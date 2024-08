Gestão de Nunes tem 57% de desaprovação e 28% de aprovação; segurança pública tem pior desempenho

A mesma pesquisa, primeira divulgada após o registro das candidaturas e dos primeiros debates entre os principais candidatos, também perguntou ao eleitor como ele avalia o desempenho dos líderes. Nunes foi classificado como “ruim/péssimo” por 42% dos eleitores; como “regular” por 40% e como “ótimo/bom” por apenas 18%.

Em comparação aos outros governantes, Nunes é tão mal avaliado quanto Lula, com a mesma porcentagem, mas o petista o vence com mais de um terço de vantagem entre os que rotulam seu desempenho com a melhor classificação.