrido o maior ataque frontal aos seus direitos desde a promulgação da Constituição de 1988.

Em primeiro lugar, se percebe os profundos desafios existentes no reconhecimento e na efetivação de direitos internacionais de povos indígenas nos mais diversos países. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, dentre outros documentos internacionais, reconhece o direito à participação, à consulta, ao consentimento e à autodeterminação em quaisquer assuntos (de cunho administrativo ou legislativo) que afetem a vida de povos indígenas. Na prática, no entanto, tais direitos têm sido permanentemente negados, no norte e sul global, engendrando políticas racistas e colonialistas contrárias aos direitos e interesses desses povos.

Em segundo lugar, o acontecimento nos leva a pensar sobre a importância de desenharmos instituições que permitam a efetiva participação de povos indígenas na vida política de Estados que, de fato, são pluriétnicos. Assim, é urgente reconhecer a necessidade de estabelecer mecanismos e desenhos institucionais que permitam a participação desses povos em processos legislativos que criem leis que possam afetá-los. Alternativas institucionais não faltam. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de dialogarmos sobre a implementação do direito à consulta e ao consentimento livre, prévio e informado de modo a respeitar os protocolos, as instituições políticas, as culturas e os direitos dos povos consultados. Por que não pensarmos em cotas partidárias para indígenas, ou, pelo menos, iniciarmos uma conversa nacional sobre reserva de assentos para esse segmento populacional no parlamento brasileiro?

Por fim, é impossível não olhar para o caso australiano e não sentir um grande pessimismo com relação ao futuro das relações entre povos indígenas e estados nacionais, sobretudo no que tange a questões minerais, territoriais e ambientais. Em suma, é sintomático que os australianos tenham, assim como os representantes políticos brasileiros, optado por não escutar a voz dos povos originários. Por outro lado, ao realizarmos uma viragem do nosso modo de olhar para o referendo australiano e o contexto brasileiro, a partir das lutas indígenas, refletimos que a esperança ilumina a partir desses povos que têm coletivamente se organizado e (re) existido ao longo dos séculos. As histórias de resistências indígenas seguem, no Brasil e na Austrália, apesar dos percalços no caminho.

O que está em jogo, na Austrália e no Brasil, é a relação - notoriamente assimétrica - de poder entre Estados nacionais e povos indígenas em torno de quem tem o poder de "voz" e, finalmente, de decidir sobre o que os afeta: seja em políticas climáticas, ambientais e territoriais, seja em políticas públicas de saúde, educação, seja em relação a projetos extrativos como mineração - assunto importante nos dois países aqui abordados. Nesse contexto, a violenta manutenção do poder dos Estados sob os corpos, terras e territórios de povos indígenas passam pela tentativa de silenciamento ou de pouca escuta de suas vozes coletivas, originárias e ancestrais.

Últimos guardiões das fontes de água limpa, do ecossistema protegido e da biodiversidade, não os escutar e não reconhecer seus direitos à participação e autodeterminação significa que continuaremos a caminhar sonâmbulos e indiferentes ao respeito às vidas dos povos originários e à catástrofe ecológica global.