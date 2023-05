Gil Diniz bate boca na Alesp com líder de policiais militares reformados: ‘Desserviço’; assista

O deputado estadual Gil Diniz (PL) discutiu com um líder de uma associação de policiais militares reformados do Estado de São Paulo, nesta terça-feira, 9. O bate-boca com o Paulo Roberto Torres ocorreu ao final da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A Casa está debatendo o projeto de lei do reajuste salarial de policiais apresentado pelo Executivo paulista.

Torres é diretor de uma entidade de policiais militares composta majoritariamente por praças, a Comissão de Estudos e Assuntos de Interesse dos Policiais Militares (CEPM), que diz, em seu site, ter sido “criada com o intuito de reivindicar direitos”. A associação defende a redução da diferença salarial entre os postos da corporação.

Antes da sessão, Torres coordenou uma manifestação na Alesp com a participação de policiais reformados da corporação. Os agentes tomaram os corredores sob gritos: “Unidos, focados e fortes: veteranos”. A categoria diz que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) desprestigiou os policiais militares inativos no projeto de reajuste salarial das forças de segurança.

Como mostrou o Estadão, os PMs inativos dizem acreditar que a recomposição salarial prevista para os postos de segundo-tenente (13,71%) e terceiro-sargento da PM (15,18%), que concentra a maioria dos agentes aposentados, ficou aquém do desejado.

pic.twitter.com/qJxOrZfP9h — Gustavo (@gschqueiroz) May 9, 2023

Ao final da sessão, Torres, que estava na plateia ao lado dos PMs, gritou aos deputados, pedindo que considerassem os veteranos nas emendas apresentadas ao projeto de lei de Tarcísio. Ele reclamou que os coronéis receberão 20,52% de reajuste, apesar de terem salários maiores.

Diniz, então, acusou Torres de prestar um “desserviço” às polícias. Em mais de uma ocasião, o deputado, que presidiu a sessão, gritou que “Torres é um desserviço” em referência ao tenente.

O deputado foi um dos responsáveis por articular com o governo o reajuste às forças de segurança. A proposta foi apresentada por Tarcísio na terça-feira, 2, e fixa recomposição salarial média em 20,2%. Os porcentuais, porém, são distribuídos de forma não uniforme entre as polícias Civil e Militar, e entre os postos dentro da corporação, o que gerou protestos.

Um dos pontos que geraram críticas foi a mudança na contribuição previdenciária de policiais militares, que ampliava a cobrança dos militares aposentados. Após reunião de Diniz e outros deputados da bancada da segurança pública com Tarcísio, o governador recuou do aumento do desconto previdenciário. Procurado, o deputado não respondeu até a publicação desta reportagem.

Representantes de sindicatos da Polícia Civil, como o dos Escrivães, dos Delegados e dos Peritos Criminais, e da Polícia Penal, também se reuniram em uma audiência pública convocada pelo deputado Reis, do PT, mas não houve protesto. Os policiais argumentam que a Polícia Militar recebeu melhores ajustes nas faixas salariais da categoria.